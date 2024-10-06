النقع.. من تقاسم تكلفة المواصلات إلى تصدر مشهد طائرة الشابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- يخرج فريق النقع من "جيوب الفقر" في منطقة الأغوار، ليحلق في سماء إنجازات الكرة الطائرة، وهو يهيمن على لقب دوري الشابات للمرة الثانية على التوالي، متحديا ظروفه المحبطة، وغياب الدعم المالي وبيئة الإنجاز، بهمة شاباته اللواتي يحفرن في الصخر، رغم تدريباتهن التي تقام على "الأسفلت"، إلى جانب انشغالاتهن الدراسية.
وشكلت لاعبات الفريق بقيادة المدرب القدير ضرار هويمل، حالة تسترعي الوقوف عندها، حيث رفع المراقبون والمعنيون القبعات لهذا الفريق المثابر، مع دعوات لتوفير كافة أشكال الدعم والرعاية من قبل الجهات المعنية والمسؤولة.
ويجد هويمل، أن عمله مسؤولا للنشاط الرياضي في تربية الأغوار إلى جانب عشقه للكرة الطائرة، ساعده في اكتشاف المواهب وإخضاعها لبرنامج صقل وتطوير، شارحا: "ساعدني عملي مدرسا للتربية الرياضة في مدارس الأغوار، ومهمة الإشراف الرياضي، في التعرف على الكثير من الخامات، والأهم ثقة الأهل التي منحتني مساحة كبيرة للعمل رغم أجواء البيئة الاجتماعية والمحبطات المالية".
وأضاف: "بنات النقع تعلقن بالكرة الطائرة، حتى أصبحن يمارسن اللعبة في حصص الفراغ والتربية الرياضية، وكذلك في المنطقة بتشجيع وتحفيز من الأهل، الذين يحضرون ويشاركون البنات بعض المباريات الودية من باب التشجيع والترفيه".
وعن سبب هيمنة النقع على بطولة الشابات للموسم الثاني على التوالي، والوقوف في المركز الرابع ببطولة السيدات، أجاب هويمل: "نلعب في منافسات السيدات، بذات الفريق الذي احتفظ بكأس دوري الشابات للمرة الثانية على التوالي، وهؤلاء بناتي في كافة النواحي، ومنهن من يتدرب لسنوات، وآخريات ناشئات تطورن حتى وصلن للفريق الأول، ولا أستقطب المحترفات، حتى أن أحد أندية العاصمة، استقطب جميع اللاعبات في إحدى السنوات، ووقفن معه على منصات التتويج، إلا أن التجربة لم تكتمل بسبب بعد المسافة ومصاريف التنقل".
وحول مساهمات نادي النقع في رفد المنتخبات الوطنية في فئة الإناث، رد هويمل: "نعمل لمصلحة الطائرة الأردنية، ولعل تقديم النجمات إلى صفوف المنتخبات الوطنية، قمة الطموح في عملي وأهم أهداف اللاعبات، حتى وصلت 4 لاعبات إلى منتخب الناشئات وإحداهن مصابة حاليا، وسط إطراء وإشادة من الأجهزة الفنية التي تناوبت على تدريبهن".
وتناول هويمل الصعوبات المالية والمعيقات في خطة العمل، وقال: "نأتي من منطقة جغرافية لها خصوصيتها، ويعيش سكانها المعتمدين على الزراعة ظروفا صعبة، ولعل هذا الوضع ينعكس على اللاعبات اللواتي يلعبن من أجل اللعبة، من دون حصولهن على مخصصات مالية من النادي، ويمكنك تصور أني أدفع أحيانا تكلفة التنقل في أيام المباريات، وفي أحيان أخرى تشارك اللاعبات في تكلفة أجرة النقل ذهابا وإيابا إلى الأغوار".
من جانبها، أكدت نجمة النقع والمنتخب الوطني غيداء إدريس العشوش، أن صدى الإنجاز وفرحته تكسب اللاعبات فرحة معنوية كبيرة، موضحة: "ارتبطنا بالكرة الطائرة روحانيا، وكان لمدربنا وملهمنا المدرب ضرار الهويمل دور كبير في زرع حب الكرة الطائرة فينا، حتى باتت من طقوس حياتنا اليومية، سواء في المدرسة، أو في منافسات وزارة التربية، وفي استحقاقاتنا الرسمية للشابات والسيدات، إلى جانب دعم الأهل حيث أنني أنتمي لعائلة رياضية".
وأضافت ابنة 16 عاما: "يعتبر الدعم المالي وقود استمرارية فريقنا بالتحليق فوق منصات التتويج، ونحن في نادي النقع نفتقد ذلك إلى حد كبير، ونلعب الطائرة حبا باللعبة التي تسري في عروقنا، رغم أننا نعيش ظروفا محبطة في غياب الدعم المالي وبدل التدريبات ومكافآت الفوز، ونتدرب في ظل إمكانيات تكاد تكون معدومة، حتى بتنا نتعامل كعائلة في تدبير تكاليف تنقلاتنا لخوض المباريات في عمان، ونتدرب على أرض صلبة".
وأردفت: "ما يزال أغلب زميلاتي على مقاعد الدراسة المدرسية، إلا أننا نطارد أحلامنا على صعيد النادي، ومواصلة تمثيل المنتخبات الوطنية أفضل تمثيل".
ويذكر أن فريق النقع للشابات والسيدات، يضم كلا من شهد نضال الحشوش، غيداء ادريس العشوش، صفاء سامي البوات، مودة جميل العشيبات، يقين نايف الشعار، يقين حمد العشوش، تسنيم ابراهيم المحافظة، ريماس محمود العشوش، وبتول محمود العشوش.
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