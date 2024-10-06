نصف الأردنيين متفائلون بالفريق الوزاري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
"الدراسات الإستراتيجية": 66 % يدعون الحكومة للتركيز على معالجة الفقر والبطالة
73 % من المقترعين بالانتخابات الأخيرة يرونها نزيهة وشفافة
50 % متفائلون بالفريق الوزاري و48 من قادة الرأي بالحكومة
47 % يؤكدون قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات والتحديث
ارتفاع الثقة بـ"مكافحة الفساد" من 40 % في 2021 لـ73 %
47 % يثقون بقدرة الحكومة على إدارة الملفات الإقليمية
ارتفاع الثقة بالقضاء 72 % وبالنواب 35 % وبالأحزاب 32 %
47 % يبدون تفاؤلهم بشأن أداء الاقتصاد تحت قيادة حكومة حسان
46 % من قادة الرأي يرون أن "النواب" سيكون أفضل من سابقه
عمان - كشفت نتائج استطلاع للرأي، أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن 54 % من الأردنيين يعتقدون بأن حكومة د. جعفر حسان، ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، استمرار ثقة الأردنيين العالية بالقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والمؤسسات الأمنية، إذ أفاد 97 % منهم بثقتهم في الجيش والدرك والأمن العام والدفاع المدني وجهاز المخابرات العامة.
وبينت نتائج الاستطلاع، أن تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي كان الأولوية الأبرز لدى الأردنيين، إذ أشار 66 % من أفراد العينة الوطنية و54 % من قادة الرأي والخبراء إلى ضرورة أن تركز الحكومة على معالجة الفقر والبطالة وتحسين الأحوال المعيشية.
وأعرب 57 % من أفراد عينة الاستطلاع الوطنية عن ثقتهم بقدرة رئيس الوزراء على تحمّل تلك المسؤوليات، فيما أفاد 50 % منهم أن الفريق الوزاري، سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
وأبدى 50 % من الأردنيين تفاؤلا بتشكيلة الفريق الوزاري، في حين بلغت نسبة الثقة بالحكومة بين قادة الرأي والخبراء 48 %، مع تفاؤل 43 % منهم بتشكيلة الفريق الوزاري.
وأظهرت النتائج، أن 55 % من عينة قادة الرأي والخبراء أعربوا عن ثقتهم بقدرة رئيس الوزراء على إدارة هذه المرحلة، و52 % منهم يعتقدون بقدرة الحكومة على تحمّل مسؤوليات المرحلة المقبلة، و45 % يعتقدون أن الفريق الوزاري سيكون قادرا على تحمل تلك المسؤوليات.
وبشأن قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخطة إصلاح القطاع العام، أعرب 47 % من أفراد العينة الوطنية، و40 % من قادة الرأي عن تفاؤلهم بقدرة الحكومة على تحقيق ذلك.
وأبدى 47 % من أفراد العينة الوطنية، و41 % من قادة الرأي ثقتهم في قدرة الحكومة على إدارة الملفات الإقليمية.
أما فيما يخص الوضع الاقتصادي، فقد أبدى 47 % من أفراد العينة الوطنية، و38 % من قادة الرأي تفاؤلهم بشأن أداء الاقتصاد الأردني تحت قيادة حكومة الدكتور جعفر حسان.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الثقة بالمؤسسات الرسمية شهدت ارتفاعا ملحوظا، إذ ارتفعت الثقة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد من 40 % في استطلاع آذار 2021 إلى 73 % الشهر الماضي، بينما ارتفعت الثقة بالقضاء الأردني من 59 % إلى 72 % في نفس الفترة، كما زادت الثقة بمجلس النواب من 20 % إلى 35 %، وبالأحزاب السياسية من 15 % إلى 32 %.
وأظهرت النتائج أن 73 % من المشاركين في الانتخابات النيابية الأخيرة يرون أنها كانت نزيهة وشفافة، وأعرب 71 % من أفراد العينة الوطنية، و66 % من قادة الرأي عن رضاهم بنتائج الانتخابات.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين مجلس النواب والحكومة الجديدة، يعتقد
38 % من أفراد العينة الوطنية، و33 % من قادة الرأي، أن العلاقة ستكون تعاونية وتشاركية، في حين يرى 21 % من العينة الوطنية و23 % من قادة الرأي، أن العلاقة ستكون خلافية في بعض المسائل وتوافقية في أخرى.
وأعرب 65 % من أفراد العينة الوطنية، و46 % من قادة الرأي عن اعتقادهم بنجاح الأحزاب في الانتخابات الأخيرة، كما يرى 38 % من أفراد العينة الوطنية، و46 % من قادة الرأي، أن مجلس النواب العشرين سيكون أفضل من سابقه، بينما يعتقد 46 % من أفراد العينة الوطنية
و40 % من قادة الرأي أن المجلس الجديد لن يختلف كثيرا عن المجلس السابق.-(بترا)
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