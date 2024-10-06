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إسعاف الاحتلال: 10 إصابات جراء إطلاق صواريخ من لبنان على حيفا وطبريا

10/6/2024 11:40:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استهدف حزب الله مدينة حيفا بهجمات صاروخية، ليل الأحد، بصواريخ "فادي 1" على قاعدة الكرمل العسكرية للاحتلال جنوبي حيفا، وقاعدة نيمرا غرب طبريا.


وقالت وسائل إعلام عبرية إن "15 صاروخا أطلقت من لبنان نحو شمال إسرائيل"، في إشارة إلى الهجوم على حيفا.

وأعلن إسعاف الاحتلال عن إصابة 10 أشخاص بين المتوسطة والخطيرة جراء سقوط صواريخ في حيفا وطبريا.

MENAFN06102024000072011014ID1108751392

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