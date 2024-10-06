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الصهيونية والسلام.. متضادان لا يلتقيان

10/6/2024 11:40:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتعارض مفهوم السلام مع الأسس الأيديولوجية للكيان الصهيوني القائمة على العنصرية والاستيطان والتوسع، مما يُفسر مُتلازمة شن الحروب ونزعة العدوانية والعنف لهذا الكيان المُحتل ((الدخيل)) في أرض فلسطين المحتلة وسط الإرث الحضاري العربي.
وتُدرك قوى التطرف داخل الكيان المُحتل مسألة التناقض القائم بين الصهيونية وبين السلام والتعايش، مثلما تعي جيداً العلاقة الطردية بين إحلال السلام والاستقرار في المنطقة وبين تحلل الفكر الصهيوني التقليدي، لأن السلام يعد احتضاراً للفكر الصهيوني ونهاية له كأيديولوجية عفا عليها الزمن.
منذ توقيع المعاهدة المصرية- الإسرائيلية (1979)، ظهرت في دوائر السجال الفكري الصهيوني بدايات التناقض بين الثوابت الأيديولوجية وآليات العمل السياسي، أخذت مداها عند اتهام حكومة المتطرف ((مناحيم بيجين)) بالتخلي عن ((أرض إسرائيل الكاملة)) المزعومة، التي تشكل جزءاً من المقولة الأيديولوجية الصهيونية وامتداداً حيوياً للأمن القومي للكيان المُحتل.
كما أدت مشاركة ساسة الاحتلال في مؤتمر مدريد (1991) لسجالٍ مشابه، ولكنه أكثر حدة واتساعاً لتيارات التجمع الصهيوني، وسط تحولات لاحقة فرضت إعادة البحث عن هوية الكيان الصهيوني، إزاء بروز مقولات ((ما بعد الصهيونية)) حول المأزق الصهيوني في قيادة ((الدولة)) وتحديد ((هويتها)) بتركيبتها الفسيفسائية، والعجز عن حل مشكلة وجود الشعب الفلسطيني، وفشل أدوات التهجير والتنكيل والعنف في التخلص منه، أمام صلابة صموده واستمرار المقاومة.
أسست العملية السلمية حينها لملامح مرحلة صهيونية جديدة تبرز فيها المساءلات عن وظيفة الكيان المُحتل ودوره وهويته ومستقبله، كما أحيطت الشكوك حول جدوى مقولات صهيونية مثل ((إسرائيل الكبرى)) أو ((أرض الميعاد)) التي تشكل أس الدعاوى الصهيونية التاريخية والدينية والأيديولوجية التي تنظر إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بصفتهما جزءاً من ((أرض إسرائيل التاريخية))، المزعومة.
ولا يعني ذلك استبعاد الرواية الصهيونية الزائفة حول ملكية ((أرض فلسطين))، فهي مصدر غذاء الكيان المُحتل وديدن دوره ((الوظيفي)) واستمراريته بالمنطقة، ولكنها أثارت معضلة أمن الاحتلال حينما يضطر للتفاوض حول وجوده، إما بشكل دائم أو مؤقت، في الضفة وغزة.
إلا أن الكيان المُحتل غير مستعد لتبديل طبيعته وخطابه الأيديولوجي رغم محاولاته للتكيف مع المتغيرات الدولية والإقليمية، فهو يبحث عن صيغة (ما) تمكنه من تحقيق السيطرة والأمن بدون أن تؤدي إلى اهتزاز داخلي وفقدان مصداقية المشروع الصهيوني، سواء بالنسبة للمستوطنين أو للمركز الإمبريالي الذي يتبع له، وهو أحد أهم التناقضات التي تكتنف مسيرة التسوية السلمية.
ومن هنا يأتي الرفض الصهيوني المُطلق للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق حدود 1967 ولتقسيم القدس ووقف الاستيطان وحق العودة، لأن الموافقة عليها في إطار أي تسوية سلمية تعني وصفة جاهزة لزوال الكيان المُحتل، مما يؤدي، في المقابل، إلى تقويض أي تحرك للتوصل لاتفاق، واستمرار المقاومة ضد الاحتلال لتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية.
إن الكيان الصهيوني ليس مستعداً للذهاب إلى السلام اليوم، لأنه لم يستكمل بعدْ مشروعه الاستعماري التوسعي في فلسطين المحتلة والمنطقة، ومن غير المرجح أن تُسهم حلول التسوية السلمية، مثل ((حل الدولتين))، في ردعه عن مخططه.

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