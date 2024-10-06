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إربد.. تزايد ترقيع حفر الشوارع بالإسمنت لعدم توفر الخلطات الإسفلتية

10/6/2024 11:38:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- تحولت بعض عمليات "ترقيع" الحفر في الشوارع في مناطق مختلفة من محافظة إربد، سواء كانت تابعة للأشغال أو البلديات، إلى مصائد تسببت بأضرار كبيرة في مركبات المواطنين، إذ تلجأ بعض البلديات والمواطنين على نحو متزايد، إلى استخدام الإسمنت في عمليات الترقيع في ظل عدم توفر الخلطات الإسفلتية.
يتزامن ذلك، مع انطلاق مبادرات عديدة خلال الفترات الماضية، من قبل أفراد لـ"ترقيع" الشوارع في مناطق مختلفة في إربد، وسط شكاوى المواطنين من سقوطهم في تلك الحفر، مما يتسبب بأضرار كبيرة لمركباتهم أو وقوع حوادث سير نتيجة اضطرارهم للابتعاد عن تلك الحفر.
واعتبر مواطنون أن سياسة "الترقيع" في إصلاح الشوارع لم تعد تجدي نفعا، سواء بالخلطة الإسفلتية أو الإسمنت، في ظل حاجة تلك الشوارع إلى إعادة تأهيل كامل، معتبرين في الوقت ذاته "أن الترقيع هو محاولة لإخفاء عيوب الشارع كإجراء مؤقت سرعان ما ينكشف في أول شتوة أو مع كثرة استخدام الشارع".
وأشاروا إلى أن لجوء البلديات أو الأشغال إلى عمليات إصلاح للشوارع بوضع ما وصفوه بـ"رقع إسفلتية أو باطون" غير كافٍ، بل يزيد من سوء الأوضاع، إذ تتحول مشكلة الشوارع من الحفر إلى مطبات بسبب الارتفاعات والهبوطات المفاجئة في مواقعها وعدم اتساقها مع المستوى العام لبقية الشارع.
واعتبروا، أيضا، أن سوء الترقيع، وخصوصاً في الشوارع الداخلية، يعود إلى غياب التخصص لدى من يتولون هذه العمليات، وتدني مستوى المواد المستخدمة، لافتين إلى أن العديد من شوارع محافظة إربد بحاجة إلى إعادة تعبيد بسبب كثرة الحفر والمطبات.
ولجأت بعض البلديات في محافظة إربد إلى استخدام الباطون الجاهز لردم الحفر والتشققات في الشوارع الملحة، بعد تذمر المواطنين من أوضاع تلك الشوارع، في ظل عدم قدرة البلديات على إعادة تأهيلها بالكامل بسبب القيود المفروضة على قروض مشاريع عمل الخلطات الإسفلتية التي يمنحها بنك تنمية المدن والقرى.
وقال صاحب محل "ميزان ستيرنج" في إربد، أحمد الشعبي، إن عشرات المركبات تُفحص يوميا بسبب سقوطها في حفر تؤدي إلى فقدان توازنها وتحتاج إلى إصلاح وتبديل بعض القطع، وخصوصا "الكفات والجوزات" وغيرها.
ولفت الشعبي، إلى أن سقوط المركبة في حفرة يعرضها للاختلال في توازنها، وبالتالي تحتاج إلى استبدال قطع غيار بأخرى جديدة، مما يكبد المواطن مبالغ كبيرة، خصوصا بالنسبة للمركبات الحديثة التي تكون أسعار قطع غيارها مرتفعة مقارنة بالمركبات القديمة.
وأكد المواطن فراس عايش، أن مركبته سقطت في إحدى الحفر المنتشرة في إربد، مما تسبب بكسر إحدى الكفات، واضطر إلى سحبها بواسطة ونش إلى أحد محلات تصليح السيارات في المدينة الصناعية، مما كلفه مبالغ تجاوزت 150 دينارا.
ودعا عايش، الجهات المعنية، إلى ضرورة معالجة الحفر المنتشرة في الشوارع قبل فصل الشتاء، لتفادي سقوط المركبات في تلك الحفر، وخصوصا أن مياه الأمطار تتجمع فيها وستشكل مصائد للمواطنين.
وقال رئيس بلدية دير أبي سعيد الجديدة، عادل بني ياسين، إن البلدية تلجأ إلى استخدام "الباطون" من خلال عمال الصيانة في حالات محدودة لحين توفر الخلطات الإسفلتية، مؤكدا أن هناك صلاحية للمجلس البلدي لشراء الخلطة الإسفلتية من دون موافقة الوزارة.
وأشار إلى أن البلدية كانت تواجه صعوبة في الحصول على قرض من بنك تنمية المدن والقرى في السنوات السابقة، بسبب تراكم الديون على البلدية ورصيدها المكشوف، ولكنها تمكنت من سداد 70 % من الرصيد المكشوف، وهناك إجراءات بالمراحل النهائية للحصول على قرض من البنك.
وأوضح بني ياسين، أن البلدية تنفذ حاليا عطاء خلطات إسفلتية بقيمة 500 ألف دينار، مؤكدا أن شوارع البلدية بحاجة إلى مليوني دينار لإعادة تأهيلها بالكامل باستخدام الخلطة الإسفلتية الساخنة نظرًا لتهالكها.
من جانبه، أشار الناطق الإعلامي في بلدية إربد الكبرى، غيث التل، إلى أن عمليات الصيانة جارية منذ بداية العام الحالي بعد انتهاء فصل الشتاء، مؤكدا في الوقت ذاته، أن عمليات ترقيع الشوارع تتم ضمن المواصفات الهندسية، حيث يتم "قص" الحفرة وتعبئتها بالخلطة الإسفلتية، ثم يتم دحلها حتى تتساوى مع مستوى الشارع.
وأضاف، أن البلدية أحالت عطاء ترقيع الشوارع السنة الماضية إلى أحد المقاولين، وتم قص الحفر وتعبيدها بطريقة هندسية، كما تعمل كوادر البلدية على ترقيع الشوارع والحفر بمساحات كبيرة من الشارع، ولا تكتفي بترقيع الحفرة فقط.
وأكد التل، أن الشارع المتهالك الذي يحتوي على العديد من الحفر يعاد تأهيله بالكامل بالخلطة الإسفلتية، موضحا أن هناك صيانة دورية للشوارع ضمن اختصاص البلدية، وأن البلدية لا تلجأ إلى استخدام الباطون الجاهز في عمليات "الترقيع"، وفي حال كانت صيانة الحفرة أولوية، يتم وضع مادة "البيس كورس" كإجراء مؤقت لحين ترقيعها في اليوم الذي تتوفر فيه الخلطة الإسفلتية.
وأشار التل، إلى أن تعبيد الشوارع بالكامل يحتاج إلى كلف مالية تزيد على عشرة ملايين دينار، وهو ما يفوق قدرات البلدية حاليا، ما يدفعها للجوء إلى عمليات الصيانة، في محاولة لتحسين الوضع قدر المستطاع.
كما أوضح أن البلدية أحالت عطاء لرفع مستوى المناهل عن الشارع بقيمة 40 ألف دينار، بعد أن كانت تشكل مصائد لمركبات المواطنين بسبب الهبوطات.
وحمل التل مسؤولية بعض الحفر للمقاولين الذين يقومون بحفر الشوارع بشكل فردي من دون التنسيق مع البلدية، موضحا أن البلدية تقوم بصيانة الشوارع فور تلقيها الشكاوى.
من جهته، قال مصدر في أشغال إربد، إن المديرية لجأت إلى ترقيع الشوارع بخلطة إسفلتية باردة، ولا تلجأ إلى استخدام صبات الباطون التي لا تدوم طويلا ولا تحتمل حركة المركبات عليها.

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