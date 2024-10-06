(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقل الى الأمجاد السماوية
فقيد آل جهشان وآل النبر
فكتور برفيليوس خلیل جهشان
( ابو رامي )
زوج الفاضلة دينا يوسف النبر
والد كل من تمارا زوجه عماد نايف الداوود وتانيا ورامي زوجته فاليا ابوغوش ويوسف زوجته سالي فرح ابو قبع
وشقيق ردينة وكل من المرحومين يوسف والياس وافلين ورينيه وجورجيت ونهى وليلى
الذي وافته المنية يوم الاحد الموافق 6-10-2024 عن عمر يناهز ٧٣ عاما
وسيتم تشييع جثمانه يوم غد الثلاثاء الموافق 8-10-2024 في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد الظهر من كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس الصويفية إلى مقبرة أم الحيران
وسيقام جناز الثالث والتاسع والأربعين عن راحة نفس طيب الذكر في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 10-10-2024 في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس / الصويفية
تقبل التعازي للرجال والنساء لمدة يومين في قاعة جمعية النبر التعاونية بعد الدفن مباشرة وحتى الساعة التاسعة مساءً ويوم الأربعاء من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً ويوم الخميس بعد صلاة الجناز مباشرة في باحة الكنيسة
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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