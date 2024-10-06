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لتصبح أكثر سعادة.. 10 عبارات كررها يوميا

10/6/2024 11:41:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- يمكن أن يساعد ترديد التأكيدات أو العبارات الإيجابية في إعادة صياغة أفكار الشخص وتسهم في تنميته لنظرة متفائلة. يمكن أن يساعد تكرار التأكيدات بانتظام في تطوير الثقة بالنفس. بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، إن هناك 10 عبارات يؤدي ترديدها يوميا، إلى وصول الشخص إلى نقطة قريبة من نسخة أكثر صحة وسعادة من ذاته:
- "أستطيع أن أحقق أي هدف أضعه في ذهني": إن أحد مفاتيح النجاح هو إيمان الشخص أنه قادر على التغلب على أي عقبات. يساعد ترديد هذه العبارة في تخطي الصعاب الناجمة عن الشك الذاتي، مما يمكن أن يزيد من ثقته في نفسه ويحسن صحته العقلية.
- "أنا دائمًا على المسار الصحيح": في بعض الأحيان، يمكن أن يشعر الشخص بالضياع أو التأخر، لكن هذا التأكيد يساعد في تركيز عقله، ويطمئنه إلى أن كل شيء يحدث كما ينبغي. إن الاعتقاد أن الشخص في المكان الذي يحتاج إليه بالضبط يقلل من القلق ويزيد من القدرة على الصبر.
- "أنا أستحق أفضل الأشياء": عندما يذكر الشخص نفسه أنه يستحق الحب والسعادة والنجاح، يمكنه متابعة أحلامه بثقة. إن تكرار استخدام هذه العبارة يوميا يعزز من احترام الشخص لذاته، ويمكن أن يلهمه حتى لعيش حياة أكثر إشباعا تتوافق مع قيمه المتأصلة.
- "أنا أجتذب ولا أطارد": في الحياة، قد تبدو فكرة مطاردة الأشياء - سواء أكانت النجاح أو الحب أو التحقق - مرهقة. يمكن أن يساعد تكرار ترديد هذه الجملة في تحويل التفكير من اليأس إلى الطمأنينة والهدوء. يسمح هذا الاعتقاد بالتعامل مع الحياة من مكان السلام، مما يؤثر بشكل مباشر على خفض مستويات التوتر وتحسين الصحة العامة.
- "أنا في تطور مستمر": نظرًا لأن كل شخص في عمل مستمر، فإن تلك العبارة تكرم التطور الفردي. إن تكرارها يعزز عقلية النمو التي ينظر فيها المرء إلى كل تجربة - بغض النظر عن مدى جودتها أو صعوبتها - كفرصة للتحسين.
- "أنا أتعلم من أخطائي": في حين أن الأخطاء حتمية بالنسبة للجميع، إلا أن ليس كل شخص ينظر إليها باعتبارها لحظات تعليمية. تشجع تلك العبارة على قبول الأخطاء باعتبارها جزءا ضروريا من التعلم.
- "أنا شخص محظوظ": يمكن أن يجتذب الشخص المزيد من الأشياء الإيجابية إلى حياته من خلال الإيمان بحظه السعيد. يرتبط التفكير الإيجابي بتحسين الإدراك ووظيفة الجهاز المناعي.
- "انا أستحق الحب الحقيقي": إن الحب ضروري للصحة العاطفية والجسدية. لهذا في تكرار تأكيد الشخص لنفسه أنه يستحق الحب الحقيقي، يجعله يؤمن بفكرة أنه جدير بالاندماج في علاقات حقيقية وعميقة وأصيلة.
- "أنا أصنع أفضل نسخة مني": من المهم أن يتذكر المرء أنه يعمل باستمرار على أن يكون أفضل نسخة من نفسه. يرسخ تكرار ترديد تلك المقولة حب الذات ويشجع على التطور الشخصي.
"أنا أصبح أكثر صحة وسعادة كل يوم": إن الصحة ممارسة يومية، وهذه العبارة تسهم في زيادة تركيز الشخص على تحقيق التقدم. إن تكرارها يذكر الشخص أن كل خطوة صغيرة لها أهميتها - سواء أكانت اختيار وجبة متوازنة أو ممارسة المشي أو حتى التأمل لمدة خمس دقائق. -(العربية نت)

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