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من كوارث غزة ولبنان إلى إسرائيل شرطي المنطقة

10/6/2024 11:34:50 PM
(MENAFN- Al Watan) صباح السابع من أكتوبر 2023 فاجأت حركة ((حماس)) إسرائيل والعرب والعالم بعملية ((طوفان الأقصى)) ضد القوات الإسرائيلية والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية في غلاف غزّة، وكان الهدف والعنوان ((إزالة الاحتلال)). وصباح اليوم نفسه في 2024، يترقب الشرق الأوسط والعالم احتمالات ((حرب إقليمية)) بين إسرائيل وإيران، كنتيجة للصراع الذي أدّى إلى تدمير معظم قطاع غزة ومناطق عدة في الضفة الغربية، وامتد أخيراً إلى لبنان حيث تواصل إسرائيل حربها على ((حزب إيران/ حزب الله)) وقدراته العسكرية وبيئته الشعبية الحاضنة، بل إن هذا الصراع آخذ في توسيع خريطة الدمار وفي الانتشار نحو سوريا. وبدلاً من ((إزالة الاحتلال)) كهدف مجمع عليه دولياً ويُعبّر عنه بخيار حلّ الدولتين ((وإقامة دولة فلسطينية، تطرح إسرائيل حالياً)) تغيير الشرق الأوسط ((كهدفٍ يمهّد لحروب دائمة من دون أفق زمني أو ((يوم تالٍ)).
هل أخطأت حماس بـ((طوفانها))، هل أخطأ ((حزب إيران)) اللبناني بفتحه حرب ((إسناد لغزّة))؟ أسئلة كثيرة أثارت جدلاً وانقساماً عربيين وعالميين، ومنها مثلاً هل كان المخطط الإيراني يرمي إلى فتح كل جبهات ((ساحاته)) معاً وفي وقت واحد ضد إسرائيل لكن خللاً طرأ على التوقيت، أم إنه أخفق في حساب التداعيات، أم إنه- وفقاً لبعض التقديرات- لم يكن يمانع حصول هذا ((الخراب الكبير)) ليرى لاحقاً ما يمكن أن يستخلصه من مصالح إقليمية تعزّز حماية إيران نفسها وتديم نفوذها؟
الأرجح أن خللاً طرأ ليس على التوقيت فحسب، بل على مساهمة ((ساحات المقاومة))، إذ نأت ((سوريا الروسية)) بنفسها عنها ولذا بدت ((سوريا الإيرانية)) مقيّدة، أما فاعلية ساحتي العراق واليمن فبقيت محدودة. وهكذا، وجدت ((ساحة غزّة)) سريعاً أنها مُستفرَدة، واستمرّت كذلك إلى أن اجتاحت إسرائيل كل القطاع وصولاً إلى احتلال ((محور فيلادلفيا)) المتداخل مع الحدود المصرية. وبعد تراجع قدرات ((حماس)) والفصائل الأخرى في غزّة، يواصل الإسرائيليون استهداف عناصرها ومناطق وجودها في الضفة، بالتزامن مع حملة عاتية ضد لبنان استبقوها باختراق استخباري في عمق أعماق ((الحزب)).
سدّد ((طوفان الأقصى)) ضربة أمنية غير مسبوقة لإسرائيل، وعلى رغم كل الوحشية التي ارتكبتها تقتيلاً وتجويعاً لأهل غزّة وتدميراً لمقوّمات الحياة في القطاع فإنها لم تتجاوز الصدمة بعد، لأنها لم تحقق ((النصر)) الذي تطلّعت إليه ولم تستطع استعادة رهائنها ولم تتخلّص من عبء المسألة الفلسطينية كما تأمل. لكن كان واضحاً أن ((الطوفان)) كسر غطرستها وأفقدها صوابها وأيقظ مخاوفها التاريخية من ((خطر وجودي)) فاندفعت أيضاً إلى خيار ((الخراب الكبير)) لغزّة والضفة ولعموم المنطقة، وهو ما تقترب من تحقيقه بلا قواعد ولا ضوابط ولا روادع، ولا تزال أمامها خطوة أن تستدرج الولايات المتحدة إلى حرب ضد إيران. وعلى قاعدة ((الدعم المطلق)) من الغرب، والتوافق والتواطؤ معه على ((الأهداف الاستراتيجية))، عادت إلى خططها القديمة الجديدة لـ((الحلول القصوى)): لا إزالة ولا تقليص بل توسيع للاحتلال، لا ((حل دولتين)) أو دولة فلسطينية، ولا اعتراف بـ((وجود)) شعب فلسطيني إلا قتيلاً أو مرحّلاً أو خاضعاً.
ما استغرق شهوراً طويلة في غزة أمكن لإسرائيل أن تحقق معظمه في لبنان خلال أيام، وفي مقابل تضامن عالمي مستمر مع غزّة- وليس مع ((حماس))- سجّل الإسرائيليون أنه لم يظهر تضامن بالقدر نفسه مع لبنان، بسبب هيمنة إيران و((حزبها)) عليه، واعتبروا أن هناك دعماً ضمنياً للاغتيالات التي نفّذوها وللحرب التي يخوضونها على رغم مخاطرها على لبنان نفسه. وكما في غزّة، كذلك في لبنان، يستعصي وقف إطلاق النار قبل ((تحقيق الأهداف))، وهذه المرّة يبدو الإصرار على ضرب القدرات العسكرية لـ((حزب إيران)) أكثر وضوحاً مما كان في 2006، لكنه هدف بالغ الصعوبة وإذا تحقّق جزء منه فإنه لن يكفي لاعتباره هزيمة لإيران، أما المؤكّد فإنه مكلفٌ جداً للبنان واللبنانيين.
عام ((الطوفان)) قاد العالم، مرغماً أو ساكتاً أو راغباً، إلى التعايش مع حرب إبادة جماعية للإنسان والإنسانية بلغ فيها الإسرائيليون حدّ التلويح باستخدام السلاح النووي... وإلى تكريس إسرائيل أمراً واقعاً استعمارياً يمثّل أمريكا والغرب وينفّذ سياساتهما في المنطقة العربية... وإلى ترقية إسرائيل لتكون الشرطي الوحيد للشرق الأوسط... عدا ما يتخلل ذلك من سحق للأمم المتحدة والقوانين الدولية وترجيح لغلبة القوّة على أي مبادئ أو حقوق.
* ينشر بالتزامن مع ((النهار العربي))

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