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الأردني حجاوي يحصل على جائزة أفضل ديوان للشباب بمسابقة الإبداع الشعري

10/6/2024 11:41:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- فاز الشاعر الأردني جعفر حجاوي في مسابقة الإبداع الشعري لدورتها التاسعة عشرة (دورة عبدالعزيز سعود البابطين)، عن ديوانه "عدَّاءٌ حَوْلَ كَفِّ أبي"، بجائزة أفضل ديوان للشباب وقيمتها عشرة آلاف دولار أميركي".
جاء ذلك في البيان الذي أعلنته مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية، عن أسماء الفائزين في مسابقة الإبداع الشعري لدورتها التاسعة عشرة (دورة عبدالعزيز سعود البابطين)، وقد فاز بجائزة الإبداع في مجال نقد الشعر وقيمتها أربعون ألف دولار أميركي مناصفة، الدكتور أحمد بوبكر الجوة من تونس عن كتابه "الغنائية وقضايا الالتزام في الأشعار الأخيرة لمحمود درويش"، والدكتور وهب أحمد رومية من سورية عن كتابه "الشعر والذاكرة.. التناص بين الشعر العربي في القرن العشرين والشعر الجاهلي".
وفازت بجائزة أفضل ديوان، الشاعرة لطيفة حساني من الجزائر عن ديوانها "فَلْسَفَةُ الفَراشَة"، وفاز بجائزة أفضل قصيدة الشاعر عبد المنعم العقبي من مصر عن قصيدته "مَرايا الوَقْت"، بينما فاز بجائزة أفضل قصيدة للشباب، الشاعر عمرو أحمد البطا من مصر عن قصيدته " رَيْثَما يَنْتَهي العُمْر".
أما الجائزة التقديرية للإبداع في مجال الشعر وقيمتها خمسون ألف دولار أميركي، فقد تقرر منحها إلى الشاعر الدكتور خليفة الوقيان من الكويت تقديرًا لمسيرته الشعرية الحافلة وعطائه الفني الثري وتجربته الإبداعية البارزة.
وتهدف المسابقة إلى دعم الشعر والشعراء وتعزيز اللغة العربية وإبراز الدور الثقافي للشعر في المجتمعات العربية، إذ تمنح المؤسسة في كل دورة ست جوائز للمبدعين من الشعراء والنقاد العرب، وأولى هذه الجوائز هي الجائزة التقديرية للإبداع في مجال الشعر وقيمتها خمسون ألف دولار أميركي وتمنح لواحد من الشعراء العرب، الذين أسهموا بإبداعهم في إثراء حركة الشعر العربي، وهي جائزة تكريمية تقديرية لا تخضع للتحكيم، بل لآلية خاصة يضعها ويشرف على تنفيذها رئيس مجلس الأمناء.
وتلقت الجائزة مشاركة واسعة من مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث شهدت العام الحالي، إقبالا واسعًا من النقاد والشعراء المخضرمين والشباب، مما يعكس أهمية هذه المسابقة كمنبر رئيس لتشجيع الإبداع الشعري.
إذ بلغ عدد المشاركات 905 مشاركات في فروع الجائزة المختلفة، حيث بلغ عدد المشاركات في فئة أفضل كتاب في مجال نقد الشعر 58 مشاركة، و145 مشاركة في فئة أفضل ديوان، وسجلت فئة أفضل قصيدة 372 مشاركة، بينما سجلت فئة أفضل ديوان للشباب 86 مشاركة، فيما بلغ عدد المشاركين في فئة أفضل قصيدة للشباب 244 مشاركا، وبعد التأكد من استيفاء الأعمال المتقدمة للشروط العامة للجائزة، تم عرض الأعمال المرشحة على لجان تحكيم فنية متخصصة من أبرز نقاد الوطن العربي وشعرائه، وقد أتمت لجان التحكيم عملها على النحو الأكمل، ملتزمة في تقاريرها المعمقة ومناقشاتها المستفيضة بالمعايير الفنية والضوابط الموضوعية الواجبة.
وكانت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية قد أطلقت الدورة التاسعة عشرة لجائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، خلال فترة الأول من أيار (مايو) إلى نهاية كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي.
وبهذه المناسبة، صرح سعـــود عبدالعزيز البابطين- رئيس مجلس أمناء المؤسسة، قائلاً: "نسعى دائمًا من خلال هذه المسابقة إلى دعم اللغة العربية والشعر والشعراء وتمكينهم من التعبير عن أنفسهم بلغتنا العربية الجميلة، خاصة الشباب منهم، وتشجيعهم على استكشاف آفاق جديدة في الكتابة الشعرية".
وأكد البابطين، "نحن نؤمن أن الشعر يشكل أداة راقية للتعبير عن الأفكار والمشاعر، ولذا إننا ملتزمون بتقديم كل الدعم اللازم لضمان استمرار ديوان العرب كجزء حي في وعي الأمة العربية، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للغة العربية".
وأضاف: "لقد أظهرت الأعمال المشاركة في هذه الدورة مستوى عاليا من الابتكار والإبداع، وهو ما يبشر بمستقبل مشرق للشعر العربي للأجيال القادمة".
وأعرب البابطين قائلا: نحن فخورون بما حققته المسابقة من نجاح، ونتطلع إلى المزيد من الإبداع في الدورات المقبلة".
ومن المقرر أن تقيم المؤسسة حفلًا لتكريم الفائزين، حيث سيتم توزيع الجوائز على الشعراء الفائزين بحضور شخصيات أدبية وثقافية بارزة، في احتفالية تعكس الدور الريادي الذي تلعبه المؤسسة في دعم المشهد الثقافي العربي.

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