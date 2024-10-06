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أسباب الشعور بالطعم المر

10/6/2024 11:34:51 PM
(MENAFN- Al Watan) يشير الأطباء، إلى أن الشعور بالطعم المر في الفم لمرة واحدة لا يستوجب الاهتمام، ولكن إذا استمر هذه الطعم عدة أيام، فيثير القلق، ويجب تحديد سببه وكيف يمكن التخلص منه.
أسبابه
- التغذية
تناول أطعمة دهنية ومقلية ومدخنة ومشروبات غازية والإفراط في تناول القهوة أو الشاي، لأنها تحفز إفراز الصفراء، ما يؤدي إلى ظهور الطعم المر في الفم.
- تناول الأدوية
يؤدي تناول الأدوية لفترة طويلة، مثل مضادات الحيوية ومضادات الهيستامين وأدوية علاج النقرس والسكري، وحتى أقراص منع الحمل في ظهور الطعم المر بالفم.

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