القوات المسلحة.. عام من البذل والعطاء بتقديم المساعدات للأهل في غزة والضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بتوجيهات ملكية سامية، سخرت القوات المسلحة الأردنية منذ بدء الحرب على قطاع غزة قبل نحو عام، إمكاناتها وقدراتها لدعم صمود الأشقاء في غزة والضفة الغربية، شملت المجالات الطبية والعلاجية والإنسانية والإغاثية، ما أسهم بالتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية الناجمة عن الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، استمرارا من الأردن، بموقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وشعبها.
وبهدف دعم القطاع الصحي في غزة أرسلت القوات المسلحة مستشفى
عسكريا ميدانياً إلى جنوب القطاع في خان يونس، كما عززت المستشفى العسكري الميداني في شمال القطاع بكوادر طبية متخصصة، إضافة لإرسال مستشفى عسكري ميداني ثالث لمدينة نابلس، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين.
وبلغ مجموع الحالات المرضية التي استقبلتها المستشفيات الميدانية منذ بدء الحرب على القطاع والضفة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في الـ7 تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي 494000، بمشاركة 193 طبيباً و361 ممرضاً في مهام المستشفيات الميدانية ، وهو ما يشير إلى حجم التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وضرورة الاستجابة العاجلة لتلبية احتياجاته الصحية والإغاثية.
وأجرت الطواقم الطبية في المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع ومدينة نابلس في هذه الفترة أكثر من 2950 عملية جراحية كبرى وصغرى، منها عشرات العمليات النوعية المعقدة التي تجرى لأول مرة، ما يعكس حرص الأردن على إرسال الخبرات والمؤهلات الطبية العالية، لتقديم مستوى متقدم من الرعاية الصحية للمصابين.
ولضمان تأمين المستشفى الميداني الأردني شمال قطاع غزة بالمواد الطبية العاجلة، وجه جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، بتنفيذ عمليات إنزال جوي بواسطة طائرات سلاح الجو الملكي، وهي تحمل كميات كبيرة من الإمدادات الطبية والإغاثية والإنسانية، والتي تعد ثالث أكبر عملية إسناد لوجستي في التاريخ العسكري الحديث.
وفي إطار جهود الدعم المستمر للأشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، جرى توسيع نطاق الإنزالات الجوية لتشمل شمال وجنوب القطاع، والتي توجت بمشاركة جلالة الملك على إحدى طائرات الإنزال الجوي، كما رافق سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد طائرات سلاح الجو الملكي إلى مطار العريش، بالإضافة لمشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في عمليات الإنزال الجوي، ما يعكس التزام الهاشميين بالقضية الفلسطينية ووضعها على سلم أولوياتهم واهتماماتهم، بمشاركتهم الشخصية في جهود إيصال المساعدات والإمدادات للمناطق المتضررة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.
وقد بلغ عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها الطائرات الأردنية للقطاع 122 إنزالا، و266 إنزالا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، أي بواقع 388 إنزالاً منذ بدء الحرب على القطاع، لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتوفير الدعم الطبي والإغاثي.
وسيرت المملكة جسرا جويا يبدأ من مطار ماركا العسكري إلى مطار العريش في مصر، لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع، لضمان نقل كميات كبيرة من الإمدادات الطبية والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية الأخرى، بالتعاون مع منظمات إنسانية ودولية، لتلبية الاحتياجات الملحة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأهل في القطاع، بحيث بلغ عدد الطائرات المرسلة إلى مطار العريش 53 طائرة، حملت على متنها 886.5791 طناً من المساعدات.
كما سيرت القوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومنظمات دولية عبر المعابر البرية قوافل برية، بلغت نحو 3535 شاحنة لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية، شملت كميات كبيرة من المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، والاحتياجات الأساسية، مما أسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية فيها.
كما أطلقت، بتوجيهات ملكية سامية، في الـ16الشهر الماضي مبادرة "استعادة الأمل"، بالشراكة مع شركتين متخصصتين، لتوفير تقنية جديدة لتركيب الأطراف الاصطناعية، إذ أرسلت عيادتين متنقلتين مزودتين بالمعدات والتجهيزات للقطاع، بواسطة فريق طبي متخصص من المركز الوطني لتأهيل إصابات البتر، وبدأت باستقبال الحالات منذ نحو أسبوعين، وتركيب الأطراف للمصابين، إذ تتميز هذه المبادرة بإمكانية استخدام الطرف الجديد بعد ساعة واحدة من تركيبه، وهي الأولى من نوعها، إذ تعكس الجهود الأردنية لتحسين جودة الحياة لمن فقدوا أطرافهم نتيجة الحرب الدائرة هناك، كما وتسعى المبادرة لأن تصل الأطراف الاصطناعية العلوية والسفلية لـ14 ألف مصاب.
واستكمالاً للمبادرات الملكية، أنهت القوات المسلحة الأسبوع الماضي تجهيز المستشفى العسكري الميداني المتخصص بالنسائية والتوليد، وسيرسل لغزة على 4 مراحل، ليكون الأول من نوعه في العالم، لدعم المستشفى الميداني الأردني الخاص/4 الواقع في جنوب القطاع، وسيدير 82 من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، بينهم 55 من نشميات الخدمات الطبية الملكية، ويشمل غرفتين للولادة، وغرفة عمليات، و30 سريرا للمرضى، وصيدلية ومختبرا وبنك دم، ويتوقع بأن يكون جاهزا لاستقبال الحالات في منتصف الشهر المقبل، لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للأمهات والمواليد.
كما ساهمت القوات المسلحة في عمليات إجلاء الأردنيين من القطاع، وامنت عودتهم، في نطاق عمليات لوجستية دقيقة لضمان سلامتهم أثناء خروجهم من القطاع الذي يشهد ظروفا أمنية صعبة، كما وفقرت الرعاية الطبية والدعم اللازم لهم، في إطار الحرص على حماية المواطنين وتقديم الرعاية في الأزمات والمواقف الطارئة.
تشكل جهود المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة وفلسطين في ظروف معقدة وصعبة، عملا لا يمكن التخلي عنه، ومهما كان الثمن وبلغت التضحيات، إذ قدمت القوات المسلحة شهداء الواجب الإنساني والإغاثي أثناء تقديمهما هذا الواجب، وهما: الشهيد الرقيب عماد عطا العرام والشهيد الجندي يحيى عثمان الصياح، ما يكشف عن خطورة أداء مهام العمل الإغاثي، الذي لم ولن تتوانى القوات المسلحة عن ترجمة التوجيهات الملكية على أرض الواقع، لتكون غيثا أردنياً نبيلاً يشد من عضد إخوتهم في العروبة والمصير.
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