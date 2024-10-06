صواريخ ودمار.. الاحتلال ينوي تحويل الضاحية الجنوبية إلى غزة أخرى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم- شنت الطائرات الحربية الصهيونية، فجر امس، أكثر من 30 غارة عنيفة على مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، في "أعنف ليلة" منذ توسيع الاحتلال عدوانه الشامل على لبنان في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت أعنف ليلة منذ بداية العدوان الإسرائيلي بعد استهدافها من الطائرات الحربية الإسرائيلية بأكثر من 30 غارة".
وأضافت الوكالة: "سمعت أصداء الغارات الإسرائيلية على الضاحية في العاصمة بيروت وغطت سحب الدخان الأسود أرجاء الضاحية كافة".
وذكرت أن الغارات استهدفت "محطة وقود توتال على طريق المطار، ومبنى في شارع البرجاوي بمنطقة الغبيري، إضافة إلى مناطق الصفير، وبرج البراجنة، وصحراء الشويفات، وحي الأميركان، والمريجة والليلكي، وحارة حريك".
ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسع الاحتلال نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 تشرين الأول (اكتوبر) 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
تلك الغارات أسفرت حتى نهاية يوم الجمعة الماضي، عن 1181 شهيدا و3318 مصابا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.
ويرد "حزب الله" على الغزو الصهيوني لبلاده بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء الاراضي الفلسطينية المحتلة.
في جنوب لبنان، تركزت الغارات على بلدات كفرشوبا وبنت جبيل وتبنين والبازورية وعين بعال ودير عامص في قضاء صور، مما أدى إلى تدمير مبان عدة.
وفي شرق لبنان، شنت الطائرات الصهيونية غارة على مدينة بعلبك، كما استهدفت الغارات بعض البلدات التابعة لها وعلى رأسها نيحا وطاريا، بالإضافة لبلدة علي النهري في البقاع.
من جانبها، أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع أعداد ضحايا العدوان المستمر على لبنان منذ الثامن من تشرين الأول (اكتوبر) 2023 إلى 2036 شهيدا و9653 جريحا.
ويركز الجيش الصهيوني خلال الأيام الأخيرة قصفه على البيوت، ويتعمد ارتكاب المجازر بحق سكانها الآمنين، إضافة إلى تدمير المباني المحاذية للطرقات الدولية والرئيسية بهدف قطع وإعاقة التواصل بين البلدات، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.
من جهته، أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال في مستوطنة المنارة ومحيطها وحقق إصابات مباشرة.
وأضاف الحزب أنه قصف بالصواريخ قوات الاحتلال أثناء إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في مستوطنة المنارة.
وفي بيان منفصل، قال حزب الله إنه "قصف بالمدفعية قوة إسرائيلية لدى محاولتها التسلل باتجاه خلة شعيب في بليدا وأجبرها على التراجع".
كما هاجم حزب الله بسرب من الطائرات المسيرة الانقضاضية أماكن تمركز الضباط والجنود في قاعدة شمشون العسكرية.
ولفت حزب الله إلى أنه أحصى منذ بدء الجيش الصهيوني عملياته البرية باتجاه بلدات في جنوب لبنان مقتل أكثر من 25 ضابطا وجنديا وإصابة أكثر من 130 من صفوف النخبة بالجيش الصهيوني.
وفي سياق متصل، أجلت الولايات المتحدة مساء السبت نحو 145 شخصا إضافيا من لبنان على متن طائرتين متجهتين إلى تركيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.
في المقابل، أعلن الجيش الصهيوني اعتراض صاروخين من نوع أرض-أرض أطلقا من لبنان باتجاه منطقة الخضيرة والكرمل.
وقالت إذاعة الجيش المحتل إن شظايا الصاروخين سقطت في 5 مواقع إثر اعتراضهما.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن مئات الآلاف من الصهاينة هرعوا إلى الملاجئ من منطقة حيفا وحتى الخضيرة جنوبا.
كما أعلن جيش الاحتلال اعتراض مسيرتين في أجواء البحر الأحمر وأخرى قبالة شواطئ تل أبيب أطلقت من الشرق دون إصابات.
ورصد الجيش الصهيوني 30 عملية إطلاق للصواريخ من لبنان باتجاه كريات شمونة، مؤكدا أنه تم اعتراض بعضها، بينما نقلت وسائل إعلام صهيونية أن الصواريخ التي أطلقت باتجاه كريات شمونة والمستوطنات المحيطة بها تسببت في نشوب حرائق وأضرار متفاوتة دون وقوع إصابات بشرية.
وقالت الجبهة الداخلية الصهيونية إن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة وعرب العرامشة والمطلة وكرمئيل بالجليل الغربي، بالإضافة إلى قيساريا والخضيرة وحيفا والكرمل شمال ووسط الاراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من جنوب لبنان.
كما طالبت الجبهة الداخلية للاحتلال سكان منطقة كتسرين بالجولان السوري المحتل تقليص الحركة والبقاء قرب المناطق المحصنة.-(وكالات)
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