إسعاف الاحتلال: 10 إصابات جراء إطلاق صواريخ من لبنان على حيفا وطبريا

إسعاف الاحتلال: 10 إصابات جراء إطلاق صواريخ من لبنان على حيفا وطبريا
التاريخ
10/6/2024 11:40:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استهدف حزب الله مدينة حيفا بهجمات صاروخية، ليل الأحد، بصواريخ "فادي 1" على قاعدة الكرمل العسكرية للاحتلال جنوبي حيفا، وقاعدة نيمرا غرب طبريا.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن "15 صاروخا أطلقت من لبنان نحو شمال إسرائيل"، في إشارة إلى الهجوم على حيفا.
وأعلن إسعاف الاحتلال عن إصابة 10 أشخاص بين المتوسطة والخطيرة جراء سقوط صواريخ في حيفا وطبريا.
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