رحالة من بلدي تجربة مغلفة بالعبر ترويها المعايطة بمنتدى الرواد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
عمان- "السفر يعزز الإيمان بالإنسانية بشكل عام، ويعزز شعورنا بأننا نشارك العالم مع غيرنا، ونتشارك الكثير من الأهداف والاهتمامات المشتركة التي نسعى لها سوية.." عبارات مغلفة بالعبر عن السفر والترحال ترويها الكاتبة غادة المعايطة في ندوة
بعنوان "رحالة من بلدي" أقامها منتدى الرواد الكبار.
أدارت الندوة المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص، وحضرها جمهور من رواد المنتدى، ومديرة المنتدى هيفاء البشير التي قالت: "نسعد بأن نستضيف الكاتبة الأستاذة غادة المعايطة، صاحبة الكلمة الطيبة والروح المحلقة في أرض الله الواسعة، للحديث عن تجربتها في السفر والترحال وما شاهدته من معالم مهمة في البلدان التي زراتها والعبر التي استقتها من السفر وقد دونت ذلك في بعض كتبها وعلى صفحتها على الفيسبوك".
وأشارت البشير إلى أن أدب الرحلات عرف قديما ومن أشهر الرحالة ابن بطوطة، إذ إن السفر يطلع الإنسان على بلدان وتضاريس مختلفة وعادات وثقافات الشعوب مما يجعله يكون نظرة أعمق للعالم ويوسع الآفاق.
من جانبها شكرت الكاتبة المعايطة منتدى الرواد ومديرته، قائلة: "إن المنتدى يحرص على إثراء المشهد الثقافي والاجتماعي وتعميم الثقافة المجتمعية والارتقاء بالوعي والفكر الإنساني لمزيد من العطاء والإبداع والتطور، مبينة أنها تتحدث أولا عن جذور شغفها بالسفر والترحال، وثانيا تتحدث عن الفائدة وما تعلمته من السفر، حيث قامت بعرض العديد من الصور من بعض الدول التي زارتها المعايطة وكانت آخرها، النمسا، التشيك، هنغاريا وألمانيا.
ثم تحدثت المعايطة عن والدها الذي كان كما قالت: "كان رحمه الله حاكما إداريا في (الشونة الشمالية، الرمثا وطولكرم)، وكنا نتنقل معه كأسرة، على الرغم من صغر سني في تلك الفترة، فإني أذكر الكثير من التفاصيل. وصولا إلى العام 1967، عام النكسة وضياع فلسطين، ونسأل الله تعالى أن يرد سائر فلسطين وأقصانا إلى المسلمين والصلاة فيه".
وعن بدايتها مع التجويل الخيالي، فقد أشارت المعايطة إلى أنها بدأت فكرة التجويل مع مقرر دراستها في مادة اللغة الإنجليزية بعنوان "حول العالم في 80 يوم"، لجون فيرن، وقصص قصيرة من الأساطير اليونانية، وكتاب "حول العالم في 200 يوم"، لأنيس منصور، وكان "اطلس العالم"، لا يغادرني، وكنت أحرص على تصفحه ويتسع الخيال، وتصبح الكلمة والصورة واقعا وأزور بعض الدول.
ثم تحدثت المعايطة عن دور المطالعة والقراءة في إثراء خيالها بقولها: "لقد كان للمطالعة دور في إثراء هذا الخيال، فقد حصلت على المرتبة الاولى على مستوى الجنوب في مسابقة أوائل المطالعين والمرتبة التاسعة على مستوى المملكة في امتحان الثانوية العامة بفرعها الأدبي، لأصل إلى النافذة الثانية وحصولي على بعثة للدراسة في جامعة الكويت قسم اللغة الإنجليزية، والإقامة في سكن طالبات الذي كان يضم معظم الجنسيات العربية مع حرصي على التواصل وعدم الانكفاء فكانت حصيلة ثقافية عربية. وضمن مواد التخصص سحرتني رواية الكاتب الأيرلندي جيمس جويس "صورة للفنان في شبابه".
وأوضحت المعايطة أنها كانت ترافق زوجها الأكاديمي في الجامعة الأردنية في سفره للمشاركة في مؤتمرات علمية، وكانت تحرص على زيارة الوجهات الأهم وتدوين اليوميات. ومن هنا كما قالت: بدأت فكرة أدب الرحلات تتوسع عندها، مشيرة إلى مقولة الإمام الشافعي "وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفريج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد"، فالسفر من وسائل الترفيه عن النفس وتحسين الصحة النفسية.
وتحدثت المعايطة عن تجاربها مع السفر، مبينة أن السفر "يجعلنا نعيش خارج منطقة الراحة الخاصة بنا، ويجمعنا بأشخاص مختلفين ومواقف غير معتادة، ويعزز قدرتنا على التعاطف مع الآخر وفهمه واستيعابه، وهو العيش في تجارب معينة وثقافات مختلفة، تجعلك مسلحاً بمعلومات أكثر دقة عن الحضارات المختلفة مقارنة بما قد تعرفه من قصص سمعتها عن غيرك".
وتتابع، خلال تعاملك مع الثقافات المختلفة وفهمها من دون أن تتقبل بالضرورة كل ما فيها، ستصبح أكثر لطفا وأقل ميولا للحكم على غيرك، مشيرة إلى أن السفر يساعد في تعزيز الثقة، لأنه يجبرنا على عيش مواقف فيها تحد لأنفسنا، ما يضطرنا إلى الثقة بغيرنا أو بالغرباء القادمين من كل ثقافات العالم.
وتختم، الاستثمار في السفر هو استثمار في ذاتك، والعالم كتاب، وأولئك الذين لا يسافرون يقرأون فقط صفحة واحدة.
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