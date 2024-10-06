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البحث الذكي داخل الفيديوهات

10/6/2024 11:34:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة ((جوجل)) تحديثًا جديدًا لتطبيق جوجل لينس، يضيف خاصية ثورية تمكن المستخدمين من البحث داخل الفيديوهات والحصول على إجابات فورية عن الأشياء التي تظهر في محيطهم.
الخاصية الجديدة متاحة لمستخدمي الأجهزة الذكية بنظامي أندرويد و((آي.أو.إس)) الناطقين بالإنجليزية، وتتيح لهم تصوير فيديو وسؤال التطبيق عن تفاصيل محددة داخل الفيديو، وتستند هذه التقنية إلى نموذج ذكاء اصطناعي متقدم تابع لجوجل يسمى جيميني، الذي يستخدم لفهم محتوى الفيديو وتحليل الإطارات الأهم للإجابة على استفسارات المستخدمين.
قال لون وانج، مدير إدارة الإنتاج في جوجل، إن جوجل لينس يمكن أن يقدم معلومات مفصلة ومفيدة بناءً على تحليل الفيديو، مثل تفسير سلوك حيوانات أو أشياء أخرى مثيرة للاهتمام في المشهد، للوصول إلى هذه الخاصية، يتعين على المستخدمين الانضمام إلى برنامج (Search Labs)، وتجربة خاصية (AI Overviews).

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