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رؤية سريعة بعقل بارد

10/6/2024 11:40:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في الشرق الأوسط، نحن أمام تسويات إقليمية جذرية متسقة مع إعادة تموضع دولية في مراكز القوى والاقتصاد العالمي الذي يبحث عن حلول، وللأسف فإن التسويات كما الحلول منهجيتها هي كل هذا العنف المشتعل، لغايات تفكيك كل التحديات التي يراها العالم عائقًا أمام التسويات الجديدة والجذرية لشرق متوسط مفرداته الجديدة مبنية على موارد طاقة غير البترول، واقتصاديات تكاملية مصلحية تحتاج إعادة رسم خرائط النقل والتنقل بكل مستوياتها في سياق تصويب "وتجويد" سلاسل الإمداد والتزويد، وهذه تحديدًا أول متطلباتها وشروط ديمومتها خلو محيطها من الأزمات.
الأزمات التي تحيط بالإقليم وتعصف في داخله، وعلى بؤر حساسة، هي عمليات تفكيك صعبة ومتوحشة لكل ما يهدد الاقتصاد العالمي الجديد. هذا الاقتصاد لم يعد قائمًا على النفط وحده، بل على الطاقات البديلة والموارد المستدامة، التي تتطلب استقرارًا إقليميًا لضمان استمرار الإمدادات والتزويد.
وفي هذا السياق، يشهد الشرق الأوسط حاليًا واحدة من أهم التسويات الإقليمية متمثلة في مشروع "الممر الاقتصادي الهندي-الشرق الأوسط-أوروبا" (IMEC)، الذي يهدف إلى ربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا من خلال شبكات نقل بري وبحري، تشمل الإمارات، السعودية، الأردن، وإسرائيل.
هذا المشروع سيؤدي إلى تكامل في سلاسل الإمداد ويُسهم في تقليل تكلفة الشحن بنسبة تصل إلى 40 %، مما يعزز التجارة بين الهند وأوروبا.
الممر الجديد يتطلب أيضًا تطوير بنى تحتية متقدمة لنقل الطاقة عبر أنابيب ومشاريع مشتركة، بالإضافة إلى كابلات بيانات فائقة السرعة، وكل ذلك سيكون ضمن إطار اقتصادي يهدف إلى تقوية الترابط بين دول المنطقة وتسهيل تبادل البضائع والنقل البري والبحري، مع تسريع مسار التجارة والتنقل. المشروع يعكس أيضًا محاولات للتصدي للنفوذ الصيني في المنطقة من خلال تقديم بديل للبنية التحتية الصينية المتمثلة في "الحزام والطريق".
ومع ذلك، فإن حضور مثل هذه المشاريع يتطلب بالضرورة التخلص من بؤر الأزمات وتفكيك القوى التي يرون أنها راديكالية وتهدد استقرار المنطقة. هذه القوى تشمل التنظيمات المقاومة التي تعرقل الجهود التنموية لاقتصاد تكاملي جديد للجميع.
وهذا بالتأكيد سيشمل إيران وأذرعها المنتشرة في الإقليم من العراق حتى سورية ولبنان وجنوبا في اليمن.
لكن، القوى لا تقف عند تيارات الإسلام السياسي وحسب، العالم مهدد بالتطرف "الصهيوني" اليميني المتشدد الذي يشن حربا بلا أخلاق على الشعب الفلسطيني الذي يحاول تذويب مطالبه المحقة والشرعية بتقرير مصيره في دوامات الأزمات لتتسق مع الرغبة الدولية بتسويات الإقليم، مما يجعل التطرف الإسرائيلي نفسه خطرا على نظام الشرق الأوسط الجديد.
اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يسهم في تعقيد الأوضاع الإقليمية عبر سياساته المتشددة والمجنونة والخارجة عن أي قواعد دولية تتطلب تفكيرا دوليا جادا لتفكيك هذه الأزمات والتصدي للراديكالية في الداخل الإسرائيلي، وهو شرط أساسي لتحقيق الاستقرار المطلوب لإنجاح مثل هذه المشاريع التنموية العابرة للحدود، ولن يكون هناك استقرار يضمن نجاح مشاريع قادمة بدون إيجاد حلول حقيقية وجادة جدا تضمن للشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره بدولة مستقلة اتفق العالم عليها مرارا وتكرارا لكن إسرائيل كانت العائق الوحيد في تحقيقها.

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