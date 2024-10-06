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النقع.. من تقاسم تكلفة المواصلات إلى تصدر مشهد طائرة الشابات

10/6/2024 11:41:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- يخرج فريق النقع من "جيوب الفقر" في منطقة الأغوار، ليحلق في سماء إنجازات الكرة الطائرة، وهو يهيمن على لقب دوري الشابات للمرة الثانية على التوالي، متحديا ظروفه المحبطة، وغياب الدعم المالي وبيئة الإنجاز، بهمة شاباته اللواتي يحفرن في الصخر، رغم تدريباتهن التي تقام على "الأسفلت"، إلى جانب انشغالاتهن الدراسية.
وشكلت لاعبات الفريق بقيادة المدرب القدير ضرار هويمل، حالة تسترعي الوقوف عندها، حيث رفع المراقبون والمعنيون القبعات لهذا الفريق المثابر، مع دعوات لتوفير كافة أشكال الدعم والرعاية من قبل الجهات المعنية والمسؤولة.
ويجد هويمل، أن عمله مسؤولا للنشاط الرياضي في تربية الأغوار إلى جانب عشقه للكرة الطائرة، ساعده في اكتشاف المواهب وإخضاعها لبرنامج صقل وتطوير، شارحا: "ساعدني عملي مدرسا للتربية الرياضة في مدارس الأغوار، ومهمة الإشراف الرياضي، في التعرف على الكثير من الخامات، والأهم ثقة الأهل التي منحتني مساحة كبيرة للعمل رغم أجواء البيئة الاجتماعية والمحبطات المالية".
وأضاف: "بنات النقع تعلقن بالكرة الطائرة، حتى أصبحن يمارسن اللعبة في حصص الفراغ والتربية الرياضية، وكذلك في المنطقة بتشجيع وتحفيز من الأهل، الذين يحضرون ويشاركون البنات بعض المباريات الودية من باب التشجيع والترفيه".
وعن سبب هيمنة النقع على بطولة الشابات للموسم الثاني على التوالي، والوقوف في المركز الرابع ببطولة السيدات، أجاب هويمل: "نلعب في منافسات السيدات، بذات الفريق الذي احتفظ بكأس دوري الشابات للمرة الثانية على التوالي، وهؤلاء بناتي في كافة النواحي، ومنهن من يتدرب لسنوات، وآخريات ناشئات تطورن حتى وصلن للفريق الأول، ولا أستقطب المحترفات، حتى أن أحد أندية العاصمة، استقطب جميع اللاعبات في إحدى السنوات، ووقفن معه على منصات التتويج، إلا أن التجربة لم تكتمل بسبب بعد المسافة ومصاريف التنقل".
وحول مساهمات نادي النقع في رفد المنتخبات الوطنية في فئة الإناث، رد هويمل: "نعمل لمصلحة الطائرة الأردنية، ولعل تقديم النجمات إلى صفوف المنتخبات الوطنية، قمة الطموح في عملي وأهم أهداف اللاعبات، حتى وصلت 4 لاعبات إلى منتخب الناشئات وإحداهن مصابة حاليا، وسط إطراء وإشادة من الأجهزة الفنية التي تناوبت على تدريبهن".
وتناول هويمل الصعوبات المالية والمعيقات في خطة العمل، وقال: "نأتي من منطقة جغرافية لها خصوصيتها، ويعيش سكانها المعتمدين على الزراعة ظروفا صعبة، ولعل هذا الوضع ينعكس على اللاعبات اللواتي يلعبن من أجل اللعبة، من دون حصولهن على مخصصات مالية من النادي، ويمكنك تصور أني أدفع أحيانا تكلفة التنقل في أيام المباريات، وفي أحيان أخرى تشارك اللاعبات في تكلفة أجرة النقل ذهابا وإيابا إلى الأغوار".
من جانبها، أكدت نجمة النقع والمنتخب الوطني غيداء إدريس العشوش، أن صدى الإنجاز وفرحته تكسب اللاعبات فرحة معنوية كبيرة، موضحة: "ارتبطنا بالكرة الطائرة روحانيا، وكان لمدربنا وملهمنا المدرب ضرار الهويمل دور كبير في زرع حب الكرة الطائرة فينا، حتى باتت من طقوس حياتنا اليومية، سواء في المدرسة، أو في منافسات وزارة التربية، وفي استحقاقاتنا الرسمية للشابات والسيدات، إلى جانب دعم الأهل حيث أنني أنتمي لعائلة رياضية".
وأضافت ابنة 16 عاما: "يعتبر الدعم المالي وقود استمرارية فريقنا بالتحليق فوق منصات التتويج، ونحن في نادي النقع نفتقد ذلك إلى حد كبير، ونلعب الطائرة حبا باللعبة التي تسري في عروقنا، رغم أننا نعيش ظروفا محبطة في غياب الدعم المالي وبدل التدريبات ومكافآت الفوز، ونتدرب في ظل إمكانيات تكاد تكون معدومة، حتى بتنا نتعامل كعائلة في تدبير تكاليف تنقلاتنا لخوض المباريات في عمان، ونتدرب على أرض صلبة".
وأردفت: "ما يزال أغلب زميلاتي على مقاعد الدراسة المدرسية، إلا أننا نطارد أحلامنا على صعيد النادي، ومواصلة تمثيل المنتخبات الوطنية أفضل تمثيل".
ويذكر أن فريق النقع للشابات والسيدات، يضم كلا من شهد نضال الحشوش، غيداء ادريس العشوش، صفاء سامي البوات، مودة جميل العشيبات، يقين نايف الشعار، يقين حمد العشوش، تسنيم ابراهيم المحافظة، ريماس محمود العشوش، وبتول محمود العشوش.

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