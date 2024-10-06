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الرياض والأحساء والطائف الأكثر إجراء للعلاج الطبيعي

10/6/2024 11:34:50 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد زيارات مراكز وأقسام التأهيل الطبي بوزارة الصحة، العام الماضي، 1.174.959 زيارة لأقسام العلاج الطبيعي، وتصدرت الرياض عدد الحالات لإجراء علاج طبيعي بواقع 227.160 حالة، وتلتها منطقة الأحساء 128.909 حالات، والطائف 111.392 حالة.
حالات لإجراء علاج طبيعي
أوضح أخصائي العلاج الطبيعي عبدالرحمن شاكر، أن العلاج الطبيعي هو مهنة علاجية تتعلق بأداء الإنسان الوظيفي، والحركة، وزيادة القدرة الحركية إلى أقصى حد ممكن، موضحًا أن العلاج الطبيعي له عدة أساليب وذلك لاستعادة توازن المريض النفسي والجسدي والمحافظة على صحته، ويستند إلى أسس علمية قوية، ويعتمد على الخبرة المهنية السريرية، وتحليل حالة المريض، وهناك فئات مستهدفة للعلاج الطبيعي كجراحة العظام وطب الأعصاب والجهاز التنفسي وعلاجات الأطفال والعلاجات الملائمة للنساء، حيث يكون العلاج الطبيعي المخصص في الحالات المتعلقة بالوظيفة الجسدية للمرأة طوال الحياة والأطفال، والمراهقات، والنساء في فترة ما قبل الولادة (حول الولادة)، والنساء في سن اليأس والشيخوخة، وهناك علاج طبيعي مخصص للرجال بالحالات المتعلقة بعمل الأنظمة المختلفة مثل الهضم والبول.
العلاج الطبيعي والأعصاب
أوضح أن العلاج الطبيعي للأعصاب يساهم في تقليل الألم، وهو أحد الأهداف التي يسعى إليها العلاج الطبيعي، خاصة الحالات المتعلقة بالأعصاب أو الاعتلالات العصبية المختلفة. الألم الناتج عن هذه الإصابات يمكن أن يكون شديدًا ومستمرًا، مما يؤثر بشكل كبير على حياة المريض وقدرته على القيام بالأنشطة اليومية. يعمل العلاج الطبيعي على معالجة الألم من خلال مجموعة متنوعة من التقنيات المتخصصة، إحدى هذه التقنيات هو العلاج بالحرارة، حيث يتم استخدام الحرارة لتوسيع الأوعية الدموية في المنطقة المصابة، مما يزيد من تدفق الدم إليها. هذا التدفق المحسن يساعد في نقل الأكسجين والمواد المغذية الضرورية للأنسجة المصابة، مما يساهم في تقليل الألم وتحسين عملية الشفاء.
تمارين التقوية
يهدف العلاج الطبيعي بتمارين التقوية إلى تقوية العضلات التي تدعم الأعصاب المتضررة، مما يقلل من الضغط على الأعصاب ويرفع استقرار الجسم، ويتم تصميم هذه التمارين بعناية لتناسب حالة المريض واحتياجاته الخاصة، إضافة إلى ذلك، تساهم هذه التمارين في تحسين القدرة على التحمل العضلي، مما يجعل القيام بالأنشطة اليومية أكثر سهولة وفعالية، وتلعب دورا مهما في استعادة الوظيفة الطبيعية للجسم وتحسين توازن العضلات والأعصاب.
توزيع الحالات
الرياض 227.160 حالة
الأحساء 128.909 حالات
الطائف 111.392 حالة
المدينة المنورة 96.002 حالة
المنطقة الشرقية 88.398 حالة
عسير 76.043 حالة
حائل 65.882 حالة
جدة 51.825 حالة
الجوف 51.447 حالة
جازان 40.865 حالة
القصيم 39.568 حالة
مكة المكرمة 37.231 حالة
نجران 32.621 حالة
الباحة 24.507 حالات
تبوك 24.091 حالة
حفر الباطن 23.378 حالة
بيشة 22.245 حالة
الحدود الشمالية 19.296 حالة
القنفذة 7915 حالة
القريات 6184 حالة

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