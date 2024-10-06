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الأردن يعزي بضحايا الفيضانات والإنهيارات الأرضية في البوسنة والهرسك

10/6/2024 11:41:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمّان- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية البوسنة والهرسك الصديقة بضحايا الفيضانات المفاجئة والإنهيارات الأرضية التي شهدتها البلاد، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات والمفقودين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان اليوم الأحد، تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب جمهورية البوسنة والهرسك، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.-(بترا)

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