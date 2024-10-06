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7 أكتوبر

10/6/2024 11:40:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عام كامل بالتمام والكمال وإسرائيل تواصل القتل والإبادة الجماعية في غزة ولبنان والضفة الغربية، واليمن، عام كامل والمجتمع الدولي يصمت حينا ولو تحرك يتحدث بخجل، عام كامل والعالم يمنح إسرائيل حق القتل كيفما تشاء، والإبادة في أي مكان تريد، عام كامل والتفويض العالمي لإسرائيل قائم ومستمر ولا يتوقف.
ليس ادل على ذلك من قول رئيس وزراء الكيان الصهيوني القاتل بنيامين نتنياهو في قلب الأمم المتحدة وعلى المنصة الأممية بأن إسرائيل تستطيع الوصول لأي مكان تريد في المنطقة، وهي تهديدات واضحة، فأي غلو نرى، وأي صمت دولي نشاهد؟!.
خلال عام فقط، قتلت إسرائيل ما يقرب من 50 ألف فلسطيني ولبناني ويمني، وسوري، وعراقي، والعالم لا يملك إلا الإدانة حينا، فيما تقوم حكومات الغرب بمساعدة إسرائيل في عملية الإبادة التي تقوم بها بحق شعوب المنطقة.
الغرب صامت، يرى ويشاهد، ويؤيد ويساند، ويتابع مجريات الأمور، وينتظر هذا الكيان القاتل لإنهاء مهمته في القتل المجاني، ومن ثم يريد تشكيل جغرافيا جديدة، وتمكين إسرائيل، ووضعها كشرطي ووكيل لهم، ولهذا منحوهم رخصة قتل وابادة جماعية، وتهجير، وتسوية مبان في الأرض، وهدم مساجد وكنائس ومستشفيات، ومراكز إيواء وتنفيذ عمليات قتل واستهداف.
من يعتقد ان هذا الصمت لا هدف له واهم، ومن يرى ان إسرائيل ليس لها اهداف توسعية في المنطقة، فهو للأسف لا يرى الا تحت قدميه، ومن يعتقد ان دول المنطقة آمنة من هذا التمدد الصهيوني الاستعماري، انما يريد تطمين نفسه مؤقتا، فإسرائيل لا تؤمن بالحدود، تسعى للتمدد، وأولئك الجالسين في تل ابيب انفلتوا من عقالهم، ويريدون ممارسة كل أنواع السادية، وطلاق العنان لإرهابهم الذي شاهدناه في غزة خلال عام كامل، والتمتع بلذة القتل والابادة.
إسرائيل لم تسكت، وتمارس اقصى درجات التحرش بدول المنطقة، واذا لم تتحرش عسكريا تحرشت اقتصاديا او اجتماعيا او من خلال انتهاكات متواصلة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وليس ادل على كل ذاك من تركها قطعان المستوطنين العبث بالقدس والمسجد الاقصى والحرم الابراهيمي في الخليل وغيرهما من مناطق اسلامية ومسيحية.
بيد أن (حكي السرايا مش مثل حكي القرايا)، فالمقاومة حق، والمقاومة فكرة، لو ذهب مقاوم ولد عشرة، والشعوب لا يمكن لها أن تتنازل عن حقوقها وحقها في ارضها، وحقها في مقاومة المحتل، فشرعة الأمم المتحدة تجيز للشعوب المحتلة حق مقاومة المحتل بكل الوسائل المتاحة، وهو حق أساسي مضمون بموجب القانون الدولي، وينص على منح أن الشعوب التي تعاني من الاحتلال العسكري أو الاستعمار الحق في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل، بما في ذلك النضال السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والعسكري.
ولأن المقاومة حقٌ مشروع، واي عمل مقاوم يحصل ضد الاحتلال الصهيوني وضد هذا الغلو والقتل النازي الذي نشاهده يوميا حق قانوني، فإن هذا المجتمع الدولي الصامت لا يمكنه انكار المقاومة او تجريمها بأي شكل من الاشكال، ومن حق الأفراد والمجموعات الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم ضد الاحتلال والظلم والطغيان، فتحية لكل يد تقاوم، ولكل فكر يرفض الخنوع والذل والهوان.
فلطالما كانت المقاومة وسيلة للتعبير عن رفض الظلم والانتهاكات، وهي جزء من النضال من أجل العدالة والحرية، وكل مجتمع له تاريخه وتجربته الخاصة في المقاومة، والتي يمكن أن تكون معبرة عن الهوية والكرامة الوطنية، فلماذا ينكر هذا العالم للشعب الفلسطيني حقه في المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني الذي تعتبره الامم المتحدة محتلا لأرض ليست له.
الحقيقة الثابتة انه لا يمكن استقدام السلام بقوة السلاح، ولا يمكن فرض إرادة القوة على الشعوب المحتلة، فالشعوب لا تسكت عن حقوقها والتاريخ شاهد على كل ذاك واكثر.

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