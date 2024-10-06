نصف الأردنيين متفائلون بالفريق الوزاري

73 % من المقترعين بالانتخابات الأخيرة يرونها نزيهة وشفافة

50 % متفائلون بالفريق الوزاري و48 من قادة الرأي بالحكومة

47 % يؤكدون قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات والتحديث

ارتفاع الثقة بـ"مكافحة الفساد" من 40 % في 2021 لـ73 %

47 % يثقون بقدرة الحكومة على إدارة الملفات الإقليمية

ارتفاع الثقة بالقضاء 72 % وبالنواب 35 % وبالأحزاب 32 %

47 % يبدون تفاؤلهم بشأن أداء الاقتصاد تحت قيادة حكومة حسان

46 % من قادة الرأي يرون أن "النواب" سيكون أفضل من سابقه



عمان - كشفت نتائج استطلاع للرأي، أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن 54 % من الأردنيين يعتقدون بأن حكومة د. جعفر حسان، ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، استمرار ثقة الأردنيين العالية بالقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والمؤسسات الأمنية، إذ أفاد 97 % منهم بثقتهم في الجيش والدرك والأمن العام والدفاع المدني وجهاز المخابرات العامة.

وبينت نتائج الاستطلاع، أن تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي كان الأولوية الأبرز لدى الأردنيين، إذ أشار 66 % من أفراد العينة الوطنية و54 % من قادة الرأي والخبراء إلى ضرورة أن تركز الحكومة على معالجة الفقر والبطالة وتحسين الأحوال المعيشية.

وأعرب 57 % من أفراد عينة الاستطلاع الوطنية عن ثقتهم بقدرة رئيس الوزراء على تحمّل تلك المسؤوليات، فيما أفاد 50 % منهم أن الفريق الوزاري، سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

وأبدى 50 % من الأردنيين تفاؤلا بتشكيلة الفريق الوزاري، في حين بلغت نسبة الثقة بالحكومة بين قادة الرأي والخبراء 48 %، مع تفاؤل 43 % منهم بتشكيلة الفريق الوزاري.

وأظهرت النتائج، أن 55 % من عينة قادة الرأي والخبراء أعربوا عن ثقتهم بقدرة رئيس الوزراء على إدارة هذه المرحلة، و52 % منهم يعتقدون بقدرة الحكومة على تحمّل مسؤوليات المرحلة المقبلة، و45 % يعتقدون أن الفريق الوزاري سيكون قادرا على تحمل تلك المسؤوليات.

وبشأن قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخطة إصلاح القطاع العام، أعرب 47 % من أفراد العينة الوطنية، و40 % من قادة الرأي عن تفاؤلهم بقدرة الحكومة على تحقيق ذلك.

وأبدى 47 % من أفراد العينة الوطنية، و41 % من قادة الرأي ثقتهم في قدرة الحكومة على إدارة الملفات الإقليمية.

أما فيما يخص الوضع الاقتصادي، فقد أبدى 47 % من أفراد العينة الوطنية، و38 % من قادة الرأي تفاؤلهم بشأن أداء الاقتصاد الأردني تحت قيادة حكومة الدكتور جعفر حسان.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الثقة بالمؤسسات الرسمية شهدت ارتفاعا ملحوظا، إذ ارتفعت الثقة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد من 40 % في استطلاع آذار 2021 إلى 73 % الشهر الماضي، بينما ارتفعت الثقة بالقضاء الأردني من 59 % إلى 72 % في نفس الفترة، كما زادت الثقة بمجلس النواب من 20 % إلى 35 %، وبالأحزاب السياسية من 15 % إلى 32 %.

وأظهرت النتائج أن 73 % من المشاركين في الانتخابات النيابية الأخيرة يرون أنها كانت نزيهة وشفافة، وأعرب 71 % من أفراد العينة الوطنية، و66 % من قادة الرأي عن رضاهم بنتائج الانتخابات.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين مجلس النواب والحكومة الجديدة، يعتقد

38 % من أفراد العينة الوطنية، و33 % من قادة الرأي، أن العلاقة ستكون تعاونية وتشاركية، في حين يرى 21 % من العينة الوطنية و23 % من قادة الرأي، أن العلاقة ستكون خلافية في بعض المسائل وتوافقية في أخرى.

وأعرب 65 % من أفراد العينة الوطنية، و46 % من قادة الرأي عن اعتقادهم بنجاح الأحزاب في الانتخابات الأخيرة، كما يرى 38 % من أفراد العينة الوطنية، و46 % من قادة الرأي، أن مجلس النواب العشرين سيكون أفضل من سابقه، بينما يعتقد 46 % من أفراد العينة الوطنية

و40 % من قادة الرأي أن المجلس الجديد لن يختلف كثيرا عن المجلس السابق.-(بترا)













