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ضعف النظام الحركي والحسي بالدماغ سبب الهلاوس

10/6/2024 11:34:50 PM
(MENAFN- Al Watan) لطالما تحير العلماء حول أصول الهلوسة السمعية، وهي أعراض تؤثر على الكثيرين المصابين بالفصام. ربما تكون دراسة حديثة من باحثين في الصين والولايات المتحدة، قد كسرت جزءا حاسما من هذا اللغز القديم، حيث يخلص مؤلفو الدراسة إلى أن الهلوسة السمعية تنتج عن مزيج من ضعفين متميزين في قدرة الدماغ على معالجة المعلومات الحسية والتنبؤ بها. تشير نتائجهم، التي نشرت في مجلة PLOS Biology، إلى أن هذه الهلوسة تنشأ من تفاعل معقد بين النظامين الحركي والحسي في الدماغ بدلا من أن تكون مجرد نتاج خيال مفرط النشاط أو المعالجة الحسية التي سوءت.
مقارنة المجموعات
ركزت الدراسة على مجموعتين من مرضى الفصام: أولئك الذين عانوا من الهلوسة اللفظية السمعية (AVHs) وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك. من خلال مقارنة هذه المجموعات ببعضها البعض وبالأفراد الأصحاء، تمكن الباحثون من تحديد اختلافات محددة في وظائف الدماغ التي تسهم في تجربة سماع الأصوات الوهمية. يوجد في صميم الدراسة مفهومان رئيسيان في علم الأعصاب: التفريغ النتيجي (CD) ونسخة التأثير (EC). هذه إشارات يولدها الدماغ عند التخطيط أو تنفيذ حركة، بما في ذلك الكلام. في الدماغ السليم، يعمل القرص المضغوط كإشارة مثبطة عامة، مما يضعف الاستجابات الحسية للإجراءات التي يتم إنشاؤها ذاتيا. هذا يساعدنا على التمييز بين أفعالنا الخاصة والأحداث الخارجية. EC، من ناحية أخرى، أكثر تحديدا، مما يعزز الاستجابات الحسية المتعلقة بالإجراء المحدد الذي يتم تنفيذه. افترض الباحثون أنه في الأشخاص الذين يعانون من الهلوسة السمعية، تضعف هذه الأنظمة بطرق مختلفة. لاختبار ذلك، صمموا تجارب ذكية سمحت لهم بقياس استجابات الدماغ خلال مراحل مختلفة من إعداد الكلام وتنفيذه.
مراحل التحضير
طلب من المشاركين الاستعداد للتحدث في سيناريوهين مختلفين. في أحدهما، كانوا يعرفون ما سيقولونه (إعداد محدد)، بينما في الآخر، كانوا يعرفون فقط أنهم سيتحدثون ولكن لا يعرفون عن ماذا (الإعداد العام). خلال مراحل التحضير هذه، قام الباحثون بتشغيل الأصوات وقياس استجابات الدماغ باستخدام تخطيط كهربية الدماغ (EEG).
كانت النتائج مذهلة. في الأفراد الأصحاء، قمع إعداد الكلام العام الاستجابات السمعية العامة - وهي علامة على وظيفة القرص المضغوط الطبيعية. ومع ذلك، كان هذا القمع غائبا في كلتا المجموعتين من مرضى الفصام، مما يشير إلى ضعف أساسي في هذه الآلية المثبطة.
استجابات الدماغ
عندما يتعلق الأمر بإعداد خطاب محدد، أصبحت الاختلافات أكثر وضوحا. في الأفراد الأصحاء ومرضى الفصام الذين لا يعانون من الهلوسة، يستعدون لقول مقطع محدد يعزز استجابات الدماغ لنفس المقطع عند سماعه. ومع ذلك، في المرضى الذين يعانون من الهلوسة السمعية، حدث العكس - أظهرت أدمغتهم استجابات معززة للمقاطع المختلفة عن تلك التي كانوا يستعدون لقولها.
ترسم هذه النتائج صورة لنظام CD ((معطل)) جنبا إلى جنب مع نظام EC ((صاخب)) في الأفراد الذين يعانون من الهلوسة السمعية. قد يفسر عدم وجود تثبيط مناسب (القرص المضغوط المكسور) سبب صعوبة هؤلاء الأفراد في التمييز بين الأفكار الداخلية والأصوات الخارجية. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يفسر التحسين غير الدقيق (EC الصاخبة) المحتوى المتنوع وغير المنطقي في كثير من الأحيان من الهلوسة.
لمزيد من دعم النتائج التي توصلوا إليها، طور الباحثون نموذجا حاسوبيا يحاكي هذه الإعاقات. نجح النموذج في تكرار الأنماط التي لوحظت في بيانات العالم الحقيقي، مما يوفر أدلة إضافية على نظريتهم.
- الهلوسة السمعية أو خطل السمع:‏ هو نوع من أنواع الهلوسة تتصف بإدراك الصوت من دون منبه صوتي.

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