إيصال الدواء لمركز الذاكرة

(MENAFN
- Al Watan)
ذكرت مجلة (PNAS) العلمية أن مجموعة من علماء الأعصاب اليابانيين طوروا طريقة جديدة تساعد بإيصال الدواء إلى الجزء المسؤول عن الذاكرة في الدماغ.
وجاء في مقال كتبه العلماء الذين طوروا الطريقة الجديدة ونشرته المجلة: ((لقد طورنا نهجا يسمح باستخدام جزيئات البروتين الشبيهة بالأنسولين لتوصيل الدواء إلى الحصين، وهو مركز الذاكرة في الدماغ، سيعمل هذا النظام على تحسين فعالية أدوية ألزهايمر وتسهيل وصولها إلى الدماغ)).
وأشار العلماء في المقال إلى أن ((الخلايا العصبية في الحصين هي أول الخلايا التي تبدأ في الموت بشكل جماعي وتواجه مشاكل في الأداء أثناء تطور مرض ألزهايمر وغيره من أمراض التنكس العصبي، والأدوية النموذجية الحالية للخرف إما غير قادرة على اختراق الدماغ، أو لا تتراكم في الحصين، ولحل هذه المشكلة طورنا بروتينًا خميريًا يستعين بقدرات الأنسولين لاختراق هذه المنطقة من الدماغ)).
MENAFN06102024000089011017ID1108751369
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