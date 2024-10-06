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الكلاسيكو يكتسح الأرقام

10/6/2024 11:34:49 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطر الكلاسيكو الذي جمع الأهلي والهلال، على أحداث الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وكانت المواجهة الأكثر إثارة، والأكبر حضورا جماهيريا، في الجولة التي لم تشهد ظهور البطاقة الحمراء لأول مرة من بداية الدوري، وبتفوقه في الكلاسيكو واصل الهلال تصدره لسلم الترتيب، وسط مطاردة اتحادية، نصراوية، وتراجع أهلاوي، شبابي، اتفاقي، والأهلي يتعرض للخسارة الثالثة وللجولة الثانية على التوالي، وتواجد حكمين أجنبيين، وعزز مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش صدارته

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