مقتل إسرائيلية وإصابة 14 آخرين إثر عملية مزدوجة في المحطة المركزية ببئر السبع (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قتلت إسرائيلية وأصيب 14 أشخاص آخرون اليوم الأحد، إثر عملية مزدوجة في منطقة بئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة.
وقال جيش الاحتلال إن العملية التي وقعت داخل المحطة المركزية للنقل في بئر السبع كانت عبارة عن إطلاق نار وطعن.
وتداولت تقارير عبرية أنباء عن استشهاد المنفذ، وأشارت إلى أن عددا من المصابين في حالة حرجة.
والقتيلة هي مجندة في جيش الاحتلال، وقالت تقارير إن المنفذ طعنها واستولى على سلاحها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.
وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن المنفذ من عرب بئر السبع ويحمل الجنسية الإسرائيلية.
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