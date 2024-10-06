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مخاوف من انتكاسة بتصدير المنتجات الزراعية

10/6/2024 11:38:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان وادي الأردن- بدأ مزارعو وادي الأردن بجني باكورة إنتاجهم للموسم الزراعي الشتوي (العروة التشرينية)، وسط حذر وتخوف من استمرار انعكاس الأحداث التي تعصف بالمنطقة على القطاع الزراعي الذي يعتمد على الأسواق التصديرية الخارجية.
ويؤكد عدد من المزارعين، أن القطاع الزراعي يعاني من مشاكل عدة، أهمها الاختناقات التسويقية خلال ذروة الإنتاج، مبدين تخوفهم من استمرار الأحداث في دول الجوار، مما سيعيق تصدير المنتجات إلى أسواق أوروبا كما هو معتاد في المواسم السابقة.
ويبين آخرون، أن الظروف التي تعصف بالمنطقة ألحقت بهم خسائر كبيرة خلال مواسم ماضية، لافتين إلى أن ضبابية المشهد السياسي والأمني في المنطقة وعدم وجود آفاق لعودة الأوضاع إلى سابق عهدها، خصوصا بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة وكذلك لبنان، سيقضيان على آمالهم بتحسن أوضاع القطاع.
ويشير المزارع وليد الفقير، إلى أنه في ظل استمرار إغلاق طرق النقل عبر سورية إلى تركيا وأوروبا وإغلاق المنافذ الأخرى، فإن الأوضاع ستكون كارثية على المزارعين الذين بدأوا بقطاف محاصيلهم، في حين سيحجم بقية المزارعين عن زراعة المزيد من الأراضي التي كانوا ينوون زراعتها، لافتًا إلى أن الاستمرار في زراعة الأرض في ظل الظروف الحالية يعد بمثابة "الانتحار".
ويبين أن غالبية الأصناف التي تزرع خلال الموسم هي زراعات تقليدية مثل البندورة والخيار والباذنجان والكوسا والفلفل، وهي أصناف مطلوبة في السوق الاستهلاكية المحلية، إلا أن الإنتاج بكميات تفوق حاجة السوق سيؤدي إلى خسائر فادحة إذا لم تُجد أسواق تصديرية، وهو الأمر الذي كان يشجع المزارعين خلال المواسم الماضية.
ويقول المزارع جميل أحمد "إن معظم المزارعين أنهوا زراعة أراضيهم للموسم الجديد وأنفقوا في سبيل ذلك تكاليف كبيرة"، مضيفا أن زيادة المساحات المزروعة ستؤدي إلى زيادة الإنتاج، الأمر الذي قد يتسبب باختناقات تسويقية تهوي بالأسعار إلى حدود متدنية، مع استمرار الأوضاع في المنطقة.
ويشير أحمد، إلى أن المزارع يجتهد في كل موسم لتحسين أدائه للوصول إلى منتج ينافس في الأسواق ويحقق له مردودية أعلى، إلا أن إغلاق معظم المنافذ البرية التي تربط الأردن بالأسواق التصديرية، خصوصا في أوروبا وتركيا ولبنان، ما يزال التحدي الأكبر أمامه، موضحا أن البدائل غير مجدية، إذ إن تكاليف النقل الجوي مرتفعة جدا ولا يستطيع المنتج الأردني المنافسة في الأسواق الخارجية.
ووفق المزارع نواش اليازجين، فإن استمرار العمل في قطاع الزراعة في ظل الظروف الإقليمية سيلحق بالمزارعين خسائر كبيرة قد لا يستطيعون تحمل تبعاتها، لافتا إلى أن الموسم الحالي يأتي في ظل ظروف قاسية وصعبة، لا سيما أن غالبية المزارعين يحاولون بأدنى الإمكانيات بدء الإنتاج مع غياب التمويل من قبل معظم الشركات الزراعية التي تمد المزارعين بمستلزمات الإنتاج الزراعي.
ويقول اليازجين "يبدأ الموسم وسط تخوفات المزارعين والمصدرين من حدوث مشاكل تسويقية مع استمرار الأحداث الجارية في المنطقة"، مطالبا الحكومة بالعمل بشكل جدي على دعم القطاع الزراعي من خلال خفض تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، والعمل على فتح منافذ تسويقية، ووضع إستراتيجية للنقل البري والجوي للمنتج الزراعي الوطني.
بشأن ذلك، يؤكد المهندس عبد الكريم الشهاب، أن التحول إلى الصناعات الغذائية بات أولوية لا يمكن تأجيلها، موضحا أن تسويق المنتجات يعد أكبر المصاعب التي تواجه القطاع في وادي الأردن، وأن إقامة مصانع تعتمد على المنتجات الزراعية كمواد خام يعد الحل الأمثل للتغلب على هذا التحدي الذي يتفاقم تبعا للأحداث السياسية التي تعصف بالمنطقة بين الحين والآخر.
ويرى الشهاب، أنه يجب على المعنيين تبني سياسات وبرامج وقائية للأمن الغذائي تخدم المنتج والمستهلك على حد سواء، من خلال تفعيل السياسات الاقتصادية واعتماد سياسات جديدة في البحث الاقتصادي وتنظيم الإنتاج، والتركيز على المحاصيل المخصصة لتجهيز الأغذية بشكل يضمن دعم المزارع والحفاظ على أهم القطاعات الإنتاجية من الانهيار.
من جانبه، يرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان الخدام، أن القطاع الزراعي محفوف بالمخاطر بسبب الظروف السياسية المحيطة، التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على القطاع ككل، وخصوصا المزارعين، موضحا أن عودة مشكلة التسويق بالتزامن مع التحديات الأخرى التي يواجهها المزارعون، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وشح مياه الري، ونقص العمالة وارتفاع أجورها، ستؤدي إلى انهيار القطاع.
ويبين الخدام، أن القطاع الزراعي في وادي الأردن، الذي عانى وما يزال يعاني نتيجة الأحداث السياسية التي تتوالى على المنطقة منذ أكثر من عقد، يعيش الآن المشهد نفسه مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة ولبنان، مما سيؤدي إلى إغلاق آخر النوافذ التصديرية للمنتجات الزراعية في الوادي، مشيرا إلى أن مساحات كبيرة لم تُزرع حتى الآن بسبب مشكلة التسويق التي عانى منها المزارع على مدى سنوات طويلة، واستمرار الأوضاع السياسية الجارية في المنطقة سيدفع المزارعين إلى إعادة التفكير بزراعة أراضيهم أو تأخير الزراعة حتى تتضح الرؤية.
ويضيف "لطالما طالبنا بضرورة إيجاد البدائل اللازمة للحد من تبعات تعثر تسويق المنتجات الزراعية"، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن تفلح الجهود الحكومية في إيجاد حلول للتحديات القائمة، لا سيما مشكلة التسويق التي تعد العقبة الأهم أمام المزارع، من خلال إعادة فتح الأسواق التقليدية ودعم تكاليف النقل للصادرات الزراعية بما يضمن استقرار المزارع واستمراره في زراعة أرضه.

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