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مدرب النشامى يحفز اللاعبين الجدد وتضاؤل فرص مشاركة التعمري والنعيمات

10/6/2024 11:41:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- علمت "الغد" من مصادر خاصة، أن المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي، قام بتحفيز اللاعبين المنضمين للمرة الأولى تحت قيادته لقائمة "النشامى"، استعدادا لمباراتي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم.
وارتأى سلامي خلال حديثه بشكل منفرد مع اللاعبين الجدد، تحفيزهم من أجل تقديم أفضل ما لديهم في حال أتيحت لهم فرصة المشاركة بصفة أساسية أو من مقاعد البدلاء، بهدف ضمان النقاط الست وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للمونديال المقرر إقامته في العام 2026.
وتواجدت في المنتخب عناصر شابة تحضر للمرة الأولى في قائمة منتخب الرجال النهائية للمباريات الرسمية، وهم: إبراهيم صبرة، مهند سمرين وعامر جاموس، إضافة إلى أحمد عرسان الذي عاد مجددا لصفوف المنتخب بعد فترة انقطاع دامت لعام كامل تقريبا.
وقدم اللاعبون المنضمون لصفوف المنتخب للمرة الأولى مستويات طيبة مع فرقهم بالفترة الماضية، حيث لفت الثلاثي "الوحداتي" الأنظار مؤخرا، بعد المساهمة في قيادة فريقهم لصدارة مجموعته بدوري أبطال آسيا 2، فيما كان عرسان أحد أهم الأوراق الرابحة للفيصلي والأكثر خطورة على مرمى المنافسين.
ويرى المتابعون، بإمكانية سلامي منحه فرصة للمهاجم صبرة الذي خاض مؤخرا العديد من المباريات الحاسمة والمهمة مع منتخب الشباب وفريقه الوحدات، وأثبت قدرته على اللعب تحت الضغوطات رغم عدم امتلاكه الخبرات الكبيرة، إلا أن قوته البدنية وحسن تمركزه وقدرته على التسجيل من أنصاف الفرص، يجعله ورقة رابحة بيد المدرب المغربي أمام "الشمشون الكوري"، إلى جانب ورقة اللاعب عارف الحاج المتميز باختراقاته وحلوله الفردية.
وعلى صعيد منفصل، تضاءلت فرصة مشاركة اللاعبين موسى التعمري ويزن النعيمات، بسبب عدم وصولهما للجاهزية المطلوبة من الناحيتين الفنية والبدنية، إذ غاب التعمري عن مباراة فريقه مونبيليه الأخيرة أمام ستاد ريمس، وخروجه من القائمة المشاركة في اللقاء، فيما يشارك النعيمات بالتدريبات في عمان، مع إشارات بعدم الاعتماد عليه بصفة أساسية.
ويواصل المنتخب تدريباته على ملعب البتراء في مدينة الحسين للشباب، وسط حالة معنوية مرتفعة لدى الجهاز الفني واللاعبين في سبيل تحقيق نتيجة إيجابية، علما أن المدرب منح اللاعبين أول من أمس فرصة مغادرة المعسكر للنوم في منازلهم لمدة يوم واحد فقط قبل العودة للمعسكر في الفندق.
وتضم قائمة "النشامى" لمباراتي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان 28 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، موسى التعمري، أحمد عرسان، علي علوان، عبد الله العطار، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات.
وتكتمل صفوف المنتخب الوطني اليوم بالتحاق المدافع يزن العرب، والذي خاض أمس آخر مبارياته مع فريق إف سي سيؤول بالدوري الكوري الجنوبي أمام غوانغجو إف سي، وخسرها بثلاثة أهداف لهدف.
ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على منتخبي كوريا الجنوبية والعراق، فيما يحتل المنتخب الكويتي المركز الرابع وبرصيده نقطتين، مقابل حضور المنتخب الفلسطيني بالمركز الخامس بنقطة واحدة، ويتذيل المنتخب العماني الترتيب من دون نقاط.
ويعول "النشامى" على الحضور الجماهيري الكبير المنتظر في مدرجات ستاد عمان الدولي، بعد إعلان الاتحاد الأسبوع الماضي عن نفاد التذاكر والبالغ عددها أكثر من 14 ألفا لمختلف الدرجات، إلى جانب النتائج الإيجابية المسجلة في الفترات الماضية، وتحديدا أمام المنافس ذاته في نهائيات كأس آسيا الأخيرة.

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