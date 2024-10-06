هاتريك ليفادوفسكي يمنح برشلونة الفوز.. وتشيلسي ومانشستر يونايتد يسقطان في فخ التعادل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة للفوز بنتيجة 3-0 على مضيفه ديبورتيفو ألافيس أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.
وسجل ليفاندوفسكي ثلاثية برشلونة في الدقائق 7 و22 و32.
وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما يأتي ألافيس في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط فقط.
البريميرليج
عجز تشيلسي عن مواصلة نتائج الجيدة، ليسقط في فخ التعادل مع ضيفه نوتنجهام فورست 1-1 أمس، ضمن الجولة السابعة من الدوري
الإنجليزي الممتاز.
وتقدم نوتنجهام عبر كريس وود (49)، قبل أن يعادل نجم تشيلسي نوني مادويكي النتيجة (57).
وارتفع رصيد تشيلسي بهذا التعادل إلى 14 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع نوتنجهام رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع.
أول فرصة خطيرة في اللقاء جاءت في الدقيقة العاشرة، عندما اخترق لاعب تشيلسي نوني مادويكي دفاع نوتنجهام فورست، قبل أن يسطلق تسديدة ابتعدت عن القائم الأيمن.
ورد نوتنجهام بعدها بدقيقتين، عندما ارتقى أرندسون لكرة عرضية، لكن الحارس الإسباني روبرت سانشيز، سيطر على محاولته دون صعوبة.
ومرة أخرى، اختار مادويكي الاختراق بدلا من التمرير لأحد زملائه، لكن هذه المرة علت كرته مرمى نوتنجهام في الدقيقة الرابعة عشرة.
وبعد فترة هادئة لم تشمل أي فرص خطيرة، عاد مادويكي ليشق طريقه قبل التسديد بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 24.
ووقف دفاع نوتنهام أمام تسديدة لاعب تشيلسي كول بالمر إثر تمريرة جادون ساشنو في الدقيقة 37، وشق المدافع موريلو طريقه بين مدافعي تشيلسي، قبل أن يوجّه تسديدة قوية أبعدها الحارس سانشيز في الدقيقة 39.
ووصلت الكرة إلى قائد تشيلسي إنزو فرنانديز في الجهة اليسرى من منطقة جزاء نوتنجهام، بيد أن الحارس سيلس تعامل مع محاولته بثقة في الدقيقة 42.
وكاد تشيلسي يفتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة، عندما وصلت تمريرة مادويكي إلى بالمر الذي سدد كرة مرت بين المدافعين وارتدت من القائم.
وباغت نوتنجهام مضيفه بهدف في الدقيقة 49، عندما نفذ جيمس وارد براوس ركلة حرة، ارتقى بها ميلينكوفيتش برأسه، ليمررها ناحية النيوزيلندي وود الذي تباعها في المرمى.
وواصل نوتنجهام هجومه رغم الهدف، وتمكن الحارس سانشيز من إنقاذ تسديدة أندرسون في الدقيقة 53.
لكن تشيلسي أعاد اللقاء إلى نقطة الصفر في الدقيقة 57، عندما مرر بالمر الكرة إلى مادويكي الذي تقدم بها قبل التسديد من مشارف منطفة الجزاء، لتستقر الكرة المنخفضة في الشباك.
واستمر اللعب سجالا بين الفريقين لكن دون وجود تهديد حقيقي على المرميين، وأرغمت الإصابة نجم نوتنجهام مورجان جيبس زايت على الخروج من الملعب، ليدخل مكانه نيكولاس دومينيجيز.
واحتسب الحكم ركلة حرة لصالح نوتنجهام، نفذها المتخصص وارد براوس، لكن الحارس سانشيز لم يجد صعوبة في إيقافها بالدقيقة 75.
وحصل وارد براوس على البطاقة الصفراء الثانية ليخرج من الملعب مطرودا في الدقيقة 78، وأشرك تشيلسي كريستوفر نكونكو وجواو فيليكس بهدف استغلال نقص صفوف منافسه.
وأنقذ سيلس حارس نوتنجهام مرماه من هدف محقق في الدقيقة 85، عندما تصدى لمحاولة بالمر القريبة في الدقيقة 85، قبل أن تتوتر الأجواء بعد شجار بين مدافع تشيلسي ليفي كولويل وظهير نوتنجهام نيكو ويليامز.
وخطف ويليامز الكرة على غفلة من مدافعي تشيلسي ليسدد من داخل منطقة الجزاء، بيد أن سانشيز أنقذ الموقف، ليتحول إلى هجمة مرتدة لتشيلسي، رفع من خلالها البديل ميخايلو مودريك الكرة إلى نكونكو الذي تابعها رأسية ليتصدى لها سيلس ببراعة.
وفي مباراة ثانية أمس أيضا، لم يستطع مانشستر يونايتد إيقاف نزيف نقاطه بسقوطه من جديد في فخ التعادل السلبي خارج أرضه مع أستون فيلا.
وبعد إهداره 7 نقاط بآخر 3 جولات، هبط مانشستر يونايتد للمركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، فيما استقر أستون فيلا في المركز الخامس بوصوله للنقطة 14.
سيري أ
عاد يوفنتوس لنزيف النقاط ببطولة الدوري الإيطالي، بعدما فرط في فوز كان في متناوله، ليسقط في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه كالياري أمس، في المرحلة السابعة للمسابقة.
وعلى ملعب "أليانز ستاديوم"، بادر الصربي دوشان فلاهوفيتش بالتسجيل لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، غير أن الروماني رازافان مارين منح التعادل لكالياري في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.
وأنهى يوفنتوس اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو في الدقيقة 89 لحصوله على الإنذار الثاني.
وكانت جماهير يوفنتوس تأمل في مواصلة ناديها صحوته في المسابقة وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي، بعد فوزه على جنوا في المرحلة الماضية، والذي جاء بعد تعادله في مبارياته الثلاث السابقة.
وأصبح في جعبة يوفنتوس، الذي حقق 3 انتصارات فقط في البطولة هذا الموسم مقابل 4 تعادلات، 13 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.
في المقابل، ارتفع رصيد كالياري، الذي تجنب الخسارة للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، إلى 6 نقاط في المركز الخامس عشر مؤقتا.-(وكالات)
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