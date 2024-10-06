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صواريخ ودمار.. الاحتلال ينوي تحويل الضاحية الجنوبية إلى غزة أخرى

10/6/2024 11:40:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- شنت الطائرات الحربية الصهيونية، فجر امس، أكثر من 30 غارة عنيفة على مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، في "أعنف ليلة" منذ توسيع الاحتلال عدوانه الشامل على لبنان في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت أعنف ليلة منذ بداية العدوان الإسرائيلي بعد استهدافها من الطائرات الحربية الإسرائيلية بأكثر من 30 غارة".
وأضافت الوكالة: "سمعت أصداء الغارات الإسرائيلية على الضاحية في العاصمة بيروت وغطت سحب الدخان الأسود أرجاء الضاحية كافة".
وذكرت أن الغارات استهدفت "محطة وقود توتال على طريق المطار، ‏ومبنى في شارع البرجاوي بمنطقة الغبيري، ‏⁧‫إضافة إلى مناطق الصفير، وبرج البراجنة، وصحراء الشويفات، وحي الأميركان، والمريجة والليلكي، وحارة حريك".
ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسع الاحتلال نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 تشرين الأول (اكتوبر) 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
تلك الغارات أسفرت حتى نهاية يوم الجمعة الماضي، عن 1181 شهيدا و3318 مصابا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.
ويرد "حزب الله" على الغزو الصهيوني لبلاده بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء الاراضي الفلسطينية المحتلة.
في جنوب لبنان، تركزت الغارات على بلدات كفرشوبا وبنت جبيل وتبنين والبازورية وعين بعال ودير عامص في قضاء صور، مما أدى إلى تدمير مبان عدة.
وفي شرق لبنان، شنت الطائرات الصهيونية غارة على مدينة بعلبك، كما استهدفت الغارات بعض البلدات التابعة لها وعلى رأسها نيحا وطاريا، بالإضافة لبلدة علي النهري في البقاع.
من جانبها، أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع أعداد ضحايا العدوان المستمر على لبنان منذ الثامن من تشرين الأول (اكتوبر) 2023 إلى 2036 شهيدا و9653 جريحا.
ويركز الجيش الصهيوني خلال الأيام الأخيرة قصفه على البيوت، ويتعمد ارتكاب المجازر بحق سكانها الآمنين، إضافة إلى تدمير المباني المحاذية للطرقات الدولية والرئيسية بهدف قطع وإعاقة التواصل بين البلدات، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.
من جهته، أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال في مستوطنة المنارة ومحيطها وحقق إصابات مباشرة.
وأضاف الحزب أنه قصف بالصواريخ قوات الاحتلال أثناء إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في مستوطنة المنارة.
وفي بيان منفصل، قال حزب الله إنه "قصف بالمدفعية قوة إسرائيلية لدى محاولتها التسلل باتجاه خلة شعيب في بليدا وأجبرها على التراجع".
كما هاجم حزب الله بسرب من الطائرات المسيرة الانقضاضية أماكن تمركز الضباط والجنود في قاعدة شمشون العسكرية.
ولفت حزب الله إلى أنه أحصى منذ بدء الجيش الصهيوني عملياته البرية باتجاه بلدات في جنوب لبنان مقتل أكثر من 25 ضابطا وجنديا وإصابة أكثر من 130 من صفوف النخبة بالجيش الصهيوني.
وفي سياق متصل، أجلت الولايات المتحدة مساء السبت نحو 145 شخصا إضافيا من لبنان على متن طائرتين متجهتين إلى تركيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.
في المقابل، أعلن الجيش الصهيوني اعتراض صاروخين من نوع أرض-أرض أطلقا من لبنان باتجاه منطقة الخضيرة والكرمل.
وقالت إذاعة الجيش المحتل إن شظايا الصاروخين سقطت في 5 مواقع إثر اعتراضهما.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن مئات الآلاف من الصهاينة هرعوا إلى الملاجئ من منطقة حيفا وحتى الخضيرة جنوبا.
كما أعلن جيش الاحتلال اعتراض مسيرتين في أجواء البحر الأحمر وأخرى قبالة شواطئ تل أبيب أطلقت من الشرق دون إصابات.
ورصد الجيش الصهيوني 30 عملية إطلاق للصواريخ من لبنان باتجاه كريات شمونة، مؤكدا أنه تم اعتراض بعضها، بينما نقلت وسائل إعلام صهيونية أن الصواريخ التي أطلقت باتجاه كريات شمونة والمستوطنات المحيطة بها تسببت في نشوب حرائق وأضرار متفاوتة دون وقوع إصابات بشرية.
وقالت الجبهة الداخلية الصهيونية إن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة وعرب العرامشة والمطلة وكرمئيل بالجليل الغربي، بالإضافة إلى قيساريا والخضيرة وحيفا والكرمل شمال ووسط الاراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من جنوب لبنان.
كما طالبت الجبهة الداخلية للاحتلال سكان منطقة كتسرين بالجولان السوري المحتل تقليص الحركة والبقاء قرب المناطق المحصنة.-(وكالات)

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