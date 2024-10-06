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الأخضر يغلق تحضيراته لليابان

10/6/2024 11:34:49 PM
(MENAFN- Al Watan) انتظم لاعبو المنتخب السعودي، في معسكرهم الإعدادي، المقام في جدة، تحضيرا لمواجهتي اليابان والبحرين، الخميس المقبل، وفي الـ15 من أكتوبر الجاري، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ودشن الصقور التحضيرات بمران مغلق تنوع ما بين اللياقي والفني، وخضع اللاعبون المصابون للكشف الطبي، للتأكد من قدرتهم على إكمال المعسكر، وستكون التحضيرات الخضراء للمواجهتين مغلقة أمام وسائل الإعلام، ما عدا مراني الأربعاء المقبل، والـ14 من أكتوبر، إذ سيكونان مفتوحين لمدة 15 دقيقة فقط. وكان مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني استدعى 28 لاعبا للمعسكر الحالي. يذكر أن الأخضر يحل في وصافة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط خلف المتصدر المنتخب الياباني برصيد 6 نقاط.

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