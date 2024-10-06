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اقتصاد المملكة لم يتأثر بالأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط

10/6/2024 11:34:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد تقرير اقتصادي حديث، أن اقتصاد المملكة كان بمنأى عن التأثر بالأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث إن الروابط التجارية والمالية للمملكة مع البلدان المتأثرة بالصراعات ضئيلة. ولم تتعطل شحناتها النفطية، التي لا يسلك معظمها طريق البحر الأحمر، ولا تزال تدفقات السياحة قوية.
وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي إلى أن التأثيرات الجيوسياسية بالمنطقة استدعت ترتيبات لوجستية بديلة، حيث أدت التوترات إلى انخفاض بنسبة 40% في السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، مما أثر على حركة المرور في ميناء جدة، الذي تعامل مع حوالي 47% من واردات البلاد البحرية في عام 2023.
معدلات البطالة
وأكد التقرير أن معدل البطالة لا يزال أقل بكثير من متوسط على المدى الطويل، وتمت إضافة أكثر من مليون وظيفة في عام 2023، معظمها في القطاع الخاص، حيث إنه في نهاية عام 2023، وصل معدل البطالة بين إجمالي القوى العاملة والمواطنين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي مدفوعا بشكل أساسي بالارتفاع المستمر في توظيف الإناث السعوديات، وظل معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي ظل راكدا خلال العام الماضي، عند 50.4% لجميع المواطنين السعوديين ووصل إلى 35% للإناث السعوديات.
النشاط الاقتصادي
أشار التقرير إلى أنه لا يزال النشاط الاقتصادي المحلي قويا على الرغم من خفض إنتاج النفط، وتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي من 5.3% في عام 2022 إلى 3.8% في عام 2023 مدفوعا في الغالب بالاستهلاك الخاص والاستثمار، مع تراجع الاستثمار إلى 11.5% انخفاضا من نمو استثنائي بنسبة 32% في عام 2022، وتلقى النشاط في قطاع الخدمات، بما في ذلك النقل والتجارة والسياحة والتمويل، دعما من نمو قوي في الاستهلاك بلغ 5.7%، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بنسبة 9% بعد أوبك+ وتخفيضات إنتاج النفط الطوعية من جانب واحد، مما أدى إلى انكماش بنسبة 0.8% في إجمالي الناتج المحلي الكلي، وفي حين أشار النمو غير النفطي للربع الأول من عام 2024 إلى بعض الاعتدال في النشاط الاقتصادي، تشير تقديرات خبراء الصندوق إلى أن فجوة الناتج لا تزال في المنطقة الإيجابية، حيث تقترب من 2% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي المحتمل في عام 2023.
احتواء التضخم
وأضاف التقرير، أنه تم احتواء التضخم الرئيسي، على الرغم من أن تضخم الجملة والإيجارات قد ارتفع مؤخرا. وفي أعقاب اتجاه تصاعدي في عام 2022، بلغ التضخم على أساس سنوي ذروته عند 3.4% في يناير 2023، ثم تراجع إلى 1.6% في مايو 2024، مدعوما بارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي، ومع ذلك، تنمو الإيجارات بمعدل سريع يبلغ حوالي 10.5% في مايو وسط تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة، وارتفعت أسعار الجملة إلى 3.2% في مايو 2024، مما يعكس بعض الضغوط على تكاليف المدخلات، بما في ذلك مواد البناء.
%50.4 معدل المشاركة العام في القوى العاملة
%35 معدل المشاركة العامة للإناث
%5.3 نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي
%5.7 نمو الاستهلاك
%3.4 ذروة التضخم
%1.6 نسبة التضخم الحالية
%10.5 نمو في أسعار الإيجارات
%3.2 ارتفاع أسعار الجملة

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