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مقتل شرطية صهيونية وإصابة 13 بعملية مزدوجة في بئر السبع

10/6/2024 11:40:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلة- أعلنت وسائل إعلام للاحتلال مقتل شرطية صهيونية من حرس الحدود وإصابة 13 شخصا حالة بعضهم خطرة في عملية طعن وإطلاق نار مزدوجة قرب محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع.
وقالت الشرطة الصهيونية إنه جرى قتل منفذ العملية وإن عناصرها يمشطون المدينة بحثا عن مساعدين محتملين له.
وأوضحت أن التحقيقات الأولية كشفت أن منفذ العملية من سكان النقب.
وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن منفذ عملية بئر السبع طعن الشرطية وسيطر على سلاحها وأطلق النار على الآخرين. فيما ذكرت هيئة الإسعاف الصهيونية أن الهجوم نُفذ في موقعين.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن والدة جندية قولها إن ابنتها وجنودا اختبأوا في حمام خلال عملية بئر السبع، ولم تستطع التواصل معها.
وذكر نشطاء أن منفذ عملية بئر السبع هو أحمد العقيبي من بلدة حورة في النقب وهو قريب مهند العقيبي الذي نفذ عملية إطلاق نار في الموقع ذاته عام 2015 وأدى وقتها لمقتل جندي صهيوني وعدد من الجرحى.
وكانت هيئة البث العبرية أعلنت مقتل الشرطية وإصابة 10 آخرين بعملية إطلاق النار في بئر السبع، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة للمصابين.
وبدورها، أكدت القناة 12 الصهيونية نقل مصابين إلى المستشفيات بعد الهجوم في بئر السبع، ونقلت عن شهود عيان أن منفذ الهجوم كان يرتدي سترة واقية من الرصاص.
وقال بن غفير إنه يجب تدمير منازل من وصفهم بغير الموالين لدولة الكيان، كما طالب بإصدار قانون لترحيل عائلات المهاجمين، وفق تعبيره.
في سياق متصل، أعلنت الأجهزة الأمنية الصهيونية حالة التأهب القصوى، خشية عودة فصائل المقاومة الفلسطينية لتنفيذ عمليات استشهادية ومسلحة بمناسبة الذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"، والتي تتزامن مع 4 أعياد يهودية خلال تشرين الأول(اكتوبر) الحالي، وأولها عيد "رأس السنة العبرية".
وانعكست هذه المخاوف للأجهزة الأمنية للاحتلال مع تصاعد وتيرة عمليات المقاومة في الضفة منذ 7 تشرين الأول(اكتوبر) 2023، إذ أحبط جهاز الأمن العام "الشاباك" بالتعاون مع الشرطة الصهيونية داخل الخط الأخضر وقرب المستوطنات بالضفة والقدس أكثر من 1200 عملية، منها 900 عملية إطلاق نار و290 محاولة لزرع عبوات ناسفة.
وتشكل هذه المعطيات -بحسب رصد إذاعة الجيش الصهيوني- ضعف عدد العمليات التي أحبطت خلال العام الذي سبق اندلاع الحرب على غزة، إذ رصدت الأجهزة الأمنية للاحتلال ارتفاعا في الجرأة ونوعية العمليات التي ينفذها فلسطينيون من الضفة، سواء داخل الخط الأخضر أو بالقرب من المستوطنات ومعسكرات الجيش في الضفة.
وعقب معركة "طوفان الأقصى" -التي شنتها حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية بالجنوب- وحتى الأول من تشرين الأول(أكتوبر) الحالي تم تنفيذ أكثر من 350 عملية إطلاق نار أو طعن أو دهس أو هجمات بالقنابل والعبوات الناسفة -سواء داخل الجانب الصهيوني أو في الضفة والقدس وعند المعابر الحدودية- أسفرت عن مقتل 42 صهيونيا، أغلبيتهم من العسكريين والمستوطنين، كما أصيب نحو 300 بجروح متفاوتة، بحسب رصد القناة الـ12 العبرية.
وحيال ذلك توجد الأجهزة الأمنية الصهيونية في حالة تأهب قصوى مع بدء الأعياد اليهودية وعشية الذكرى السنوية الأولى لـ"طوفان الأقصى"، إذ تلقت الشرطة الصهيونية 60 إنذارا ساخنا تحذر من احتمال تنفيذ عمليات مسلحة وتفجيرية واستشهادية داخل المدن والبلدات، ودعت الشرطة الصهاينة الحاصلين على رخصة لحمل السلاح.
كما نشرت الأجهزة الأمنية أكثر من 5 آلاف شرطي في قلب المدن والمجمعات التجارية ومراكز التسوق والترفيه، واستنفرت قواتها في الجبهة الداخلية الصهيونية، خصوصا في مدينتي القدس وتل أبيب.
وتعززت مخاوف أجهزة الأمن الصهيونية بعد العملية المسلحة في محطة القطار الخفيف في يافا مساء الثلاثاء الماضي، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 23 صهيونيا، إذ أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عن العملية التي نفذها محمد راشد مسك وأحمد عبد الفتاح الهيموني، وأدت إلى مقتل 7 صهاينة وإصابة 16.
وسبق هذه العملية المسلحة للمقاومة الفلسطينية والتي تزامنت مع الهجوم الصاروخي الإيراني على عمق الجانب الصهيوني عملية تفجيرية نفذت في 18 آب (أغسطس الماضي) بتل أبيب حين انفجرت عبوة ناسفة كان يحملها الشهيد جعفر منى من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.
وعقب العملية التفجيرية في قلب تل أبيب أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي مسؤوليتهما عن الهجوم، وأكدتا عودة "العمليات الاستشهادية" إلى قلب المدن للاحتلال، وذلك ردا على استمرار الحرب على غزة والإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة.
ومنذ ذلك الحين حذر مسؤولون أمنيون صهاينة من تصاعد التوتر الأمني في الضفة ومن مغبة عودة العمليات الاستشهادية وتفجير الحافلات في قلب المدن للاحتلال، وأجمعت التقديرات على أن التصعيد في الضفة قد يتطور ويتصاعد عبر عمليات مسلحة وتفجيرية داخل الخط الأخضر، وليس فقط بالضفة.
مؤخرا، أرسل قسم الاستخبارات العسكرية في الجيش الصهيوني (أمان) تقييما تحذيريا إلى جهاز الأمن توقع بموجبه تصعيدا بالعمليات داخل حدود الكيان الصهيوني إلى حد توقع اندلاع انتفاضة ثالثة تحدث فيها عمليات مسلحة وهجمات بالقنابل.-(وكالات)

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