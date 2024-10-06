القوات المسلحة.. عام من البذل والعطاء بتقديم المساعدات للأهل في غزة والضفة

MENAFN - Alghad Newspaper) بتوجيهات ملكية سامية، سخرت القوات المسلحة الأردنية منذ بدء الحرب على قطاع غزة قبل نحو عام، إمكاناتها وقدراتها لدعم صمود الأشقاء في غزة والضفة الغربية، شملت المجالات الطبية والعلاجية والإنسانية والإغاثية، ما أسهم بالتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية الناجمة عن الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، استمرارا من الأردن، بموقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وشعبها.وبهدف دعم القطاع الصحي في غزة أرسلت القوات المسلحة عسكريا ميدانياً إلى جنوب القطاع في خان يونس، كما عززت المستشفى العسكري الميداني في شمال القطاع بكوادر طبية متخصصة، إضافة لإرسال مستشفى عسكري ميداني ثالث لمدينة نابلس، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين.وبلغ مجموع الحالات المرضية التي استقبلتها المستشفيات الميدانية منذ بدء الحرب على القطاع والضفة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في الـ7 تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي 494000، بمشاركة 193 طبيباً و361 ممرضاً في مهام المستشفيات الميدانية ، وهو ما يشير إلى حجم التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وضرورة الاستجابة العاجلة لتلبية احتياجاته الصحية والإغاثية.









وأجرت الطواقم الطبية في المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع ومدينة نابلس في هذه الفترة أكثر من 2950 عملية جراحية كبرى وصغرى، منها عشرات العمليات النوعية المعقدة التي تجرى لأول مرة، ما يعكس حرص الأردن على إرسال الخبرات والمؤهلات الطبية العالية، لتقديم مستوى متقدم من الرعاية الصحية للمصابين.

ولضمان تأمين المستشفى الميداني الأردني شمال قطاع غزة بالمواد الطبية العاجلة، وجه جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، بتنفيذ عمليات إنزال جوي بواسطة طائرات سلاح الجو الملكي، وهي تحمل كميات كبيرة من الإمدادات الطبية والإغاثية والإنسانية، والتي تعد ثالث أكبر عملية إسناد لوجستي في التاريخ العسكري الحديث.

وفي إطار جهود الدعم المستمر للأشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، جرى توسيع نطاق الإنزالات الجوية لتشمل شمال وجنوب القطاع، والتي توجت بمشاركة جلالة الملك على إحدى طائرات الإنزال الجوي، كما رافق سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد طائرات سلاح الجو الملكي إلى مطار العريش، بالإضافة لمشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في عمليات الإنزال الجوي، ما يعكس التزام الهاشميين بالقضية الفلسطينية ووضعها على سلم أولوياتهم واهتماماتهم، بمشاركتهم الشخصية في جهود إيصال المساعدات والإمدادات للمناطق المتضررة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.

وقد بلغ عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها الطائرات الأردنية للقطاع 122 إنزالا، و266 إنزالا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، أي بواقع 388 إنزالاً منذ بدء الحرب على القطاع، لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتوفير الدعم الطبي والإغاثي.

وسيرت المملكة جسرا جويا يبدأ من مطار ماركا العسكري إلى مطار العريش في مصر، لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع، لضمان نقل كميات كبيرة من الإمدادات الطبية والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية الأخرى، بالتعاون مع منظمات إنسانية ودولية، لتلبية الاحتياجات الملحة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأهل في القطاع، بحيث بلغ عدد الطائرات المرسلة إلى مطار العريش 53 طائرة، حملت على متنها 886.5791 طناً من المساعدات.

كما سيرت القوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومنظمات دولية عبر المعابر البرية قوافل برية، بلغت نحو 3535 شاحنة لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية، شملت كميات كبيرة من المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، والاحتياجات الأساسية، مما أسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية فيها.

كما أطلقت، بتوجيهات ملكية سامية، في الـ16الشهر الماضي مبادرة "استعادة الأمل"، بالشراكة مع شركتين متخصصتين، لتوفير تقنية جديدة لتركيب الأطراف الاصطناعية، إذ أرسلت عيادتين متنقلتين مزودتين بالمعدات والتجهيزات للقطاع، بواسطة فريق طبي متخصص من المركز الوطني لتأهيل إصابات البتر، وبدأت باستقبال الحالات منذ نحو أسبوعين، وتركيب الأطراف للمصابين، إذ تتميز هذه المبادرة بإمكانية استخدام الطرف الجديد بعد ساعة واحدة من تركيبه، وهي الأولى من نوعها، إذ تعكس الجهود الأردنية لتحسين جودة الحياة لمن فقدوا أطرافهم نتيجة الحرب الدائرة هناك، كما وتسعى المبادرة لأن تصل الأطراف الاصطناعية العلوية والسفلية لـ14 ألف مصاب.

واستكمالاً للمبادرات الملكية، أنهت القوات المسلحة الأسبوع الماضي تجهيز المستشفى العسكري الميداني المتخصص بالنسائية والتوليد، وسيرسل لغزة على 4 مراحل، ليكون الأول من نوعه في العالم، لدعم المستشفى الميداني الأردني الخاص/4 الواقع في جنوب القطاع، وسيدير 82 من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، بينهم 55 من نشميات الخدمات الطبية الملكية، ويشمل غرفتين للولادة، وغرفة عمليات، و30 سريرا للمرضى، وصيدلية ومختبرا وبنك دم، ويتوقع بأن يكون جاهزا لاستقبال الحالات في منتصف الشهر المقبل، لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للأمهات والمواليد.

كما ساهمت القوات المسلحة في عمليات إجلاء الأردنيين من القطاع، وامنت عودتهم، في نطاق عمليات لوجستية دقيقة لضمان سلامتهم أثناء خروجهم من القطاع الذي يشهد ظروفا أمنية صعبة، كما وفقرت الرعاية الطبية والدعم اللازم لهم، في إطار الحرص على حماية المواطنين وتقديم الرعاية في الأزمات والمواقف الطارئة.

تشكل جهود المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة وفلسطين في ظروف معقدة وصعبة، عملا لا يمكن التخلي عنه، ومهما كان الثمن وبلغت التضحيات، إذ قدمت القوات المسلحة شهداء الواجب الإنساني والإغاثي أثناء تقديمهما هذا الواجب، وهما: الشهيد الرقيب عماد عطا العرام والشهيد الجندي يحيى عثمان الصياح، ما يكشف عن خطورة أداء مهام العمل الإغاثي، الذي لم ولن تتوانى القوات المسلحة عن ترجمة التوجيهات الملكية على أرض الواقع، لتكون غيثا أردنياً نبيلاً يشد من عضد إخوتهم في العروبة والمصير.