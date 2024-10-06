(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقل الى الأمجاد السماوية
فقيد آل إسمير عامة وآل خوري خاصة
باسم يوسف نقولا خوري
( ابو رامي )
زوج الفاضلة رهيمة جورج خوري
ووالد كل من رامي ، نادر ولما زوجة ميشيل نصار وشقيق كل من بسام وسهام وسهيلة
الذي وافته المنية يوم السبت الموافق 5-10-2024
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاثنين الموافق 7-10-2024 في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر في كنيسة المقبرة سحاب الى مقبرة سحاب
وسيقام جناز الثالث والتاسع والأربعين عن راحة نفس طيب الذكر في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 9-10-2024 في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس - الصويفية
تقبل التعازي للرجال والنساء لمدة يومين في قاعة كنيسة مار افرام للسريان الأرثوذكس - الصويفية بعد الدفن مباشرة وحتى الساعة التاسعة مساءً
ويوم الثلاثاء من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساء ويوم الأربعاء بعد صلاة الجناز مباشرة في باحة الكنيسة
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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