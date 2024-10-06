الأردني حجاوي يحصل على جائزة أفضل ديوان للشباب بمسابقة الإبداع الشعري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- فاز الشاعر الأردني جعفر حجاوي في مسابقة الإبداع الشعري لدورتها التاسعة عشرة (دورة عبدالعزيز سعود البابطين)، عن ديوانه "عدَّاءٌ حَوْلَ كَفِّ أبي"، بجائزة أفضل ديوان للشباب وقيمتها عشرة آلاف دولار أميركي".
جاء ذلك في البيان الذي أعلنته مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية، عن أسماء الفائزين في مسابقة الإبداع الشعري لدورتها التاسعة عشرة (دورة عبدالعزيز سعود البابطين)، وقد فاز بجائزة الإبداع في مجال نقد الشعر وقيمتها أربعون ألف دولار أميركي مناصفة، الدكتور أحمد بوبكر الجوة من تونس عن كتابه "الغنائية وقضايا الالتزام في الأشعار الأخيرة لمحمود درويش"، والدكتور وهب أحمد رومية من سورية عن كتابه "الشعر والذاكرة.. التناص بين الشعر العربي في القرن العشرين والشعر الجاهلي".
وفازت بجائزة أفضل ديوان، الشاعرة لطيفة حساني من الجزائر عن ديوانها "فَلْسَفَةُ الفَراشَة"، وفاز بجائزة أفضل قصيدة الشاعر عبد المنعم العقبي من مصر عن قصيدته "مَرايا الوَقْت"، بينما فاز بجائزة أفضل قصيدة للشباب، الشاعر عمرو أحمد البطا من مصر عن قصيدته " رَيْثَما يَنْتَهي العُمْر".
أما الجائزة التقديرية للإبداع في مجال الشعر وقيمتها خمسون ألف دولار أميركي، فقد تقرر منحها إلى الشاعر الدكتور خليفة الوقيان من الكويت تقديرًا لمسيرته الشعرية الحافلة وعطائه الفني الثري وتجربته الإبداعية البارزة.
وتهدف المسابقة إلى دعم الشعر والشعراء وتعزيز اللغة العربية وإبراز الدور الثقافي للشعر في المجتمعات العربية، إذ تمنح المؤسسة في كل دورة ست جوائز للمبدعين من الشعراء والنقاد العرب، وأولى هذه الجوائز هي الجائزة التقديرية للإبداع في مجال الشعر وقيمتها خمسون ألف دولار أميركي وتمنح لواحد من الشعراء العرب، الذين أسهموا بإبداعهم في إثراء حركة الشعر العربي، وهي جائزة تكريمية تقديرية لا تخضع للتحكيم، بل لآلية خاصة يضعها ويشرف على تنفيذها رئيس مجلس الأمناء.
وتلقت الجائزة مشاركة واسعة من مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث شهدت العام الحالي، إقبالا واسعًا من النقاد والشعراء المخضرمين والشباب، مما يعكس أهمية هذه المسابقة كمنبر رئيس لتشجيع الإبداع الشعري.
إذ بلغ عدد المشاركات 905 مشاركات في فروع الجائزة المختلفة، حيث بلغ عدد المشاركات في فئة أفضل كتاب في مجال نقد الشعر 58 مشاركة، و145 مشاركة في فئة أفضل ديوان، وسجلت فئة أفضل قصيدة 372 مشاركة، بينما سجلت فئة أفضل ديوان للشباب 86 مشاركة، فيما بلغ عدد المشاركين في فئة أفضل قصيدة للشباب 244 مشاركا، وبعد التأكد من استيفاء الأعمال المتقدمة للشروط العامة للجائزة، تم عرض الأعمال المرشحة على لجان تحكيم فنية متخصصة من أبرز نقاد الوطن العربي وشعرائه، وقد أتمت لجان التحكيم عملها على النحو الأكمل، ملتزمة في تقاريرها المعمقة ومناقشاتها المستفيضة بالمعايير الفنية والضوابط الموضوعية الواجبة.
وكانت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية قد أطلقت الدورة التاسعة عشرة لجائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، خلال فترة الأول من أيار (مايو) إلى نهاية كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي.
وبهذه المناسبة، صرح سعـــود عبدالعزيز البابطين- رئيس مجلس أمناء المؤسسة، قائلاً: "نسعى دائمًا من خلال هذه المسابقة إلى دعم اللغة العربية والشعر والشعراء وتمكينهم من التعبير عن أنفسهم بلغتنا العربية الجميلة، خاصة الشباب منهم، وتشجيعهم على استكشاف آفاق جديدة في الكتابة الشعرية".
وأكد البابطين، "نحن نؤمن أن الشعر يشكل أداة راقية للتعبير عن الأفكار والمشاعر، ولذا إننا ملتزمون بتقديم كل الدعم اللازم لضمان استمرار ديوان العرب كجزء حي في وعي الأمة العربية، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للغة العربية".
وأضاف: "لقد أظهرت الأعمال المشاركة في هذه الدورة مستوى عاليا من الابتكار والإبداع، وهو ما يبشر بمستقبل مشرق للشعر العربي للأجيال القادمة".
وأعرب البابطين قائلا: نحن فخورون بما حققته المسابقة من نجاح، ونتطلع إلى المزيد من الإبداع في الدورات المقبلة".
ومن المقرر أن تقيم المؤسسة حفلًا لتكريم الفائزين، حيث سيتم توزيع الجوائز على الشعراء الفائزين بحضور شخصيات أدبية وثقافية بارزة، في احتفالية تعكس الدور الريادي الذي تلعبه المؤسسة في دعم المشهد الثقافي العربي.
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