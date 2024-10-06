Monday, 07 October 2024 07:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العقبة تستضيف بطولة غرب آسيا للشابات

10/6/2024 11:41:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يحتضن ملعب تطوير العقبة منافسات النسخة الخامسة من بطولة غرب آسيا لكرة القدم النسوية تحت 20 عاما، خلال الفترة من 25 تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى 7 كانون الأول (ديسبمر) المقبلين، مع الإعلان عن فتح باب المشاركة بها أمام الاتحادات الأهلية.
وتواصل المملكة استضافة البطولات الإقليمية على أراضيها رغم محدودية الملاعب، حيث أقيمت الشهر الماضي بطولة غرب آسيا للشباب في مدينتي عمان والزرقاء.
وبدأ المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب حسام أبو رياش تدريباته مؤخرا، تحضيرا للمنافسات الرسمية المقبلة، وأهمها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، والتي ستقام العام المقبل، بانتظار تحديد موعدها وأماكن استضافة المجموعات، علما بأن الاتحاد الآسيوي في صدد إعلان موعد القرعة الفترة المقبلة.
ولفت أبو رياش في حديثه لـ"الغد"، إلى أن المنتخب استدعى 26 لاعبة للتجمع الحالي، بعد رصد اللاعبات خلال منافسات دوري المحترفات وكأس الأردن الذي انتهى الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنهن سيشكلن نواة المنتخب في المرحلة المقبلة.
وأضاف: "نطمح لتجهيز المنتخب بشكل مثالي في المرحلة الحالية، من أجل المنافسة على لقب بطولة غرب آسيا، لا سيما وأنها تقام على الأراضي الأردنية وبين جماهيرنا".
ويستعد منتخب الشابات للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، حيث قام الاتحاد الآسيوي بإجراء تعديلات على التصفيات، من خلال اعتماد دور واحد فقط بدلا من عدة أدوار كما كان يجري بالسابق، وإقامة النهائيات بمشاركة 12 منتخبا بدلا من 8.
وضم "الشابات" في التجمع الأخير 20 لاعبة، وهن: سيلين سيف، جنان الصاحب، جنة معتوق، رنيم حماد، ريحانة معتز، ساجدة رمضان، راما خاشوك، حلا الرمامنة، زينة الداود، سوار عبيد، ليليا الساحلي، ميرا العطاري، جنان السعيد، كريستين حجازي، رغد النعيمي، ملاك خضراوي، لاريسا فراش، ليان المومني، مايا عوض الله وسما الروسان.
ولعب منتخب الشابات مباراتين وديتين مع المنتخب اللبناني في آخر مبارياته الودية، حيث خسر في اللقاء الأول بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعثر في المواجهة الثانية بهدف نظيف، وذلك خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي.
وشارك المنتخب الذي يقوده أبو رياش العام الماضي ببطولة غرب آسيا تحت 17 عاما، والتي أقيمت في مدينة الزرقاء، واحتل المنتخب المركز الثاني بعد خسارته على يد المنتخب السوري في المباراة النهائية بهدف نظيف.

MENAFN06102024000072011014ID1108751418

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث