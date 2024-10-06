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إيصال الدواء لمركز الذاكرة

10/6/2024 11:34:51 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت مجلة (PNAS) العلمية أن مجموعة من علماء الأعصاب اليابانيين طوروا طريقة جديدة تساعد بإيصال الدواء إلى الجزء المسؤول عن الذاكرة في الدماغ.
وجاء في مقال كتبه العلماء الذين طوروا الطريقة الجديدة ونشرته المجلة: ((لقد طورنا نهجا يسمح باستخدام جزيئات البروتين الشبيهة بالأنسولين لتوصيل الدواء إلى الحصين، وهو مركز الذاكرة في الدماغ، سيعمل هذا النظام على تحسين فعالية أدوية ألزهايمر وتسهيل وصولها إلى الدماغ)).
وأشار العلماء في المقال إلى أن ((الخلايا العصبية في الحصين هي أول الخلايا التي تبدأ في الموت بشكل جماعي وتواجه مشاكل في الأداء أثناء تطور مرض ألزهايمر وغيره من أمراض التنكس العصبي، والأدوية النموذجية الحالية للخرف إما غير قادرة على اختراق الدماغ، أو لا تتراكم في الحصين، ولحل هذه المشكلة طورنا بروتينًا خميريًا يستعين بقدرات الأنسولين لاختراق هذه المنطقة من الدماغ)).

MENAFN06102024000089011017ID1108751369

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