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تسارع الأخبار.. توترات نفسية تطرق أبواب العائلات على مدار الساعة

10/6/2024 11:41:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- لم تعد علا تنتظر حتى ساعات الصباح لمتابعة الأخبار المتسارعة نتيجة التطورات المستمرة في الأحداث الجارية، بل أصبحت تتعمد الاستيقاظ بين الحين والآخر أثناء نومها، لتسرع إلى شاشة التلفاز أو هاتفها، خوفا من أن تفوتها أي تحديثات أو مستجدات.
وعلى الرغم من قدرتها على متابعة الأخبار كالمعتاد عند الاستيقاظ صباحا قبل توجهها إلى العمل، إلا أن خوفها من أن يفوتها أي حدث جديد، وخاصة إذا كان "تطورا كبيرا ومفصليا"، يدفعها إلى ضبط المنبه على هاتفها لتستيقظ مرات عدة خلال الليل، ومتابعة الأخبار عبر قنوات مختلفة إلى جانب هاتفها.
هذه الرغبة المفرطة بمتابعة الأخبار والترقب المستمر للأحداث الجارية في المنطقة تسببت في شعور علا بإرهاق شديد وتعب واضح، إلى جانب زيادة ملحوظة في التوتر والقلق. أصبح حديثها في مختلف الجلسات منصبا بشكل كبير على ما يحدث من تطورات وأحداث، مما أدى إلى إهمالها العديد من جوانب حياتها الأخرى، كما تعرضت لانتقادات من المحيطين بها بسبب انخراطها في مناقشة تفاصيل الأخبار بشكل مضاعف، بحسب تعبيرها.
هذا التسارع في الأحداث والأخبار التي باتت تمس أدق تفاصيل حياتنا يدفع الكثيرين إلى البقاء على مقربة من مصادر الأخبار التي تجذب الجمهور كلما كانت دقيقة وقريبة من الواقع، بل إن العديد من الناس باتوا يبحثون عن التحليلات الإخبارية لفهم ما إذا كانت "آثار الحرب ستمتد لتشمل أكبر عدد ممكن من الدول" في ظل التصعيد المتواصل والمقلق.
"متابعة الأخبار السلبية والمحبطة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تؤثر سلباً على الدماغ وتلحق به ضرراً"، هذا ما خلصت إليه دراسات علمية أجراها باحثون في جامعة فليندرز بأستراليا. فقد وجدوا علاقة بين متابعة الأخبار السلبية وزيادة الشعور بالقلق واليأس وانعدام الثقة بالآخرين وبالعدالة في العالم. كما أن التعرض المستمر لهذه الأخبار قد يتحول إلى مصدر لصدمة غير مباشرة للمشاهدين أو القراء.
كما خلصت الدراسة إلى أن التعرض المستمر للأخبار والمعلومات السلبية عبر الإنترنت يمكن أن يؤثر على معتقداتنا بشأن الحياة والسيطرة التي نتمتع بها عليها. فقد يزيد من الشعور بأن الحياة هشة ومحدودة، وأن البشر في الأساس وحيدون، مع تعزيز الإحساس بعدم امتلاك الأفراد السيطرة الكاملة على مسار حياتهم.
وتوصي دراسة متخصصة أخرى بأنه "إذا أراد الإنسان الحفاظ على نشاط عقله ووظائفه الإدراكية، فلا ينبغي له قضاء أكثر من 30 دقيقة يومياً في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي". فهذه المنصات تحمل الكثير من الأخبار والتحليلات السياسية المتنوعة، التي قد تدفع الإنسان للتفكير بطريقة مشتتة ومختلفة في الوقت ذاته.
يشبه كثيرون هذا السلوك المفرط في متابعة نشرات الأخبار وكأنه "متلازمة مرضية لمتابعة الأخبار"، وهي الحالة التي يعاني منها والد سجود، الذي لا يكاد يبتعد عن الشاشة ولو لدقائق. كونه متقاعدا، يجد لديه متسعاً من الوقت لمتابعة الأخبار بشكل مستمر ومن دون انقطاع.
وتقول سجود إن والدها اعتاد لسنوات التوجه إلى المسجد القريب من منزله عند كل صلاة، حيث كان يجلس مع الجيران لفترة من الوقت يتبادل معهم الأحاديث ويمضي بعضاً من وقته. لكن منذ أشهر عدة، أصبح يسارع بالعودة إلى المنزل بعد كل صلاة ليتسمر أمام شاشة التلفاز، ثم يبدأ في النقاش والتعليق على الأخبار بطريقة تؤثر على أعصابه وتزيد من توتره.
توضح سجود أن تطور الأحداث الأخيرة في المنطقة زاد من تأثير نشرات الأخبار والتحليلات على والدها بشكل سلبي، حتى أنه بات يسهر حتى ساعات الفجر يتابع الأخبار، بعد ذلك يؤدي صلاة الفجر ويخلد للنوم لساعات قليلة أمام التلفاز، ليعود ويستيقظ على الوتيرة ذاتها. هذا الوضع أصبح مصدر إزعاج وقلق وخوف كبير للأسرة.
أصبحت هذه الحالة شائعة في العديد من المجتمعات في الوقت الراهن، حيث تزداد حدة التوتر كلما حدثت أحداث إقليمية أو عالمية جسيمة، كما هو الحال في الحرب الدائرة في غزة وجنوب لبنان، مع ترقب القصف وأوقات الرد، وما يترتب على ذلك من أحداث متسارعة ومتتالية لا تتوقف لحظة.
ما يزيد من تفاقم الوضع هو متابعة التحليلات الإخبارية لكثير من المراقبين السياسيين والعسكريين، سواء عبر شاشات التلفاز أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة. يبدأ الناس بترقب مدى مصداقية تلك التحليلات والتوقعات، سواء فيما يتعلق بالوضع السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدول، مما ينعكس بشكل كبير على حياتهم ويزيد من مخاوفهم وقلقهم على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
يقول اختصاصي الصحة النفسية والعلاج النفسي، الدكتور أحمد عيد الشخانبة، في حديثه لـ"الغد" حول هذه الظاهرة المتزايدة يوما بعد آخر مع تطور الأحداث في المنطقة، إن الجموع تفرض على نفسها الاستعداد والترقب للأخبار الجديدة، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. وهذا يجعل التفكير بالمستقبل والترقب لما سيحدث مرتبطين بالقلق الدائم، خصوصاً فيما يتعلق بتتابع الأخبار أولاً بأول ولحظة بلحظة.
كما يرى الشخانبة أن الانشغال بالأخبار المتسارعة يولد القلق والهلع. وكما هو متعارف عليه، فإن هذا يؤدي إلى ظهور أعراض متعددة تؤثر على الصحة النفسية والجسدية للإنسان؛ حيث يعاني الفرد الذي يواجه هذه المشكلة من اضطرابات النوم، التي تعد السبب الرئيسي للأرق، بالإضافة إلى مشكلات في الجهاز الهضمي بشكل عام، مما قد يؤدي إلى ظهور أمراض أخرى متعددة، مثل زيادة الوزن المرتبطة بأمراض معينة، إلى جانب العديد من الأعراض الأخرى التي تظهر بشكل مباشر على صحة الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الإهمال البدني والصحي لهذه الحالة قد يؤدي إلى ظهور أعراض نفسية تنعكس على شخصية الفرد في تعاملاته مع الآخرين. فعلى سبيل المثال، يشعر الأهل بالخوف على أطفالهم من التطورات التي تتناولها الأخبار، كما يتزايد القلق بشأن الأمن الوظيفي، خاصة عندما تتحدث الأخبار عن الانعكاسات الاقتصادية التي قد تطال العديد من الدول الواقعة في مناطق النزاع.
ومن المشاكل الأخرى التي قد يعاني منها الشخص الذي يتعرض لهذه المتلازمة في متابعة الأخبار؛ تغير علاقاته الاجتماعية مع الآخرين، والابتعاد عن المناسبات أحيانا، بسبب التوتر الكبير الذي يشعر به، مما يجعله يفضل الجلوس أمام شاشات الأخبار بدلاً من المشاركة في جلسات أو مناسبات مع الآخرين.
بيد أن علماء النفس قدموا مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تسهم في الحد من الأعراض النفسية والجسدية الناتجة عن متابعة الأخبار. ومن هذه الخطوات الابتعاد عن التفكير السلبي في المستقبل والتركيز على الحاضر وقضاء أوقات ممتعة مع الآخرين. كما ينصح بممارسة الأنشطة المفيدة، مثل الرياضة والتنزه خارج المنزل من دون الحديث عن الأخبار، والاستمتاع بأنشطة يومية بسيطة مع أفراد الأسرة، وغيرها من الأفكار الإيجابية التي يمكن أن تعزز الإحساس بالطمأنينة.

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