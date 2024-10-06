الأردن يعزي بضحايا الفيضانات والإنهيارات الأرضية في البوسنة والهرسك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمّان- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية البوسنة والهرسك الصديقة بضحايا الفيضانات المفاجئة والإنهيارات الأرضية التي شهدتها البلاد، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات والمفقودين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان اليوم الأحد، تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب جمهورية البوسنة والهرسك، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.-(بترا)
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