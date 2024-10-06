الأخضر يغلق تحضيراته لليابان

(MENAFN
- Al Watan)
انتظم لاعبو المنتخب السعودي، في معسكرهم الإعدادي، المقام في جدة، تحضيرا لمواجهتي اليابان والبحرين، الخميس المقبل، وفي الـ15 من أكتوبر الجاري، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ودشن الصقور التحضيرات بمران مغلق تنوع ما بين اللياقي والفني، وخضع اللاعبون المصابون للكشف الطبي، للتأكد من قدرتهم على إكمال المعسكر، وستكون التحضيرات الخضراء للمواجهتين مغلقة أمام وسائل الإعلام، ما عدا مراني الأربعاء المقبل، والـ14 من أكتوبر، إذ سيكونان مفتوحين لمدة 15 دقيقة فقط. وكان مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني استدعى 28 لاعبا للمعسكر الحالي. يذكر أن الأخضر يحل في وصافة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط خلف المتصدر المنتخب الياباني برصيد 6 نقاط.
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