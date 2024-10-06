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يايسله أكبر الخاسرين

10/6/2024 11:34:49 PM
(MENAFN- Al Watan) تكبد مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، رقما كارثيا، بعد الخسارة أمام الهلال، وبحسب ما ذكرته شبكة ((أوبتا)) لإحصائيات كرة القدم، فإن يايسله بات أول مدرب في تاريخ الأهلي يخسر أمام الهلال في 3 مباريات بمسابقة الدوري السعودي.
وخسر يايسله أمام الهلال مرتين في مباراتي الدور الأول والثاني الموسم الماضي 3/1، و2/1، قبل أن يتلقى الخسارة الثالثة أول من أمس. ويبدو أن يايسله يعيش أيامه الأخيرة داخل الأهلي بعد خسارة 11 نقطة في أول 6 جولات، بالخسارة 3 مرات والتعادل في مناسبة وتحقيق الانتصار مرتين فقط.

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