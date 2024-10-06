البحث الذكي داخل الفيديوهات

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة ((جوجل)) تحديثًا جديدًا لتطبيق جوجل لينس، يضيف خاصية ثورية تمكن المستخدمين من البحث داخل الفيديوهات والحصول على إجابات فورية عن الأشياء التي تظهر في محيطهم.
الخاصية الجديدة متاحة لمستخدمي الأجهزة الذكية بنظامي أندرويد و((آي.أو.إس)) الناطقين بالإنجليزية، وتتيح لهم تصوير فيديو وسؤال التطبيق عن تفاصيل محددة داخل الفيديو، وتستند هذه التقنية إلى نموذج ذكاء اصطناعي متقدم تابع لجوجل يسمى جيميني، الذي يستخدم لفهم محتوى الفيديو وتحليل الإطارات الأهم للإجابة على استفسارات المستخدمين.
قال لون وانج، مدير إدارة الإنتاج في جوجل، إن جوجل لينس يمكن أن يقدم معلومات مفصلة ومفيدة بناءً على تحليل الفيديو، مثل تفسير سلوك حيوانات أو أشياء أخرى مثيرة للاهتمام في المشهد، للوصول إلى هذه الخاصية، يتعين على المستخدمين الانضمام إلى برنامج (Search Labs)، وتجربة خاصية (AI Overviews).
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