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كلمة السر.. نموذج عالمي بهوية عربية أردنية

10/6/2024 11:41:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نسرين قطامش*

عمان- يواجه الأردن -كما العالم أجمع- تحديات مضاعفة تتعلق بانتشار الأوبئة وتفاقم معدلات الأمراض المعدية وغير المعدية. وهنا لا بد لنا من وقفة حقيقية نقيم من خلالها منهجيتنا في مواجهة هذه التحديات، خاصة فيما يتعلق بالتوعية والتواصل مع المواطنين وإشراكهم في جهود مكافحة الأمراض ومنع انتشارها.
في هذا السياق، حقق الأردن قصة نجاح عالمية تتمثل في البرنامج الأردني لسرطان الثدي وحملات التوعية التي تطلقها مؤسسة الحسين للسرطان؛ حيث لم تقتصر هذه الحملات وأنشطة الوصول المجتمعي الممتدة على مدار العام على زيادة الوعي فقط، بل أظهرت أثراً حقيقياً في ارتفاع نسب الكشف المبكر عن سرطان الثدي بشكل ملحوظ، وبالتالي إنقاذ الحياة، حسب السجل الوطني لسرطان الثدي.
وهنا يأتي التساؤل عن كلمة السر في نجاح هذا النموذج! وإمكانية تطبيقه في مناحٍ أخرى تتعلق بسياسات التوعية وتغيير السلوك في مجال الصحة العامة ومجالات أخرى تؤثر على حياتنا بشكل يومي.
نهج تشاركي رائد
بدأت جهود البرنامج الأردني لسرطان الثدي بقيادة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في العام 2007 بنهج تشاركي وشمولي قائم على تحليل واقع الحال وفهم عميق للمحددات الاجتماعية المرتبطة بالعزوف عن فحوصات الكشف المبكر آنذاك؛ حيث كانت 70 % من السيدات يلجأن لفحوصات سرطان الثدي في مراحل متأخرة، حيث فرص الشفاء منخفضة جداً، وتكاليف العلاج مرتفعة. كما أدى ذلك لفقداننا المئات من أمهاتنا وإخواتنا وصديقاتنا فقط بسبب عدم توفر خدمات الكشف المبكر ذات الجودة المناسبة، وعدم الإقبال على الخدمات المحدودة المتوفرة آنذاك بسبب كلمات مثل العيب، الخوف، التردد، والوصمة.
وبناءً على هذه الدراسات، وُضعت خطط قابلة للتطبيق تتناسب مع المعطيات والثقافة المحلية بالاستفادة من الخبرات العالمية، بهدف واضح ومتفق عليه، وعمل مؤسسي، وفريق مؤهل، وقيادة ذات رؤية، وشراكات واسعة بين جميع القطاعات والمؤسسات، وبمشاركة فاعلة من المجتمعات المحلية.
خدمات ذات جودة متاحة للجميع
عند تأسيس البرنامج، كانت وحدات فحص الثدي تُعد على الأصابع، وكان الوصول إليها صعبًا؛ حيث كانت تتركز في المدن الرئيسية مع غياب شبه كامل لأنظمة إدارة الجودة وبناء القدرات والبروتوكولات الوطنية في هذا المجال. ولمعالجة هذا التحدي، وُضعت خطط عملية لتوحيد الأنظمة والبروتوكولات وتأهيل وتدريب المئات من الكوادر الطبية من جميع القطاعات. كما تم تجهيز أكثر من 90 وحدة ماموجرام في جميع محافظات المملكة بالتعاون مع جميع القطاعات، بالإضافة إلى تشغيل عيادات متنقلة في المناطق النائية والأقل حظاً لضمان الوصول المتكافئ إلى خدمات الرعاية الصحية، مما قلل الفجوة بين سكان تلك المناطق وسكان المدن الأكثر حظاً.
قضية اجتماعية تهم الجميع.. الرجال قبل النساء
قام البرنامج ببناء نموذج متكامل للتواصل بهدف تعزيز السلوك الصحي من خلال تغيير المفاهيم الثقافية المتعلقة بسرطان الثدي. تقليدياً، كانت مناقشة الأمراض، خصوصًا تلك المتعلقة بصحة النساء، محظورة. كانت هناك حالة إنكار وتجاهل لسرطان الثدي، بالكاد كنا قادرين على عقد محاضرة توعية واحدة شهرياً. "أذكر جيدًا كيف كانت تنسحب السيدات من المحاضرة واحدة تلو الأخرى عندما يعرفن موضوع المحاضرة".
وبعد سنوات، تمكن البرنامج، من خلال حملاته وأنشطته، من كسر هذه الحواجز من خلال الحوار المفتوح، وتشجيع النساء على إعطاء الأولوية لصحتهن. كما أكدت هذه الجهود أن سرطان الثدي ليس موضوعًا يجب الهمس حوله، بل يجب مواجهته بجدية وعلنية، بمشاركة الرجال قبل النساء، حتى تحول الموضوع من قضية نسائية بحتة إلى قضية مجتمعية تمس كل بيت أردني. وأدرك الجميع أهمية هذه الجهود في الحفاظ على سيداتنا وقدرتهن على العطاء خلال أهم مراحل حياتهن. فأصبحت حملات التوعية بأهمية الكشف المبكر تحظى باهتمام الجميع -رجالاً ونساءً- فجميعنا يتذكر "أوعدينا تفحصي" و"منك أنت غير" و"يلا على الفحص" وغيرها من شعارات حملاتنا السنوية في شهر أكتوبر.
كما باتت أنشطة أكتوبر الوردي ومبادرة "فكر بالوردي" جزءًا لا يتجزأ من خطط المدارس والجامعات والشركات والمنظمات والمستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن والجمعيات والأندية الرياضية والفنادق وغيرها.
اسأل مجرب.. تمكين السيدات لوضع صحتهن على قائمة سلم أولوياتهن
بدأت جهود البرنامج بحملات وطنية للتوعية حول سرطان الثدي وأهمية فحوصات الكشف المبكر في إنقاذ الحياة. واعتمدت تلك الحملات على عرض قصص شخصية لناجيات من سرطان الثدي على لافتات الإعلانات والتلفزيون والراديو، مما أبرز أهمية الكشف المبكر من خلال قصص واقعية أثرت بشكل كبير على قلوبنا وعقولنا من منطلق "اسأل مجرب"، حتى بات موضوع سرطان الثدي من المواضيع الأكثر تداولا في بيوتنا على مستوى الوطن.
بُنيت جهود التوعية وتعزيز السلوك على تمكين النساء من خلال تسليحهن بالمعرفة والمعلومات الدقيقة وحثهن على العناية بأنفسهن. وتوفير الخدمات الصحية اللازمة وتشجيع المشاركة النسائية في اتخاذ القرارات الصحية المتعلقة بالكشف المبكر بعيدًا عن الضغوطات الاجتماعية والصورة النمطية لدور المرأة وتضحيتها بصحتها للقيام بأدوارها الاجتماعية المعتادة. فعملنا على حث السيدات على وضع صحتهن على قمة سلم الأولويات، وحثهن على تخصيص الوقت اللازم للعناية بأنفسهن، وتشجيع الرجال على دعم السيدات لتبني هذا السلوك.
بيئة سياسية واجتماعية داعمة
عمل البرنامج على خلق بيئة داعمة على المستويين السياسي والمجتمعي من خلال مشاركة صناع القرار وقادة الرأي من رجال دين ومثقفين ومثقفات وكوادر طبية وإعلاميين وغيرهم في جهوده وأنشطته. كما حرص على وضع الكشف المبكر على سلم أولويات صانعي السياسات وإدراجه بنداً أساسياً في الخطط والاستراتيجيات الوطنية، حتى بات الكشف المبكر قضية عامة تتقاطع مع خطط الصحة، وتمكين المرأة، والنوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي.
تأثير قابل للقياس
بعد سنوات قليلة من تأسيس البرنامج، لا يمكن إنكار النتائج؛ حيث أدت تلك الجهود إلى مضاعفة عدد النساء اللواتي يقمن بالفحوصات الدورية، وارتفعت معدلات الكشف المبكر لتصل إلى أكثر من 60 %؜، مما أسفر عن تحسين نتائج العلاج. وبالإضافة إلى ذلك، تغيرت الآراء المجتمعية تجاه سرطان الثدي بشكل خاص والسرطان بشكل عام.
نموذج عالمي بهوية عربية أردنية
يقدم البرنامج الأردني لسرطان الثدي اليوم كنموذج مشرق في تطبيق منهجية تعزيز السلوك الصحي بفعالية لمعالجة قضايا صحة عامة ملحة. ونجاح هذا النموذج هو شهادة على قوة الاتصال والتواصل المباشر المبني على نهج علمي تشاركي هدفه ومحوره الأساسي الإنسان وصحته. وبمحتوى ورسالة وقنوات تحترم ثقافة المجتمع وهويته، بدأت باختيار الشماغ الأردني كهوية بصرية للبرنامج، فدخل القلوب قبل العقول، وحظي بمكانة خاصة في قلب كل أردني وأردنية، مما عزز مكانته القيادية على مستوى الوطن العربي والتي تمثلت بالتوسع في نطاق حملاته وتوحيد جهود التوعية في 16 دولة عربية خلال السنوات الثماني الماضية.
مثال يحتذى في الشراكة الحقيقية والفاعلة
رغم أنني من دعاة الابتعاد عن منهجية القص واللصق في برامجنا وحلولنا على المستوى الوطني، إلا أنني وفي قصة البرنامج الأردني لسرطان الثدي، أدعو صناع القرار ورسم السياسات العامة في القضايا الاجتماعية والتنمية المحلية، لتبني نموذج البرنامج واستنساخه وتطبيقه على جميع برامج التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بإيجاد قضية عامة ومتفق عليها من قبل الجميع، محورها تحسين جودة حياة المواطن والحفاظ على كرامته، ووقودها العمل الجماعي المشترك من دون أي أجندات جانبية.

*مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان

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