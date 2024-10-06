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قصص الصين تكتب مجددا في كتاب الرياض

10/6/2024 11:34:50 PM
(MENAFN- Al Watan) في معرض الرياض الدولي للكتاب، تتجسد أمامنا أحلامٌ ترددت كهمسات خجولة بين رفوف الكتب، لتنضج وتثمر تعاوناً أدبياً بين الشرقين، ((دور نشر صينية)) عريقة تحمل إرثًا أدبيًا يمتد عبر قرون، و((دور نشر عربية)) تبحث عن آفاق جديدة تطل منها على العالم، وما إن تقف أمام رفوف مكتباتنا اليوم، حتى ترى كتبًا لم تكن لتصل إلينا لولا هذا الجهد المشترك، ترى قصصًا صينية قديمة، كانت مختبئة في زوايا المكتبات البعيدة، وها هي تنبض بالحياة على رفوف مكتباتنا، تروي حكايات لم نكن نعرف عنها شيئًا.
من كان يتخيل أن رواية مثل ((حلم الغرفة الحمراء))، التي تمثل جزءًا من التراث الأدبي الصيني، ستصبح يومًا جزءًا من مكتبتنا العربية؟ أو أن أدبًا كالأدب الصيني، بتفاصيله المعقدة وجمالياته الراقية، سيصل إلى أيدي قرائنا بهذا الحضور الآسر؟ في زاوية أخرى من المعرض، تسمع صوت ناشر عربي يتحدث بحماسة عن تجربة العمل مع شريك صيني لترجمة أعمال معاصرة، كان يتحدث عن ((مو يان))، الكاتب الصيني الحائز جائزة نوبل، وكأنه يتحدث عن صديق قديم، عن تجربة غاصت في أعماق النفس الإنسانية، لتجد فيها القلق ذاته، والحيرة ذاتها، والأمل ذاته الذي نعيشه نحن في عالمنا العربي.
كان الناشر العربي يشير إلى الكتب المترجمة وكأنها قطع من روحه، جزء من ذاكرته الثقافية التي باتت، بفضل هذا التعاون، أكثر رحابة واتساعًا، لم تكن تلك اللقاءات مجرد كلمات عابرة، بل قصصًا تتشكل وتُبنى، كل حرف فيها جسر يعبر عليه القارئ العربي إلى عوالم جديدة، وإلى شخصيات تعيش في قلب المدن الصينية، وتواجه الصراعات ذاتها التي نعرفها نحن في قرانا ومدننا.
هذا التعاون بين دور النشر الصينية والعربية أشبه بغيمة تبشر بمطر غزير؛ روايات وقصص صينية وجدت طريقها إلى المكتبات العربية، لتضيء لنا زوايا من الفكر والحياة لم نكن نعرفها، بفضل هذه السلسلة، أصبحنا نرى الصين ليس كبلد بعيد، بل كجار قريب، نتشارك معه قصص الحب، حكايات الفقر، وآمال الصعود.
اليوم، يمكننا أن نقول بكل فخر إن هذه الإنجازات لم تكن مجرد نقاط مضيئة في مسيرة التعاون، بل شعاع ممتد ينير لنا الطريق، إن دور وزارة الثقافة، وهيئة الأدب والنشر والترجمة، لم يكن مجرد دور تنظيمي، بل أشبه بحارس منارة يرشد السفن التائهة إلى شاطئ الأمان، لقد دعمت هذه المؤسسات هذا الحلم، ولم تهدأ حتى رأت الكتب الصينية تزين رفوف مكتباتنا، وحتى رأت القارئ العربي يتصفح هذه الكتب بشغف، كأنه يعيد اكتشاف ذاته في كلمات الآخر.
في النهاية، هذا التعاون هو بداية رحلة طويلة؛ رحلة لا تُكتب فيها الكلمات فقط، بل تُعاش، تُحس، وتصبح جزءًا من الذاكرة الثقافية المشتركة بيننا وبين الصين، ومع كل كتاب جديد، مع كل رواية تُترجم، يصبح الأدب هو الجسر الذي نعبر عليه إلى عالم أوسع، حيث القصص هي الحلم، وحيث الحلم هو ما يربطنا، نحن البشر، مهما اختلفت ألسنتنا، بلغة واحدة: لغة الإنسان.

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