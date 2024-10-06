أسباب الشعور بالطعم المر

(MENAFN
- Al Watan)
يشير الأطباء، إلى أن الشعور بالطعم المر في الفم لمرة واحدة لا يستوجب الاهتمام، ولكن إذا استمر هذه الطعم عدة أيام، فيثير القلق، ويجب تحديد سببه وكيف يمكن التخلص منه.
أسبابه
- التغذية
تناول أطعمة دهنية ومقلية ومدخنة ومشروبات غازية والإفراط في تناول القهوة أو الشاي، لأنها تحفز إفراز الصفراء، ما يؤدي إلى ظهور الطعم المر في الفم.
- تناول الأدوية
يؤدي تناول الأدوية لفترة طويلة، مثل مضادات الحيوية ومضادات الهيستامين وأدوية علاج
النقرس والسكري، وحتى أقراص منع الحمل في ظهور الطعم المر بالفم.
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