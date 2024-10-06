يايسله أكبر الخاسرين

(MENAFN
- Al Watan)
تكبد مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، رقما كارثيا، بعد الخسارة أمام الهلال، وبحسب ما ذكرته شبكة ((أوبتا)) لإحصائيات كرة القدم، فإن يايسله بات أول مدرب في تاريخ الأهلي يخسر أمام الهلال في 3 مباريات
بمسابقة الدوري
السعودي.
وخسر يايسله أمام الهلال مرتين في مباراتي الدور الأول والثاني الموسم الماضي 3/1، و2/1، قبل أن يتلقى الخسارة الثالثة أول من أمس. ويبدو أن يايسله يعيش أيامه الأخيرة داخل الأهلي بعد خسارة 11 نقطة في أول 6 جولات، بالخسارة 3 مرات والتعادل في مناسبة وتحقيق الانتصار مرتين فقط.
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