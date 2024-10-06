مقتل إسرائيلية وإصابة 14 آخرين إثر عملية مزدوجة في المحطة المركزية ببئر السبع (فيديو)

وقال جيش الاحتلال إن العملية التي وقعت داخل المحطة المركزية للنقل في بئر السبع كانت عبارة عن إطلاق نار وطعن.

وتداولت تقارير عبرية أنباء عن استشهاد المنفذ، وأشارت إلى أن عددا من المصابين في حالة حرجة.

والقتيلة هي مجندة في جيش الاحتلال، وقالت تقارير إن المنفذ طعنها واستولى على سلاحها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن المنفذ من عرب بئر السبع ويحمل الجنسية الإسرائيلية.