ماني يواصل التوهج

(MENAFN
- Al Watan)
واصل نجم النصر، السنغالي ساديو ماني توهجه تحت قيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي، بعدما سجل هدفين في شباك العروبة، في المواجهة التي كسبها العالمي 3/صفر، لحساب الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين. ومنذ قدوم بيولي، أسهم ماني في تسجيل 7 أهداف خلال 5 مباريات، حيث أحرز 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، ليرد اعتباره أمام الجماهير بعد سلسلة الانتقادات القوية التي تعرض لها. وبحسب شبكة ((أوبتا))، فإن ماني أسهم في تسجيل 9 أهداف في آخر 9 مباريات
خاضها بكافة المسابقات (4 أهداف و5 تمريرات حاسمة، وهو أكثر مما أسهم به خلال 12 مناسبة خاضها قبل ذلك (5 أهداف وتمريرتان حاسمتان).
MENAFN06102024000089011017ID1108751359
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.