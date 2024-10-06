العقبة تستضيف بطولة غرب آسيا للشابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يحتضن ملعب تطوير العقبة منافسات النسخة الخامسة من بطولة غرب آسيا لكرة القدم
النسوية تحت 20 عاما، خلال الفترة من 25 تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى 7 كانون الأول (ديسبمر) المقبلين، مع الإعلان عن فتح باب المشاركة بها أمام الاتحادات الأهلية.
وتواصل المملكة استضافة البطولات الإقليمية على أراضيها رغم محدودية الملاعب، حيث أقيمت الشهر الماضي بطولة غرب آسيا للشباب في مدينتي عمان والزرقاء.
وبدأ المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب حسام أبو رياش تدريباته مؤخرا، تحضيرا للمنافسات الرسمية المقبلة، وأهمها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، والتي ستقام العام المقبل، بانتظار تحديد موعدها وأماكن استضافة المجموعات، علما بأن الاتحاد الآسيوي في صدد إعلان موعد القرعة الفترة المقبلة.
ولفت أبو رياش في حديثه لـ"الغد"، إلى أن المنتخب استدعى 26 لاعبة للتجمع الحالي، بعد رصد اللاعبات خلال منافسات دوري المحترفات وكأس الأردن الذي انتهى الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنهن سيشكلن نواة المنتخب في المرحلة المقبلة.
وأضاف: "نطمح لتجهيز المنتخب بشكل مثالي في المرحلة الحالية، من أجل المنافسة على لقب بطولة غرب آسيا، لا سيما وأنها تقام على الأراضي الأردنية وبين جماهيرنا".
ويستعد منتخب الشابات للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، حيث قام الاتحاد الآسيوي بإجراء تعديلات على التصفيات، من خلال اعتماد دور واحد فقط بدلا من عدة أدوار كما كان يجري بالسابق، وإقامة النهائيات بمشاركة 12 منتخبا بدلا من 8.
وضم "الشابات" في التجمع الأخير 20 لاعبة، وهن: سيلين سيف، جنان الصاحب، جنة معتوق، رنيم حماد، ريحانة معتز، ساجدة رمضان، راما خاشوك، حلا الرمامنة، زينة الداود، سوار عبيد، ليليا الساحلي، ميرا العطاري، جنان السعيد، كريستين حجازي، رغد النعيمي، ملاك خضراوي، لاريسا فراش، ليان المومني، مايا عوض الله وسما الروسان.
ولعب منتخب الشابات مباراتين وديتين مع المنتخب اللبناني في آخر مبارياته الودية، حيث خسر في اللقاء الأول بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعثر في المواجهة الثانية بهدف نظيف، وذلك خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي.
وشارك المنتخب الذي يقوده أبو رياش العام الماضي ببطولة غرب آسيا تحت 17 عاما، والتي أقيمت في مدينة الزرقاء، واحتل المنتخب المركز الثاني بعد خسارته على يد المنتخب السوري في المباراة النهائية بهدف نظيف.
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