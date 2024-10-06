(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقل الى رحمة الله تعالى
فقيد عشيرة العبداللات
سلامة حسن مصطفى العبداللات
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاثنين الموافق 7-10-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد حمدي الأنيس في الخندق - السلط الى مقبره الخندق
تقبل التعازي للرجال في ديوان عشيرة العبداللات في السلط السرو ولمدة ثلاث أيام اليوم الاول بعد الدفن مباشرةً والثاني والثالث بعد صلاة العصر
للنساء في منزل المرحوم الكائن في منطقه السرو بعد مجمع العوايشة اول دخله يمين بجانب مدارس
الرمز ولمدة ثلاث ايام
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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