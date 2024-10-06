الكلاسيكو يكتسح الأرقام

الكلاسيكو يكتسح الأرقام
التاريخ
10/6/2024 11:34:49 PM
(MENAFN
- Al Watan)
سيطر الكلاسيكو الذي جمع الأهلي والهلال، على أحداث الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وكانت المواجهة الأكثر إثارة، والأكبر حضورا جماهيريا، في الجولة التي لم تشهد ظهور البطاقة الحمراء لأول مرة من بداية الدوري، وبتفوقه في الكلاسيكو واصل الهلال تصدره لسلم الترتيب، وسط مطاردة اتحادية، نصراوية، وتراجع أهلاوي، شبابي، اتفاقي، والأهلي يتعرض للخسارة الثالثة وللجولة الثانية على التوالي، وتواجد حكمين أجنبيين، وعزز مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش صدارته
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