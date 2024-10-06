26 % نموا بمشروعات الزراعة وبنك للمحاصيل

(MENAFN
- Al Watan)
أنجزت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدة مشروعات زراعية تمثلت في التوسع في الزراعة المتخصصة بمعدل نمو26%، وتأهيل 975 هكتارًا من المدرجات الزراعية، وذلك عن طريق تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة التي تسهم في ضمان تحقيق الأمن الغذائي عبر تطوير منظومة إنتاج غذائي محلي مستدامة والمعتمدة على الميز النسبية، جاء ذلك حسب تقدير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة لعام 2023. بنك للأصول الوراثية
حققت الوزارة اعتماد بنك الأصول الوراثية النباتية السعودي كأول بنك خليجي لدول مجلس التعاون، حيث أقرت لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتماد بنك الأصول الوراثية النباتية السعودي كأول بنك خليجي، ويحتوي البنك الخليجي الذي تم اعتماده على كافة الموارد الوراثية النباتية ((بذور المحاصيل الحقلية والبستانية، وبذور للنباتات الطبيعية في المراعي والغابات، وبذور للنباتات الطبية والعطرية، والمجمعات الوراثية))، كما يحتوي البنك الخليجي على المعشبات النباتية، ومختبرات التقنيات الحيوية، والتي ستسهم في عمل بصمة وراثية، ودراسة مدى التنوع الوراثي لكافة الموارد الوراثية النباتية للدول الأعضاء.
تمويل مدينة البُن
تم توقيع عقد تمويل مدينة البُن بقيمة 72 مليون ريال وهو مشروع تمويل مدينة البن بمنطقة الباحة بقيمة 72 مليون ريال، وتضمن العقد الذي وقع بالشراكة بين صندوق التنمية الزراعية، والجمعية التعاونية الزراعية بالجرشي، وتمويل مشروع مدينة ((لبُن)) بالمنطقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة في زراعة البُن بقيمة 72 مليون ريال، وبطاقة إنتاجية مستهدفة للمشروع تبلغ نحو 500 ألف شجرة، كما يشتمل المشروع على مباني ومصنع ومكائن ووسائل نقل، إضافة إلى شتلات البُن، وخطوط الإنتاج، ونظام الري وشبكة التنقيط. عقود الجمعيات التعاونية
ووقعت الوزارة 11 من عقود انتفاع مع عدد من الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك لإدارة وتشغيل محطات الوقود بالمرافئ المطورة، والتعاقد مع متعهد متخصص بنقل المحروقات للمرافئ غير المطورة. التدريب على الزراعة
دربت وزارة البيئة المياه والزراعة أكثر من 12.900 مواطن ومواطنة على المهن الزراعية ضمن برنامج توطين المهن: 2.700 للزراعة، و3700 لصيد الاسماك 1500 لتربية النحل و5000 للثرة الحيوانية وتقديم برامج تدريبية لصغار المزارعين بالتعاون بين ((ريف)) ومنظمة الاغذية والزراعة. المناطق الريفية
كما ارتفع عدد المستفيدين من برنامج التنمية الريفية إلى 70 ألف مستفيد، وإطلاق المشروعات التطويرية في المناطق الريفية، بما في ذلك تأهيل المدرجات الزراعية في 800 موقع. تخصيص 15 مرفأ صيد
استمرار التنسيق مع وكالة الوزارة للأراضي والمساحة وهيئة عقارات الدولة لتخصيص 15 مرفأ صيد لصالح الوزارة، والبدء بالمرحلة الثانية من استكمال متطلبات إنشاء مرفأ الصيد بالقحمة بمنطقة عسير، والبدء باستكمال المرحلة الثانية من مشروع إنشاء مرفأ الصيد بالليث بمنطقة مكة المكرمة. برنامج للتنمية الريفية
كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ((ريف السعودية))، عن تحقيقه إنجازاتٍ وأرقام كبيرة منذ إطلاقه في عام 2020 م؛ تجسيدًا لتطلعات المملكة في تنمية وتطوير الريف، ورفع كفاءة وإنتاجية مزارعيه، وزيادة إسهاماتهم في الاقتصاد الوطني، وفق مستهدفات رؤية 2030، ويهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي في المملكة، من خلال رفع مستوى معيشة صغار المزارعين وتحسين نمط الحياة، إلى جانب زيادة الكفاءة والإنتاجية، حيث تم تقديم 750 مليون ريال دعم لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.
- %26 نمو في الزراعة المتخصصة.
- 975 هكتارًا من المدرجات الزراعية تم تأهيلها.
- 72 مليون ريال لمشروع تمويل مدينة البُن.
- 500 ألف ريال شجرة طاقة إنتاجية.
- 11 عقد انتفاع للجمعيات التعاونية.
- تدريب 12.900 مواطن على المهن الزراعية.
- 2700 للزراعة.
- 3700 لصيد الأسماك.
- 1500 لتربية النحل.
- 500 للثروة الحيوانية.
- 70 ألف مستفيد من برنامج التنمية الريفية.
- 800 مدرج زراعي تم تأهيله.
- 15 مرفأ صيد.
- 750 مليون ريال لدعم برنامج التنمية الريفي.
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