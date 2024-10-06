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الأردن والعلاقات الإقليمية المعقدة.. إستراتيجية الصمود في بيئة متوترة

10/6/2024 11:40:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يواجه الأردن تحديات داخلية وخارجية معقدة، ناجمة عن توازنات إقليمية حساسة وضغوط اقتصادية محلية من ناحية الداخل و يعاني من أزمات اقتصادية حادة تمثلت في معدلات البطالة المرتفعة والفقر المتزايد، بالإضافة إلى الأعباء التي تفرضها الكثافة السكانية الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين والفلسطينيين. هذه الأزمة تُعقّدها حالة عدم الرضا الشعبي عن الحكومة، حيث أعرب العديد من الأردنيين عن عدم الثقة في النظام الاقتصادي، ويشعرون بأن الحكومة لا تمثل مصالحهم، مما يزيد من احتمالات الاضطرابات الاجتماعية.
من ناحية أخرى، يمتلك الأردن موقعًا جيوسياسيًا حساسًا جعله جزءًا أساسيًا من ديناميكيات المنطقة ويتمتع بحدود مشتركة مع فلسطين المحتله وسورية والعراق والسعودية، وهذا يجعله في مركز الأحداث الإقليمية المتغيرة باستمرار والأردن يسعى للحفاظ على استقراره وسط التوترات الإقليمية المتزايدة، خاصة بين إسرائيل وإيران.
تتفاقم الأزمات الاقتصادية في الأردن بسبب عوامل متعددة، منها الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية، والتباطؤ في النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الدين العام، كما أن معدلات البطالة تصل إلى أكثر من 20 %، مما يزيد من التوتر الاجتماعي ويهدد استقرار البلاد والأزمات الاقتصادية تنعكس بشكل مباشر على ثقة المواطنين في الحكومة، حيث يعتقد الكثيرون أن الفساد متفشٍ وأن الإصلاحات الاقتصادية غير كافية لمعالجة المشاكل الهيكلية في الاقتصاد.
إن الحكومة الأردنية قدّمت بعض الحلول لتحفيز الاقتصاد، مثل خطط الإصلاحات الاقتصادية التي تعتمد على جذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز قطاع السياحة، إلا أن هذه الخطوات لم تؤتِ ثمارها بشكل كامل. والتحديات الكبرى التي يواجهها الأردن تكمن في إدارة عبء اللاجئين، وتوفير فرص العمل للشباب، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
أما على الصعيد الدبلوماسي، يسعى الأردن جاهدًا للحفاظ على دوره المحوري في القضايا الإقليمية والدولية. فلعبت المملكة دورًا كبيرًا في الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، كما نظّمت مؤتمرات دولية لدعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية لغزة.
الأردن يستضيف ملايين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، ويعتبر هذه القضية جزءًا من مسؤولياته الإنسانية والدولية، إلا أن تداعياتها تضغط على الاقتصاد والبنية التحتية.
والأردن يحاول موازنة علاقاته مع الولايات المتحدة من جهة، ومع دول المنطقة كالسعودية وإيران من جهة أخرى، هذا التوازن الحساس يفرض على الأردن اتخاذ مواقف دبلوماسية مدروسة بدقة، تجنّبًا لأي تصعيد قد يؤثر على استقراره الداخلي.
تُعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر المناطق اضطرابًا في العالم، خاصة مع تصاعد النزاعات المسلحة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى التوترات المستمرة بين إيران وإسرائيل وهذا الصراع الإقليمي يؤثر بشكل مباشر على الأردن، حيث إنه مرتبط بالأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعتبر استقرار هذه المنطقة أمرًا حيويًا لأمن المملكة.
الاستراتيجيات الإيرانية تستمر في تعقيد المشهد من خلال دعمها لحركات المقاومة مثل حزب الله، مما يزيد من احتمالية وقوع الأردن في مرمى نيران هذه الصراعات، في المقابل، الأردن يلتزم بسياسة الحياد النشط، حيث يسعى لحماية مصالحه الوطنية دون التورط في الصراعات الإقليمية.
والانتخابات الأميركية المقبلة تشكل عاملًا مؤثرًا على مستقبل السياسة في الشرق الأوسط ، فالإدارة الأميركية الحالية تدعم إسرائيل بشكل غير مشروط، وقد أثرت هذه السياسات على ديناميكيات المنطقة بشكل كبير، إذا تغيرت الإدارة بعد الانتخابات، قد نشهد تحولًا في السياسة الخارجية الأميركية تجاه الشرق الأوسط، مما قد يفتح الباب أمام فرص جديدة للمفاوضات، اما في حالة استمر الدعم الأميركي لإسرائيل على نفس الوتيرة، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، خصوصًا فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
إن السيناريوهات المستقبلية للمنطقة تعتمد بشكل كبير على كيفية تعامل الأطراف الدولية والإقليمية مع الأزمات الحالية، في ظل استمرار النزاع في غزة، والتوترات بين إسرائيل وإيران. يبدو أن المنطقة تتجه نحو مزيد من التصعيد إذا لم يتم التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية.
إذا استمرت الولايات المتحدة في دعمها المطلق لإسرائيل، دون محاولة التوسط لحل النزاع، فقد نشهد مزيدًا من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، بالمقابل، إذا تم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، قد يؤدي ذلك إلى استقرار نسبي وتحقيق بعض التحسن في الأوضاع الأمنية.
في النهاية، يبقى مستقبل المنطقة مفتوحًا على جميع الاحتمالات، ويعتمد بشكل كبير على كيفية إدارة الأطراف المعنية للتوترات الراهنة، ومدى استعدادها للتوصل إلى حلول طويلة الأمد.

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