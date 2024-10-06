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بعض الحكمة

10/6/2024 11:40:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

الجميع يخشى من أن تنزلق المنطقة نحو الهاوية إن لم تظهر الحكمة أو بعض الحكمة، حتى الولايات المتحدة الأميركية التي يفترض أنها الحاضنة لإسرائيل والمدافعة عنها فإن كبار المسؤولين فيها يقولون إنهم لا يملكون القدرة على ثني نتنياهو عن مهاجمة إيران رداً على هجومها الصاروخي يوم الثلاثاء الماضي!
كل الدلائل تشير إلى أن الاتصالات بهذا الشان تتركز حول نوعية وعمق (الرد الإسرائيلي) وليس حول منعه، وعلى ما يبدو ليس هناك إمكانية لحشد موقف دولي قوي يحول دون تحولها إلى حرب إقليمية ذات أبعاد دولية، وهناك اعتقاد لدى بعض المحللين السياسيين بأن الوقت قد حان بالنسبة لإسرائيل لتقوم بضرب المفاعلات النووية الايرانية، وهو الهدف الذي طالما سعت إليه منذ عدة سنوات من دون أن يكون لتلك المسألة علاقة بالقضية الفلسطينية أو الوضع في جنوب لبنان أو في البحر الأحمر.
ربما يكون جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أول من تحدث قبل عشرين عاما على الأقل عن أن المنطقة آخذة في التشكل بطريقة قد تزيد من حجم التوتر فيها، وأن بإمكان الجميع التحجج بالقضية الفلسطينية على أنها المحرك الحقيقي لأزمة متعددة الأسباب والأطراف والأهداف، الأمر الذي يفسر سبب تبنيه لحل الدولتين رغم الشعور العام باستحالته بسبب العقلية اليمينية التي تطبع كل شيء في إسرائيل.
كانت وجهة نظر جلالته التي شرحها لقادة الدول الفاعلة بشكل خاص، وفي كل المحافل الدولية بشكل عام تقوم على أن ذلك الحل الذي يمنح الشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها القدس من شأنه أن يجسد مبدأ الشرعية الدولية في حل النزاعات، ويحفظ مهابة القرارات التي تصدرعن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن شأنه كذلك منع اندلاع صراع أكثر خطورة، وتحت عناوين جديدة من بينها العنوان الديني، والأهم من ذلك فتح آفاق التعاون والسلام والأمن الإقليمي الذي تحتاجه المنطقة أكثر من أي شيء آخر.
هذا الموقف لجلالة الملك لم يتغير ولم يتبدل لأن حجته تقوم على الحكمة والعقل، وفي المقابل فإن المسار الآخر لا يقود إلا إلى القتل والدمار مثلما نشاهده حاليا بأقبح صوره، وفي نهاية المطاف ستتوقف الحرب وتعود أطراف النزاع للجلوس من أجل التفاوض على أمر كان بالإمكان حله كليا أو جزئيا لو أنهم قبلوا بمنطق الحكمة!
من الأهمية بمكان أن نفهم نحن كأردنيين أن موقف جلالة الملك ليس متعلقاً بمحيطه الإقليمي وحسب بل هو موقف يرتبط بالأردن مكانة ودوراً ومصيراً، خاصة وأن علاقته بالشعب الفلسطيني هي علاقة هدف ومصير مشترك، وفي هذا السياق تأتي عملية الحفاظ على نسق حيوية الدولة في أبعادها السياسية والاقتصادية والإدارية، وتعظيم جميع عناصر قوتها الذاتية جزءا لا يتجزأ من بناء ذلك الموقف الحاسم في التعامل مع الوضع الراهن ومع كل الاحتمالات والتطورات.
ربما تكون هذه اللحظات الأكثر خطورة منذ اندلاع الصراع من جديد يوم السابع من أكتوبر من العام الماضي، وها نحن في الذكرى الأولى لذلك الحدث المزلزل ما زلنا العالم غير قادر على فهم هذه المعادلة المعقدة، ولا على الخروج من عقدة (من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها) مع أنه قد حان الوقت ليسأل الجميع إلى أي كارثة سينقاد الجميع ما لم تظهر الحكمة التي يعرضها جلالة الملك عليهم في وضح النهار!

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