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إعادة النظر في نظام تبادل المنافع

10/6/2024 11:34:50 PM
(MENAFN- Al Watan) من المعروف أن أنظمة التقاعد تتأثر بالتغيرات والظروف التي تطرأ على الواقع العملي. وقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماما كبيرا بهذه الفئة من الموظفين، الذين قدموا خدمات جليلة للوطن في مختلف القطاعات.
يظهر هذا الاهتمام بوضوح من خلال التحول الوطني للموظفين الحكوميين، حيث يتم تحويلهم إلى نظام العقود عند تخصيص جهات عملهم، دون أن تتأثر حقوقهم فيما يتعلق بالتقاعد، خاصة التقاعد المبكر.
لكن المشكلة تظهر عندما ينتقل الموظف الحكومي بإرادته إلى القطاع الخاص أو إلى وظيفة حكومية أخرى بنظام العقود، حيث يحول إلى نظام التأمينات الاجتماعية. في هذه الحالة، ووفقا لنظام تبادل المنافع، يفقد الموظف حقه في التقاعد المبكر، وهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى حوكمة حقوق الموظفين والحفاظ عليها.
ما يجهله الكثيرون هو أن الانتقال من نظام التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية وفقا لنظام تبادل المنافع يجعل التقاعد المبكر مستحيلا. ويتم حساب التقاعد عند بلوغ السن النظامية بشكل منفصل لكل فترة عمل، حيث تختلف فترة العمل في القطاع الحكومي عن الفترة التي يعمل فيها الموظف بعقد في جهة حكومية أخرى.
آمل أن تتبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مراجعة نظام تبادل المنافع والعمل على تطويره، بما يضمن للموظفين الذين ينتقلون بإرادتهم خارج خطط التحول الوطني الحفاظ على حقهم في التقاعد المبكر.

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