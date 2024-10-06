اتفاقيتا تعاون تغطيان المجالات الاقتصادية والاستثمارية

MENAFN - Alghad Newspaper) عمان -الغد - أمس كان يوما استثنائيا بآفاقه الاقتصادية في عمان، بعد توقيع اتفاقيتين كبيرتين بين الأردن والإمارات، شهد على توقيعهما جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في اطار مباحثات تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين، وما تشهده المنطقة من تطورات.والى جانب توقيع الاتفاقيتين، اكد الزعيمان خلال مباحثاتهما في قصر بسمان الزاهر، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عمق العلاقات بين البلدين، وحرصهما على توطيدها، بما يخدم مصالحهما ويعزز العمل العربي المشترك، وتطرقا لعمل على تطوير التعاون الثنائي في الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة، وحرصهما على بناء شراكات اقتصادية استراتيجية، الى جانب الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوفير فرص العمل، وتحسين سلاسل التوريد، وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية.ورسمت الاتفاقية الأولى "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن والإمارات"، خطوات تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية والتعاون الاقتصادي في عدد من المجالات التي تربط البلدين بفعالية مع الأسواق العالمية.ففي مجال التجارة بالسلع، تعزز الاتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين، بإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، ما يؤسس لقواعد متينة ومرنة لتسهيل نفاذ السلع في نطاق بيئة تجارية مفتوحة وغير تمييزية، كما ترسي الشراكة في قطاع المنتجات الدوائية.وفي مجال التجارة بالخدمات، تحقق الاتفاقية تحرير وتطوير القطاعات الخدمية، بما يرسخ مفهوم التنافسية، عن طريق إزالة القيود للعديد من القطاعات؛ اذ جرت تغطية 11 قطاعاً خدمياً وأكثر من 120 قطاعاً فرعياً، ما يتيح فرصا استثمارية أكبر بين البلدين.أما في الاستثمار، فإن الاتفاقية تعزز من إنشاء مجلس استثمار مشترك، لتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وهو ما يتجلى في تسهيل التجارة بينهما ايضا، وتطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية والربط الإلكتروني، لرفع كفاءة الإجراءات الحدودية والجمركية والحدّ من العوائق غير الجمركية.في مجال الصحة والصحة النباتية، تمضي الاتفاقية الى تعزيز تكافؤ معايير الصحة والصحة النباتية بين البلدين، عن طريق الاعتراف المتبادل والتقييم العلمي للمخاطر، لضمان حماية الإنسان والنبات والحيوان، وتبني تدابير عاجلة في حالات الطوارئ الصحية.وللحد من العوائق الفنية أمام التجارة، ذهبت الاتفاقية الى تبسيط التجارة بين البلدين عن طريق الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وتوحيد المعايير الفنية وفق المواصفات الدولية، وهذا بدوره يسهم بتسهيل دخول السلع ويزيل العوائق الفنية بين الاردن والامارات.وفي نطاق التجارة الرقمية، تحقق التعاون في التجارة الرقمية وحماية البيانات، اما بشأن حقوق الملكية الفكرية، فتمضي الى تعزيزها بما يدعم الابتكار والتجارة والاستثمار بين البلدين، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية.ولتحقيق فحوى الاتفاقية وإدارتها على نحو يحقق المرجو منها، فقد جرى تشكيل لجنة وزارية مشتركة برئاسة وزيري التجارة الأردني والإماراتي، وانشاء لجان فرعية للتجارة في السلع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون الاقتصادي.وتفضي الاتفاقية الثانية "التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين الأردن والإمارات" إلى تطوير التشريعات الجمركية، خدمة للمصالح الاقتصادية للبلدين، ولتبادل المعلومات بين السلطتين الجمركيتين فيهما، بما يضمن تطبيق إجراءات جمركية مُثلى، وفقًا للأطر التشريعية الضامنة لسلامة الاجراءات الجمركية.كما تحقق التعاون ببحث وتطوير وتطبيق إجراءات جمركية جديدة، والتدريب وتبادل الأفراد والموضوعات ذات المصلحة المشتركة بين البلدين، والتعاون بمكافحة البضائع والمواد الممنوع تداولها أو الاتجار فيها كالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والمواد النووية والمواد الخطرة وغيرها من البضائع والمواد الممنوعة على المستوى الدولي والوطني.الى جانب ذلك، فإنها تعزز تبادل المعلومات الجمركية بين البلدين مباشرة، وتضمن التحقق اللازم من سلامة الإجراءات الجمركية، وتطبيق التشريعات الجمركية على المواد والبضائع المتبادلة بينهما، ما يعكس سهولة التعامل مع البضائع واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها، ويسهل انسياب البضائع والافراج عنها.وفي هذا النطاق، يبادر البلدان لإجراء تعاون عملي يجلب الاستثمار ويشجعه، ويضمن تطبيقًا للاتفاقيات الدولية والتشريعات الجمركية وتسهيل العمليات التجارية ومكافحة الجريمة عبر الحدود.



















وفي هذا السياق، تبرز عدة محطات للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ففي المشاريع القائمة، تعتبر الإمارات/ صندوق أبوظبي للتنمية، أحد أهم شركاء الأردن التنمويين بمساهمتها في تمويل مشاريع تنموية ودعم الموازنة العامة.

ومن أهم هذه المشاريع التي نفذت منذ العام 2012 وحتى العام الماضي: توليد طاقة الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة القويرة (مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية) بقيمة 150 مليون دولار، وميناء الغاز البترولي المسال بـ22.7 مليون دولار، وبرنامج إنشاء واستكمال وتوسعة وتحسين الطرق بـ181 مليونا،









وإنشاء منشآت لتخزين المشتقات النفطية 210 ملايين، وتوسعة مستشفى الحسين للسرطان بـ25 مليونا، ومركز الأورام/ مستشفى الملكة علياء العسكري بـ35 مليونا، وممر عمان التنموي بـ87 مليونا، وتوسعة الصوامع بـ70 مليونا، ومشروع تطوير الجامعات الرئيسة بـ127 مليونا.

أما المشاريع التي ما تزال تحت التنفيذ أو قيد طرح العطاءات، فتتبلور بـ: إنشاء وتجهيز مستشفى الأمير هاشم العسكري/ محافظة الزرقاء بـ144 مليونا، وإنشاء وتجهيز عيادات طب الاختصاص ومركز الطب النووي بمدينة الحسين الطبية بـ43.7 مليون، وكلية طب الأسنان/ الجامعة الأردنية بـ9.9 مليون، وإنشاء شبكة أنابيب الغاز لربط المدن الصناعية والتنموية بخط الغاز الطبيعي بـ70 مليونا، وبناء وتجهيز مدارس تقنية ومهنية بـ40 مليونا، والتعليم المبكر وتنمية الطفولة/ التوسع في رياض الأطفال- المرحلة الثانية بالمدارس الحكومية بـ20 مليونا، والتحول الرقمي بوزارة الصحة والمستشفى الافتراضي بـ100 مليون، وتطوير البنية التحتية لمنطقة المغطس التنموية بـ75 مليونا.

أما المشاريع القائمة بالعقبة، ففي نطاق الاتفاقيات بين شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبو ظبي، جرى/ إنشاء محطة العقبة للسفن السياحية، وهي أول منشأة للرحلات البحرية خارج الإمارات، أُفتتحت بالتزامن مع وصول واستقبال أول باخرة سياحية لها، اذ استقبلت 64 باخرة سياحية العام الماضي، تقل نحو 77 ألف سائح.

اما في نطاق المشاريع الأخرى، فمنها: مرسى زايد، فتبلغ مساحته 3.2 مليون م2، ويهدف في مرحلته الأولى إلى تطوير ما مساحته 1.2 مليون م2، وشركة مقطع آيله للحلول الرقمية، ومشاريع سكة الحديد، اذ وقعت مذكرة استثمار إماراتي بقيمة 2.3 مليار دولار بالعقبة العام الحالي، لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

وتأتي هذه المذكرة ثمرة حزمة مشاريع استثمارية وقعها البلدان، بحضور جلالة الملك والشيخ محمد بن زايد العام الماضي، وتبلغ قيمتها حوالي 5.5 مليار دولار، ومع البدء الفعلي للتشغيل سيجري تصدير 16 مليون طن عبر السكة؛ بواقع 13 مليون طن من منتجات الفوسفات و3 ملايين طن من منتجات البوتاس من مناطق الإنتاج للميناء لغايات التصدير، ما سيتيح لهذه السكة من زيادة القدرات اللوجستية والتصديرية للمملكة بحجم يبدأ بـ16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس.

كذلك أطلقت الشراكة الصناعية (الأردن، الإمارات، مصر) بمدينة أبو ظبي في العام 2022، كترجمة لمخرجات القمة الثلاثية التي جمعت جلالة الملك والرئيسين الاماراتي والمصري، وأثمرت عن توقيع وثيقة الشراكة التي انضمت لها فيما بعد مملكتي البحرين والمغرب.

