بلدية مادبا: نقل سوق الجمعة يحقق المصلحة العامة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد رئيس بلدية مادبا الكبرى، عارف الرواجيح "أن البلدية ماضية في قرارها بنقل سوق الجمعة لتحقيق المصلحة العامة لأهالي مادبا والحفاظ على مصالح جميع المواطنين".
وأضاف الرواجيح، في تصريح صحفي
"أن قرار المجلس البلدي ترحيل سوق الجمعة الأسبوعي من موقعه الحالي، جاء بسبب آثاره البيئية السلبية لوقوعه داخل الأحياء السكنية".
وبين أن البلدية بصدد اعتماد الشروط المرجعية لاختيار الشريك المناسب لإقامة سوق جمعة نموذجي، وذلك من قبل لجنة مرجعية استثمارية تحدد الشروط والمواصفات المطلوبة للموقع الجديد، بحيث تكون مصلحة المواطن أولا.
وأشار الرواجيح، إلى أن رؤية البلدية تتركز على إنشاء سوق جمعة خارج التنظيم لضمان بعده عن الأحياء السكنية وتتوفر فيه الخدمات كاملة من المواقف ودورات المياه والمظليات وكل ما يحتاجه المواطن.
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