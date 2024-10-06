Monday, 07 October 2024 07:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماني يواصل التوهج

10/6/2024 11:34:50 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل نجم النصر، السنغالي ساديو ماني توهجه تحت قيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي، بعدما سجل هدفين في شباك العروبة، في المواجهة التي كسبها العالمي 3/صفر، لحساب الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين. ومنذ قدوم بيولي، أسهم ماني في تسجيل 7 أهداف خلال 5 مباريات، حيث أحرز 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، ليرد اعتباره أمام الجماهير بعد سلسلة الانتقادات القوية التي تعرض لها. وبحسب شبكة ((أوبتا))، فإن ماني أسهم في تسجيل 9 أهداف في آخر 9 مباريات خاضها بكافة المسابقات (4 أهداف و5 تمريرات حاسمة، وهو أكثر مما أسهم به خلال 12 مناسبة خاضها قبل ذلك (5 أهداف وتمريرتان حاسمتان).

MENAFN06102024000089011017ID1108751359

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث