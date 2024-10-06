عين على إيران وأخرى على الولايات المتحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بقلم: عاموس هرئيل 6/10/2024
قبل يوم السنة على المذبحة الأكثر رعبا في تاريخنا، تغرق إسرائيل عميقا في حرب متعددة الجبهات. فهي تستعد لتنفيذ تهديدها ومهاجمة إيران كرد على هجمة الصواريخ الإيرانية الواسعة في 1 تشرين الأول (أكتوبر). في لبنان تكثر المؤشرات على أن صفي هاشم صفي الدين هو الخليفة المرشح لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، الذي قتل في غارة جوية أخرى في الضاحية. الى جانب ذلك، تمشط قوات الجيش الإسرائيلي قرى في جنوب الدولة وتصطدم برجال حزب الله الذين يخوضون معارك دفاعية ضارية. في الساحة الفلسطينية، في الضفة وفي القطاع، توجد حالة تأهب عالية استعدادا لمحاولات العمليات التي يخططون لها لأجل إثارة صدى كبير غدا. في موضوع واحد يكاد لا يكون شك: صفقة المخطوفين مع حماس عالقة تماما، و101 مخطوف، نحو نصفهم ما يزالون على قيد الحياة، من شأنهم أن يبقوا في الأسر لفترة طويلة أخرى. بقدر ما يترسب الغبار بعد الهجمة الإيرانية، التي تضمنت، حسب التقارير، إطلاق 200 صاروخ بالستي، يتضح أمران: إمكانية الضرر الهائل لإطلاق النار وتحققه الضيق نسبيا. إسرائيل لا تقدم تفاصيل عن الأضرار التي ألحقتها الهجمة بالمواقع العسكرية، باستثناء تصريح بأنه لم يتضرر الأداء الجاري لسلاح الجو كنتيجة لسقوط الصواريخ. صور من ساحة سقوط صاروخ في هود هشارون وتحليل صور الأقمار الصناعية من منشآت أمنية مختلفة قام به خبراء دوليون، يشهدان على حجم الدمار اللاحق وإن كان لم تقع إصابات في الأرواح.
إن النجاح الإسرائيلي المبهر في اعتراض النار من لبنان لا يشبه التصدي لتحدي الصواريخ البالستية من إيران. فالنظام في طهران لا بد خائب الأمل من الإصابات والدمار المتدنية، بعد أن أطلق أكثر من 300 صاروخ بالستي في هجمتين، في نيسان (أبريل) وفي تشرين الأول (اكتوبر). ولكن يبدو أنه يسجل أمامه بأن رشقة ثقيلة من الصواريخ يمكنها أن توتر قدرات الدفاع الإسرائيلية حتى النهاية. في المدى البعيد، ومن الصعب الافتراض بأن المواجهة الإسرائيلية-الإيرانية ستنتهي تقريبا، ستكون هنا منافسة بين وتيرة الإنتاج والتدقيق لمنظومات الهجوم الإيرانية ومنظومات الاعتراض الإسرائيلية. فتحقيق قدرة عملياتية أولية تتمثل بالاعتراض بواسطة منظومة ليزر تستخدم من الأرض، المتوقعة في السنة المقبلة، يفترض أن تساعد في الجهد الإسرائيلي أساسا حيال تهديدات قصيرة المدى من لبنان.
الجهد ليس دفاعيا فقط. كما أسلفنا، إسرائيل هددت منذ الآن بمهاجمة إيران، ردا على ليل الصواريخ. الولايات المتحدة تدير معها اتصالات مكثفة في محاولة لتقييد طبيعة الرد ومنع تدهور إقليمي آخر وإن كان عمليا تجري هنا الحرب الإسرائيلية-الإيرانية الأولى. الرئيس جو بايدن تحدث علنا ضد هجوم على مواقع النفط الإيرانية. الى جانب ذلك، نقل الأميركيون لإسرائيل رسائل ضد هجوم على مواقع النووي، المهمة التي ستتطلب تنسيقا وثيقا بين الدولتين.
الجنرال مايكل كوريلا، قائد المنطقة الوسطى الأميركية، وصل أول من أمس الى البلاد لتوثيق عمليات الدفاع، في ضوء التصعيد مع إيران وحزب الله. في البنتاغون، حسب تقرير في "نيويورك تايمز" قلقون من أن التواجد العسكري الأميركي المعزز، الذي يستهدف ظاهرا المساعدة في احتواء الأزمة، يسمح لإسرائيل عمليا بتشديد إجراءاتها الهجومية، مع العلم أنه يوجد لها ظهر أميركي.
لكن إدارة بايدن لا تعرب عن تحفظ جارف لخطوات الجيش الإسرائيلي، بل وتعترف علنا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من خلال خطوات هجومية ضد خصومها. هذا صحيح لهجوم في إيران كفيل بأن يكون موجها ضد مواقع عسكرية، وصحيح أيضا للخطوة البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. لقد وافقت الولايات المتحدة بشكل غير مباشر على أن يعمل الجيش الإسرائيلي هناك لبضعة أسابيع أخرى على الأقل، رغم أن مبعوث بايدن الى المنطقة، عاموس هوخشتاين، حرص على أن يوضح بأن الإدارة لم تعط إسرائيل ضوءا أخضر مسبقا للعملية.
إن التصفية المتوقعة لصفي الدين تفاقم إحساس الفراغ في حزب الله، في القيادة العسكرية والسياسية للمنظمة. من القيادة السياسية قتل مؤخرا أيضا نبيل كويك، وهكذا بقي على ما يبدو نائب نصر الله، نعيم القاسم، كشخصية بارزة، الى جانب بضعة نشطاء معروفين أقل. في ضوء القتل المنهاجي لمسؤولي الذراع العسكري، واضح أن المنظمة ما تزال تجد صعوبة في أداء مهام القتال وفقا للخطط التي أعدت مسبقا. في أثناء العيد اشتدت نار الصواريخ نحو شمال إسرائيل، في ظل إطلاقها الى عمق أراضي الدولة حتى منطقة قيصاريا. وتيرة النار ارتفعت الى مئات الصواريخ في اليوم. ومع ذلك، لا يوجد هنا في هذه الأثناء تحقق لسيناريوهات تكرار نار آلاف الصواريخ في اليوم. إصابة مكثفة لغوش دان، وحتى الظلام الذي يسود في الدولة بسبب سقوط شبكة الكهرباء.
ما يبدو لحزب الله أسهل عمله هو إبقاء وحدات صغيرة من قوة الرضوان لنشر الكمائن في قرى الجنوب في محاولة لإعاقة تقدم الجيش الإسرائيلي. يوم الأربعاء الماضي، قتل تسعة جنود من الجيش الإسرائيلي وأصيب العشرات، في ثلاثة أحداث في جنوب لبنان. كنتيجة لإصابة مسيرة أطلقت من العراق في معسكر للجيش في جنوب هضبة الجولان، قتل جنديان آخران وأصيب نحو عشرين. يقدر الجيش بأنه في الأيام الخمسة الأولى من المعارك قتل أكثر من 400 من رجال حزب الله، بينهم قادة ميدانيون كثيرون.
العملية الإسرائيلية في جنوب لبنان محدودة حاليا في مداها وفي أهدافها، رغم الخسائر. قوات الجيش تحتل وتمشط مناطق معقدة نشر فيها حزب الله نطاقات عسكرية على مقربة من جدار الحدود، وتجتاح قرى شيعية عدة على مسافة بضعة كيلومترات شمالا. وتشدد مصادر عسكرية على أن النية هي إنهاء العملية في لبنان في غضون بضعة أسابيع والتركيز على تدمير بنى تحتية عسكرية. غير أنه في لبنان، مثلما سبق أن اكتشفنا في الماضي، توجد علاقة واهية بين الخطط الأصلية أو المعلنة لإسرائيل وبين الشكل الذي تتطور فيه الأمور حين يبدأ الاحتكاك مع العدو. تكمن صعوبة في إدارة حرب في الغيار الثاني: أحد المبادئ المهمة في الحرب هو السعي لتحقيق نصر سريع. ليس هكذا تتصرف إسرائيل. بداية في غزة والآن في لبنان.
ومثلما ألمح هوخشتاين تتجدد الآن المحاولات الأميركية لإيجاد مخرج من الأزمة قبل أن يقع قتلى ودمار آخر في إسرائيل وفي لبنان ويتفاقم الصدام بين القدس وطهران. في صباح يوم الجمعة الماضي في بيروت، عرض وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تأييدا جارفا من بلاده لحزب الله. رسميا على الأقل، يبقي الإيرانيون في أيدي قيادة المنظمة القرار بالتوصل الى وقف نار مع إسرائيل في لبنان أو مواصلة القتال طالما يتواصل في غزة، مثلما وعد نصر الله حتى تصفيته في 27 أيلول (سبتمبر).
في الخلفية، في قطاع غزة، الذي أصبح في الأسابيع الأخيرة ساحة فرعية، ما يزال الجيش يمكنه نظريا أن يركز جهدا هجوميا ضد حماس في مناطق لم يناور فيها بريا في الأشهر الأخيرة. لكن قلة في إسرائيل فقط ما تزال تؤمن بالشعار الذي يقول إن ضغطا عسكريا هو الذي سيؤدي إلى تحرير مزيد من المخطوفين. فالضغط على فلول قيادة حماس قل، وفي كل حالة تتبين فيها عملية إنقاذ، نقلت المنظمة تعليمات واضحة لحرس المخطوفين بقتلهم.
مخيف أن نرى كم هي مشكلة المخطوفين الملحة دحرت الى أسفل سلم الأولويات الإعلامية والجماهيرية، في ضوء تصعيد الحرب في لبنان وفي إيران، وبشكل مريح للحكومة أيضا تقلص الاهتمام بأحداث يوم الذكرى للمذبحة. واضح ظاهرا أن هذه حكومة لا يهمها معظم مواطنيها، سواء كان هؤلاء يذوون في الأنفاق في غزة، أم نازحين من بيوتهم في الجليل أو في كيبوتسات الغلاف، أو يحاولون الوصول في العيد الى وحدات الاحتياط في الشمال؛ حيث تم استدعاؤهم بالأمر 8، فقط كي يكتشفوا أن الدولة لم ترتب لهم المواصلات العامة في السبت أو تحرص على تشديد حركة الطائرات لمن يتم استدعاؤهم مرة أخرى على عجل من خارج البلاد.
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