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بلدية مادبا: نقل سوق الجمعة يحقق المصلحة العامة

10/6/2024 11:38:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس بلدية مادبا الكبرى، عارف الرواجيح "أن البلدية ماضية في قرارها بنقل سوق الجمعة لتحقيق المصلحة العامة لأهالي مادبا والحفاظ على مصالح جميع المواطنين".
وأضاف الرواجيح، في تصريح صحفي "أن قرار المجلس البلدي ترحيل سوق الجمعة الأسبوعي من موقعه الحالي، جاء بسبب آثاره البيئية السلبية لوقوعه داخل الأحياء السكنية".
وبين أن البلدية بصدد اعتماد الشروط المرجعية لاختيار الشريك المناسب لإقامة سوق جمعة نموذجي، وذلك من قبل لجنة مرجعية استثمارية تحدد الشروط والمواصفات المطلوبة للموقع الجديد، بحيث تكون مصلحة المواطن أولا.
وأشار الرواجيح، إلى أن رؤية البلدية تتركز على إنشاء سوق جمعة خارج التنظيم لضمان بعده عن الأحياء السكنية وتتوفر فيه الخدمات كاملة من المواقف ودورات المياه والمظليات وكل ما يحتاجه المواطن.

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