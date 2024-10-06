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رحالة من بلدي تجربة مغلفة بالعبر ترويها المعايطة بمنتدى الرواد

10/6/2024 11:41:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- "السفر يعزز الإيمان بالإنسانية بشكل عام، ويعزز شعورنا بأننا نشارك العالم مع غيرنا، ونتشارك الكثير من الأهداف والاهتمامات المشتركة التي نسعى لها سوية.." عبارات مغلفة بالعبر عن السفر والترحال ترويها الكاتبة غادة المعايطة في ندوة بعنوان "رحالة من بلدي" أقامها منتدى الرواد الكبار.
أدارت الندوة المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص، وحضرها جمهور من رواد المنتدى، ومديرة المنتدى هيفاء البشير التي قالت: "نسعد بأن نستضيف الكاتبة الأستاذة غادة المعايطة، صاحبة الكلمة الطيبة والروح المحلقة في أرض الله الواسعة، للحديث عن تجربتها في السفر والترحال وما شاهدته من معالم مهمة في البلدان التي زراتها والعبر التي استقتها من السفر وقد دونت ذلك في بعض كتبها وعلى صفحتها على الفيسبوك".
وأشارت البشير إلى أن أدب الرحلات عرف قديما ومن أشهر الرحالة ابن بطوطة، إذ إن السفر يطلع الإنسان على بلدان وتضاريس مختلفة وعادات وثقافات الشعوب مما يجعله يكون نظرة أعمق للعالم ويوسع الآفاق.
من جانبها شكرت الكاتبة المعايطة منتدى الرواد ومديرته، قائلة: "إن المنتدى يحرص على إثراء المشهد الثقافي والاجتماعي وتعميم الثقافة المجتمعية والارتقاء بالوعي والفكر الإنساني لمزيد من العطاء والإبداع والتطور، مبينة أنها تتحدث أولا عن جذور شغفها بالسفر والترحال، وثانيا تتحدث عن الفائدة وما تعلمته من السفر، حيث قامت بعرض العديد من الصور من بعض الدول التي زارتها المعايطة وكانت آخرها، النمسا، التشيك، هنغاريا وألمانيا.
ثم تحدثت المعايطة عن والدها الذي كان كما قالت: "كان رحمه الله حاكما إداريا في (الشونة الشمالية، الرمثا وطولكرم)، وكنا نتنقل معه كأسرة، على الرغم من صغر سني في تلك الفترة، فإني أذكر الكثير من التفاصيل. وصولا إلى العام 1967، عام النكسة وضياع فلسطين، ونسأل الله تعالى أن يرد سائر فلسطين وأقصانا إلى المسلمين والصلاة فيه".
وعن بدايتها مع التجويل الخيالي، فقد أشارت المعايطة إلى أنها بدأت فكرة التجويل مع مقرر دراستها في مادة اللغة الإنجليزية بعنوان "حول العالم في 80 يوم"، لجون فيرن، وقصص قصيرة من الأساطير اليونانية، وكتاب "حول العالم في 200 يوم"، لأنيس منصور، وكان "اطلس العالم"، لا يغادرني، وكنت أحرص على تصفحه ويتسع الخيال، وتصبح الكلمة والصورة واقعا وأزور بعض الدول.
ثم تحدثت المعايطة عن دور المطالعة والقراءة في إثراء خيالها بقولها: "لقد كان للمطالعة دور في إثراء هذا الخيال، فقد حصلت على المرتبة الاولى على مستوى الجنوب في مسابقة أوائل المطالعين والمرتبة التاسعة على مستوى المملكة في امتحان الثانوية العامة بفرعها الأدبي، لأصل إلى النافذة الثانية وحصولي على بعثة للدراسة في جامعة الكويت قسم اللغة الإنجليزية، والإقامة في سكن طالبات الذي كان يضم معظم الجنسيات العربية مع حرصي على التواصل وعدم الانكفاء فكانت حصيلة ثقافية عربية. وضمن مواد التخصص سحرتني رواية الكاتب الأيرلندي جيمس جويس "صورة للفنان في شبابه".
وأوضحت المعايطة أنها كانت ترافق زوجها الأكاديمي في الجامعة الأردنية في سفره للمشاركة في مؤتمرات علمية، وكانت تحرص على زيارة الوجهات الأهم وتدوين اليوميات. ومن هنا كما قالت: بدأت فكرة أدب الرحلات تتوسع عندها، مشيرة إلى مقولة الإمام الشافعي "وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفريج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد"، فالسفر من وسائل الترفيه عن النفس وتحسين الصحة النفسية.
وتحدثت المعايطة عن تجاربها مع السفر، مبينة أن السفر "يجعلنا نعيش خارج منطقة الراحة الخاصة بنا، ويجمعنا بأشخاص مختلفين ومواقف غير معتادة، ويعزز قدرتنا على التعاطف مع الآخر وفهمه واستيعابه، وهو العيش في تجارب معينة وثقافات مختلفة، تجعلك مسلحاً بمعلومات أكثر دقة عن الحضارات المختلفة مقارنة بما قد تعرفه من قصص سمعتها عن غيرك".
وتتابع، خلال تعاملك مع الثقافات المختلفة وفهمها من دون أن تتقبل بالضرورة كل ما فيها، ستصبح أكثر لطفا وأقل ميولا للحكم على غيرك، مشيرة إلى أن السفر يساعد في تعزيز الثقة، لأنه يجبرنا على عيش مواقف فيها تحد لأنفسنا، ما يضطرنا إلى الثقة بغيرنا أو بالغرباء القادمين من كل ثقافات العالم.
وتختم، الاستثمار في السفر هو استثمار في ذاتك، والعالم كتاب، وأولئك الذين لا يسافرون يقرأون فقط صفحة واحدة.

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