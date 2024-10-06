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عين على إيران وأخرى على الولايات المتحدة

10/6/2024 11:40:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بقلم: عاموس هرئيل 6/10/2024

قبل يوم السنة على المذبحة الأكثر رعبا في تاريخنا، تغرق إسرائيل عميقا في حرب متعددة الجبهات. فهي تستعد لتنفيذ تهديدها ومهاجمة إيران كرد على هجمة الصواريخ الإيرانية الواسعة في 1 تشرين الأول (أكتوبر). في لبنان تكثر المؤشرات على أن صفي هاشم صفي الدين هو الخليفة المرشح لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، الذي قتل في غارة جوية أخرى في الضاحية. الى جانب ذلك، تمشط قوات الجيش الإسرائيلي قرى في جنوب الدولة وتصطدم برجال حزب الله الذين يخوضون معارك دفاعية ضارية. في الساحة الفلسطينية، في الضفة وفي القطاع، توجد حالة تأهب عالية استعدادا لمحاولات العمليات التي يخططون لها لأجل إثارة صدى كبير غدا. في موضوع واحد يكاد لا يكون شك: صفقة المخطوفين مع حماس عالقة تماما، و101 مخطوف، نحو نصفهم ما يزالون على قيد الحياة، من شأنهم أن يبقوا في الأسر لفترة طويلة أخرى. بقدر ما يترسب الغبار بعد الهجمة الإيرانية، التي تضمنت، حسب التقارير، إطلاق 200 صاروخ بالستي، يتضح أمران: إمكانية الضرر الهائل لإطلاق النار وتحققه الضيق نسبيا. إسرائيل لا تقدم تفاصيل عن الأضرار التي ألحقتها الهجمة بالمواقع العسكرية، باستثناء تصريح بأنه لم يتضرر الأداء الجاري لسلاح الجو كنتيجة لسقوط الصواريخ. صور من ساحة سقوط صاروخ في هود هشارون وتحليل صور الأقمار الصناعية من منشآت أمنية مختلفة قام به خبراء دوليون، يشهدان على حجم الدمار اللاحق وإن كان لم تقع إصابات في الأرواح.
إن النجاح الإسرائيلي المبهر في اعتراض النار من لبنان لا يشبه التصدي لتحدي الصواريخ البالستية من إيران. فالنظام في طهران لا بد خائب الأمل من الإصابات والدمار المتدنية، بعد أن أطلق أكثر من 300 صاروخ بالستي في هجمتين، في نيسان (أبريل) وفي تشرين الأول (اكتوبر). ولكن يبدو أنه يسجل أمامه بأن رشقة ثقيلة من الصواريخ يمكنها أن توتر قدرات الدفاع الإسرائيلية حتى النهاية. في المدى البعيد، ومن الصعب الافتراض بأن المواجهة الإسرائيلية-الإيرانية ستنتهي تقريبا، ستكون هنا منافسة بين وتيرة الإنتاج والتدقيق لمنظومات الهجوم الإيرانية ومنظومات الاعتراض الإسرائيلية. فتحقيق قدرة عملياتية أولية تتمثل بالاعتراض بواسطة منظومة ليزر تستخدم من الأرض، المتوقعة في السنة المقبلة، يفترض أن تساعد في الجهد الإسرائيلي أساسا حيال تهديدات قصيرة المدى من لبنان.
الجهد ليس دفاعيا فقط. كما أسلفنا، إسرائيل هددت منذ الآن بمهاجمة إيران، ردا على ليل الصواريخ. الولايات المتحدة تدير معها اتصالات مكثفة في محاولة لتقييد طبيعة الرد ومنع تدهور إقليمي آخر وإن كان عمليا تجري هنا الحرب الإسرائيلية-الإيرانية الأولى. الرئيس جو بايدن تحدث علنا ضد هجوم على مواقع النفط الإيرانية. الى جانب ذلك، نقل الأميركيون لإسرائيل رسائل ضد هجوم على مواقع النووي، المهمة التي ستتطلب تنسيقا وثيقا بين الدولتين.
الجنرال مايكل كوريلا، قائد المنطقة الوسطى الأميركية، وصل أول من أمس الى البلاد لتوثيق عمليات الدفاع، في ضوء التصعيد مع إيران وحزب الله. في البنتاغون، حسب تقرير في "نيويورك تايمز" قلقون من أن التواجد العسكري الأميركي المعزز، الذي يستهدف ظاهرا المساعدة في احتواء الأزمة، يسمح لإسرائيل عمليا بتشديد إجراءاتها الهجومية، مع العلم أنه يوجد لها ظهر أميركي.
لكن إدارة بايدن لا تعرب عن تحفظ جارف لخطوات الجيش الإسرائيلي، بل وتعترف علنا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من خلال خطوات هجومية ضد خصومها. هذا صحيح لهجوم في إيران كفيل بأن يكون موجها ضد مواقع عسكرية، وصحيح أيضا للخطوة البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. لقد وافقت الولايات المتحدة بشكل غير مباشر على أن يعمل الجيش الإسرائيلي هناك لبضعة أسابيع أخرى على الأقل، رغم أن مبعوث بايدن الى المنطقة، عاموس هوخشتاين، حرص على أن يوضح بأن الإدارة لم تعط إسرائيل ضوءا أخضر مسبقا للعملية.
إن التصفية المتوقعة لصفي الدين تفاقم إحساس الفراغ في حزب الله، في القيادة العسكرية والسياسية للمنظمة. من القيادة السياسية قتل مؤخرا أيضا نبيل كويك، وهكذا بقي على ما يبدو نائب نصر الله، نعيم القاسم، كشخصية بارزة، الى جانب بضعة نشطاء معروفين أقل. في ضوء القتل المنهاجي لمسؤولي الذراع العسكري، واضح أن المنظمة ما تزال تجد صعوبة في أداء مهام القتال وفقا للخطط التي أعدت مسبقا. في أثناء العيد اشتدت نار الصواريخ نحو شمال إسرائيل، في ظل إطلاقها الى عمق أراضي الدولة حتى منطقة قيصاريا. وتيرة النار ارتفعت الى مئات الصواريخ في اليوم. ومع ذلك، لا يوجد هنا في هذه الأثناء تحقق لسيناريوهات تكرار نار آلاف الصواريخ في اليوم. إصابة مكثفة لغوش دان، وحتى الظلام الذي يسود في الدولة بسبب سقوط شبكة الكهرباء.
ما يبدو لحزب الله أسهل عمله هو إبقاء وحدات صغيرة من قوة الرضوان لنشر الكمائن في قرى الجنوب في محاولة لإعاقة تقدم الجيش الإسرائيلي. يوم الأربعاء الماضي، قتل تسعة جنود من الجيش الإسرائيلي وأصيب العشرات، في ثلاثة أحداث في جنوب لبنان. كنتيجة لإصابة مسيرة أطلقت من العراق في معسكر للجيش في جنوب هضبة الجولان، قتل جنديان آخران وأصيب نحو عشرين. يقدر الجيش بأنه في الأيام الخمسة الأولى من المعارك قتل أكثر من 400 من رجال حزب الله، بينهم قادة ميدانيون كثيرون.
العملية الإسرائيلية في جنوب لبنان محدودة حاليا في مداها وفي أهدافها، رغم الخسائر. قوات الجيش تحتل وتمشط مناطق معقدة نشر فيها حزب الله نطاقات عسكرية على مقربة من جدار الحدود، وتجتاح قرى شيعية عدة على مسافة بضعة كيلومترات شمالا. وتشدد مصادر عسكرية على أن النية هي إنهاء العملية في لبنان في غضون بضعة أسابيع والتركيز على تدمير بنى تحتية عسكرية. غير أنه في لبنان، مثلما سبق أن اكتشفنا في الماضي، توجد علاقة واهية بين الخطط الأصلية أو المعلنة لإسرائيل وبين الشكل الذي تتطور فيه الأمور حين يبدأ الاحتكاك مع العدو. تكمن صعوبة في إدارة حرب في الغيار الثاني: أحد المبادئ المهمة في الحرب هو السعي لتحقيق نصر سريع. ليس هكذا تتصرف إسرائيل. بداية في غزة والآن في لبنان.
ومثلما ألمح هوخشتاين تتجدد الآن المحاولات الأميركية لإيجاد مخرج من الأزمة قبل أن يقع قتلى ودمار آخر في إسرائيل وفي لبنان ويتفاقم الصدام بين القدس وطهران. في صباح يوم الجمعة الماضي في بيروت، عرض وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تأييدا جارفا من بلاده لحزب الله. رسميا على الأقل، يبقي الإيرانيون في أيدي قيادة المنظمة القرار بالتوصل الى وقف نار مع إسرائيل في لبنان أو مواصلة القتال طالما يتواصل في غزة، مثلما وعد نصر الله حتى تصفيته في 27 أيلول (سبتمبر).
في الخلفية، في قطاع غزة، الذي أصبح في الأسابيع الأخيرة ساحة فرعية، ما يزال الجيش يمكنه نظريا أن يركز جهدا هجوميا ضد حماس في مناطق لم يناور فيها بريا في الأشهر الأخيرة. لكن قلة في إسرائيل فقط ما تزال تؤمن بالشعار الذي يقول إن ضغطا عسكريا هو الذي سيؤدي إلى تحرير مزيد من المخطوفين. فالضغط على فلول قيادة حماس قل، وفي كل حالة تتبين فيها عملية إنقاذ، نقلت المنظمة تعليمات واضحة لحرس المخطوفين بقتلهم.
مخيف أن نرى كم هي مشكلة المخطوفين الملحة دحرت الى أسفل سلم الأولويات الإعلامية والجماهيرية، في ضوء تصعيد الحرب في لبنان وفي إيران، وبشكل مريح للحكومة أيضا تقلص الاهتمام بأحداث يوم الذكرى للمذبحة. واضح ظاهرا أن هذه حكومة لا يهمها معظم مواطنيها، سواء كان هؤلاء يذوون في الأنفاق في غزة، أم نازحين من بيوتهم في الجليل أو في كيبوتسات الغلاف، أو يحاولون الوصول في العيد الى وحدات الاحتياط في الشمال؛ حيث تم استدعاؤهم بالأمر 8، فقط كي يكتشفوا أن الدولة لم ترتب لهم المواصلات العامة في السبت أو تحرص على تشديد حركة الطائرات لمن يتم استدعاؤهم مرة أخرى على عجل من خارج البلاد.

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