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مقتل إسرائيلية وإصابة 14 آخرين إثر عملية مزدوجة في المحطة المركزية ببئر السبع (فيديو)

10/6/2024 11:40:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قتلت إسرائيلية وأصيب 14 أشخاص آخرون اليوم الأحد، إثر عملية مزدوجة في منطقة بئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة.

وقال جيش الاحتلال إن العملية التي وقعت داخل المحطة المركزية للنقل في بئر السبع كانت عبارة عن إطلاق نار وطعن.

وتداولت تقارير عبرية أنباء عن استشهاد المنفذ، وأشارت إلى أن عددا من المصابين في حالة حرجة.

والقتيلة هي مجندة في جيش الاحتلال، وقالت تقارير إن المنفذ طعنها واستولى على سلاحها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن المنفذ من عرب بئر السبع ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

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