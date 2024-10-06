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سلامة حسن مصطفى العبداللات

10/6/2024 11:40:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي انتقل الى رحمة الله تعالى فقيد عشيرة العبداللات سلامة حسن مصطفى العبداللات وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاثنين الموافق 7-10-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد حمدي الأنيس في الخندق - السلط الى مقبره الخندق تقبل التعازي للرجال في ديوان عشيرة العبداللات في السلط السرو ولمدة ثلاث أيام اليوم الاول بعد الدفن مباشرةً والثاني والثالث بعد صلاة العصر للنساء في منزل المرحوم الكائن في منطقه السرو بعد مجمع العوايشة اول دخله يمين بجانب مدارس الرمز ولمدة ثلاث ايام إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر

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