إسعاف الاحتلال: 10 إصابات جراء إطلاق صواريخ من لبنان على حيفا وطبريا



وقالت وسائل إعلام عبرية إن "15 صاروخا أطلقت من لبنان نحو شمال إسرائيل"، في إشارة إلى الهجوم على حيفا.

وأعلن إسعاف الاحتلال عن إصابة 10 أشخاص بين المتوسطة والخطيرة جراء سقوط في حيفا وطبريا.