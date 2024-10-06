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هاتريك ليفادوفسكي يمنح برشلونة الفوز.. وتشيلسي ومانشستر يونايتد يسقطان في فخ التعادل

10/6/2024 11:41:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة للفوز بنتيجة 3-0 على مضيفه ديبورتيفو ألافيس أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.
وسجل ليفاندوفسكي ثلاثية برشلونة في الدقائق 7 و22 و32.
وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما يأتي ألافيس في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط فقط.
البريميرليج
عجز تشيلسي عن مواصلة نتائج الجيدة، ليسقط في فخ التعادل مع ضيفه نوتنجهام فورست 1-1 أمس، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم نوتنجهام عبر كريس وود (49)، قبل أن يعادل نجم تشيلسي نوني مادويكي النتيجة (57).
وارتفع رصيد تشيلسي بهذا التعادل إلى 14 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع نوتنجهام رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع.
أول فرصة خطيرة في اللقاء جاءت في الدقيقة العاشرة، عندما اخترق لاعب تشيلسي نوني مادويكي دفاع نوتنجهام فورست، قبل أن يسطلق تسديدة ابتعدت عن القائم الأيمن.
ورد نوتنجهام بعدها بدقيقتين، عندما ارتقى أرندسون لكرة عرضية، لكن الحارس الإسباني روبرت سانشيز، سيطر على محاولته دون صعوبة.
ومرة أخرى، اختار مادويكي الاختراق بدلا من التمرير لأحد زملائه، لكن هذه المرة علت كرته مرمى نوتنجهام في الدقيقة الرابعة عشرة.
وبعد فترة هادئة لم تشمل أي فرص خطيرة، عاد مادويكي ليشق طريقه قبل التسديد بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 24.
ووقف دفاع نوتنهام أمام تسديدة لاعب تشيلسي كول بالمر إثر تمريرة جادون ساشنو في الدقيقة 37، وشق المدافع موريلو طريقه بين مدافعي تشيلسي، قبل أن يوجّه تسديدة قوية أبعدها الحارس سانشيز في الدقيقة 39.
ووصلت الكرة إلى قائد تشيلسي إنزو فرنانديز في الجهة اليسرى من منطقة جزاء نوتنجهام، بيد أن الحارس سيلس تعامل مع محاولته بثقة في الدقيقة 42.
وكاد تشيلسي يفتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة، عندما وصلت تمريرة مادويكي إلى بالمر الذي سدد كرة مرت بين المدافعين وارتدت من القائم.
وباغت نوتنجهام مضيفه بهدف في الدقيقة 49، عندما نفذ جيمس وارد براوس ركلة حرة، ارتقى بها ميلينكوفيتش برأسه، ليمررها ناحية النيوزيلندي وود الذي تباعها في المرمى.
وواصل نوتنجهام هجومه رغم الهدف، وتمكن الحارس سانشيز من إنقاذ تسديدة أندرسون في الدقيقة 53.
لكن تشيلسي أعاد اللقاء إلى نقطة الصفر في الدقيقة 57، عندما مرر بالمر الكرة إلى مادويكي الذي تقدم بها قبل التسديد من مشارف منطفة الجزاء، لتستقر الكرة المنخفضة في الشباك.
واستمر اللعب سجالا بين الفريقين لكن دون وجود تهديد حقيقي على المرميين، وأرغمت الإصابة نجم نوتنجهام مورجان جيبس زايت على الخروج من الملعب، ليدخل مكانه نيكولاس دومينيجيز.
واحتسب الحكم ركلة حرة لصالح نوتنجهام، نفذها المتخصص وارد براوس، لكن الحارس سانشيز لم يجد صعوبة في إيقافها بالدقيقة 75.
وحصل وارد براوس على البطاقة الصفراء الثانية ليخرج من الملعب مطرودا في الدقيقة 78، وأشرك تشيلسي كريستوفر نكونكو وجواو فيليكس بهدف استغلال نقص صفوف منافسه.
وأنقذ سيلس حارس نوتنجهام مرماه من هدف محقق في الدقيقة 85، عندما تصدى لمحاولة بالمر القريبة في الدقيقة 85، قبل أن تتوتر الأجواء بعد شجار بين مدافع تشيلسي ليفي كولويل وظهير نوتنجهام نيكو ويليامز.
وخطف ويليامز الكرة على غفلة من مدافعي تشيلسي ليسدد من داخل منطقة الجزاء، بيد أن سانشيز أنقذ الموقف، ليتحول إلى هجمة مرتدة لتشيلسي، رفع من خلالها البديل ميخايلو مودريك الكرة إلى نكونكو الذي تابعها رأسية ليتصدى لها سيلس ببراعة.
وفي مباراة ثانية أمس أيضا، لم يستطع مانشستر يونايتد إيقاف نزيف نقاطه بسقوطه من جديد في فخ التعادل السلبي خارج أرضه مع أستون فيلا.
وبعد إهداره 7 نقاط بآخر 3 جولات، هبط مانشستر يونايتد للمركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، فيما استقر أستون فيلا في المركز الخامس بوصوله للنقطة 14.
سيري أ
عاد يوفنتوس لنزيف النقاط ببطولة الدوري الإيطالي، بعدما فرط في فوز كان في متناوله، ليسقط في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه كالياري أمس، في المرحلة السابعة للمسابقة.
وعلى ملعب "أليانز ستاديوم"، بادر الصربي دوشان فلاهوفيتش بالتسجيل لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، غير أن الروماني رازافان مارين منح التعادل لكالياري في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.
وأنهى يوفنتوس اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو في الدقيقة 89 لحصوله على الإنذار الثاني.
وكانت جماهير يوفنتوس تأمل في مواصلة ناديها صحوته في المسابقة وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي، بعد فوزه على جنوا في المرحلة الماضية، والذي جاء بعد تعادله في مبارياته الثلاث السابقة.
وأصبح في جعبة يوفنتوس، الذي حقق 3 انتصارات فقط في البطولة هذا الموسم مقابل 4 تعادلات، 13 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.
في المقابل، ارتفع رصيد كالياري، الذي تجنب الخسارة للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، إلى 6 نقاط في المركز الخامس عشر مؤقتا.-(وكالات)

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