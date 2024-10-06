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غارات عنيفة للاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت

10/6/2024 11:40:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جدد الاحتلال الإسرائيلي ثانية قصفه العنيف فجر الاثنين على الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدا في برج البراجنة والحدث وسان تيريز.

وذكرت وسائل إعلام أن الاحتلال استهدف مستودعات للصواريخ وبنية تحتية لحزب الله، في الضاحية الجنوبية.


فيما أعلن جيش الاحتلال أنه هاجم أهدافا تشمل بنية تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

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