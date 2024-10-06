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باسم يوسف نقولا خوري

10/6/2024 11:40:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) من آمن بي وان مات فسيحيا انتقل الى الأمجاد السماوية فقيد آل إسمير عامة وآل خوري خاصة باسم يوسف نقولا خوري ( ابو رامي ) زوج الفاضلة رهيمة جورج خوري ووالد كل من رامي ، نادر ولما زوجة ميشيل نصار وشقيق كل من بسام وسهام وسهيلة الذي وافته المنية يوم السبت الموافق 5-10-2024 وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاثنين الموافق 7-10-2024 في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر في كنيسة المقبرة سحاب الى مقبرة سحاب وسيقام جناز الثالث والتاسع والأربعين عن راحة نفس طيب الذكر في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 9-10-2024 في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس - الصويفية تقبل التعازي للرجال والنساء لمدة يومين في قاعة كنيسة مار افرام للسريان الأرثوذكس - الصويفية بعد الدفن مباشرة وحتى الساعة التاسعة مساءً ويوم الثلاثاء من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساء ويوم الأربعاء بعد صلاة الجناز مباشرة في باحة الكنيسة الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر

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