غارات عنيفة للاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت
التاريخ
10/6/2024 11:40:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جدد الاحتلال الإسرائيلي ثانية قصفه العنيف فجر الاثنين على الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدا في برج البراجنة والحدث وسان تيريز.
وذكرت وسائل إعلام أن الاحتلال استهدف مستودعات للصواريخ وبنية تحتية لحزب الله، في الضاحية الجنوبية.
فيما أعلن جيش الاحتلال أنه هاجم أهدافا تشمل بنية تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية.
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