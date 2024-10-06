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الصفدي يبحث مع نظيره الإسباني الجهود المستهدفة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار

10/6/2024 11:41:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمّان- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأحد، الجهود المستهدفة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان كأولوية، وأكدا ضرورة تكاتف كل الجهود لتحقيقها.
وحذر الصفدي خلال لقائهما في عمان على هامش زيارة جلالة ملك إسبانيا فيليب السادس إلى المملكة ومحادثاته مع جلالة الملك عبدالله الثاني، من التبعات الكارثية للتصعيد الذي تشهده المنطقة.
وأكد الصفدي وألباريس، أهمية الزيارة التي قام بها جلالة الملك فيليب السادس إلى المملكة، وشددا على استمرار العمل لتعزيز علاقات الصداقة الصلبة بين البلدين وإيجاد آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.
وشكر الصفدي نظيره الإسباني على الدعم الذي تقدمه بلاده لمساعدة الأردن على مواجهة انعكاسات الأزمات الإقليمية ودعم برامج التنمية الاقتصادية.
وثمن الصفدي مواقف إسبانيا الداعمة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، ولإنهاء الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية، وبما فيها القدس الشرقية، واتفقا على أهمية اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين ودعمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأكد الصفدي أن وقف العدوان على غزة ولبنان والتصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني، مسؤولية يجب أن يتحملها المجتمع الدولي كله حماية للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وخارجها.
وشدد الوزيران على ضرورة تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من دون أي انتقائية ووفق معايير واحدة، حيث أشار الصفدي إلى أنه يجب أن لا تبقى إسرائيل فوق القانون، تعرض أمن المنطقة والعالم للخطر من دون عواقب.
كما بحث الوزيران استمرار التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة التي تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي عليها.
-(بترا)

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