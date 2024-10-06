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26 % نموا بمشروعات الزراعة وبنك للمحاصيل

10/6/2024 11:34:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أنجزت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدة مشروعات زراعية تمثلت في التوسع في الزراعة المتخصصة بمعدل نمو26%، وتأهيل 975 هكتارًا من المدرجات الزراعية، وذلك عن طريق تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة التي تسهم في ضمان تحقيق الأمن الغذائي عبر تطوير منظومة إنتاج غذائي محلي مستدامة والمعتمدة على الميز النسبية، جاء ذلك حسب تقدير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة لعام 2023.
بنك للأصول الوراثية
حققت الوزارة اعتماد بنك الأصول الوراثية النباتية السعودي كأول بنك خليجي لدول مجلس التعاون، حيث أقرت لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتماد بنك الأصول الوراثية النباتية السعودي كأول بنك خليجي، ويحتوي البنك الخليجي الذي تم اعتماده على كافة الموارد الوراثية النباتية ((بذور المحاصيل الحقلية والبستانية، وبذور للنباتات الطبيعية في المراعي والغابات، وبذور للنباتات الطبية والعطرية، والمجمعات الوراثية))، كما يحتوي البنك الخليجي على المعشبات النباتية، ومختبرات التقنيات الحيوية، والتي ستسهم في عمل بصمة وراثية، ودراسة مدى التنوع الوراثي لكافة الموارد الوراثية النباتية للدول الأعضاء.
تمويل مدينة البُن
تم توقيع عقد تمويل مدينة البُن بقيمة 72 مليون ريال وهو مشروع تمويل مدينة البن بمنطقة الباحة بقيمة 72 مليون ريال، وتضمن العقد الذي وقع بالشراكة بين صندوق التنمية الزراعية، والجمعية التعاونية الزراعية بالجرشي، وتمويل مشروع مدينة ((لبُن)) بالمنطقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة في زراعة البُن بقيمة 72 مليون ريال، وبطاقة إنتاجية مستهدفة للمشروع تبلغ نحو 500 ألف شجرة، كما يشتمل المشروع على مباني ومصنع ومكائن ووسائل نقل، إضافة إلى شتلات البُن، وخطوط الإنتاج، ونظام الري وشبكة التنقيط.
عقود الجمعيات التعاونية
ووقعت الوزارة 11 من عقود انتفاع مع عدد من الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك لإدارة وتشغيل محطات الوقود بالمرافئ المطورة، والتعاقد مع متعهد متخصص بنقل المحروقات للمرافئ غير المطورة.
التدريب على الزراعة
دربت وزارة البيئة المياه والزراعة أكثر من 12.900 مواطن ومواطنة على المهن الزراعية ضمن برنامج توطين المهن: 2.700 للزراعة، و3700 لصيد الاسماك 1500 لتربية النحل و5000 للثرة الحيوانية وتقديم برامج تدريبية لصغار المزارعين بالتعاون بين ((ريف)) ومنظمة الاغذية والزراعة.
المناطق الريفية
كما ارتفع عدد المستفيدين من برنامج التنمية الريفية إلى 70 ألف مستفيد، وإطلاق المشروعات التطويرية في المناطق الريفية، بما في ذلك تأهيل المدرجات الزراعية في 800 موقع.
تخصيص 15 مرفأ صيد
استمرار التنسيق مع وكالة الوزارة للأراضي والمساحة وهيئة عقارات الدولة لتخصيص 15 مرفأ صيد لصالح الوزارة، والبدء بالمرحلة الثانية من استكمال متطلبات إنشاء مرفأ الصيد بالقحمة بمنطقة عسير، والبدء باستكمال المرحلة الثانية من مشروع إنشاء مرفأ الصيد بالليث بمنطقة مكة المكرمة.
برنامج للتنمية الريفية
كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ((ريف السعودية))، عن تحقيقه إنجازاتٍ وأرقام كبيرة منذ إطلاقه في عام 2020 م؛ تجسيدًا لتطلعات المملكة في تنمية وتطوير الريف، ورفع كفاءة وإنتاجية مزارعيه، وزيادة إسهاماتهم في الاقتصاد الوطني، وفق مستهدفات رؤية 2030، ويهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي في المملكة، من خلال رفع مستوى معيشة صغار المزارعين وتحسين نمط الحياة، إلى جانب زيادة الكفاءة والإنتاجية، حيث تم تقديم 750 مليون ريال دعم لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.
- %26 نمو في الزراعة المتخصصة.
- 975 هكتارًا من المدرجات الزراعية تم تأهيلها.
- 72 مليون ريال لمشروع تمويل مدينة البُن.
- 500 ألف ريال شجرة طاقة إنتاجية.
- 11 عقد انتفاع للجمعيات التعاونية.
- تدريب 12.900 مواطن على المهن الزراعية.
- 2700 للزراعة.
- 3700 لصيد الأسماك.
- 1500 لتربية النحل.
- 500 للثروة الحيوانية.
- 70 ألف مستفيد من برنامج التنمية الريفية.
- 800 مدرج زراعي تم تأهيله.
- 15 مرفأ صيد.
- 750 مليون ريال لدعم برنامج التنمية الريفي.

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