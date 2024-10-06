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الهلال يهدد عرش الأهلي التاريخي

10/6/2024 11:34:48 PM
(MENAFN- Al Watan) بات الهلال قريبا من خطف رقم قياسي تاريخي يملكه الأهلي في الكرة السعودية، بعدما حسم الزعيم كلاسيكو دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي جمعه بالأهلي، أول من أمس 1/2، وواصل مدربه البرتغالي جورجي جيسوس تحطيم أرقامه بعدما أضحى المدرب الأول في دوري المحترفين، الذي يحقق الانتصار خلال الجولات الـ6 الأولى في الدوري خلال موسمين مختلفين، وواصل مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش تسجيل الثنائيات في مباريات فريقه بالدوري السعودي للمحترفين، هذا الموسم.
4 مباريات

وصل الهلال إلى المباراة الـ52 على التوالي بلا خسارة في البطولات المحلية المختلفة، إذ حقق 47 فوزًا، وتعادل 5 مرات.
ولم يخسر الزعيم في أي مباراة محلية منذ خسارته على يد العدالة صفر/2، في الـ23 من مايو 2023، لحساب الجولة الـ28 من الموسم قبل الماضي للدوري السعودي.
ويحتاج الهلال لتفادي الخسارة في 4 مباريات محلية مقبلة لكسر رقم الأهلي، صاحب أكبر سلسلة مباريات بلا خسارة ((55 مباراة)).
ويواجه الزعيم الفيحاء، والتعاون في الدوري، ثم الطائي في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يعود لمنافسات الدوري بملاقاة الغريم التقليدي النصر.
وكان قلعة الكؤوس حقق سلسلته التاريخية خلال الفترة بين 2014 و2016.
ولحساب الدوري السعودي للمحترفين، يملك الأهلي رقمًا آخر بعدم الخسارة في 51 مباراة متتالية، علمًا بأن الهلال وصل حتى الآن إلى 42 مباراة.
منجز جديد

كرر مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، إنجازه الاستثنائي مع الفريق، بعد الفوز على الأهلي في الكلاسيكو.
وأشارت شبكة ((أوبتا))، المتخصصة في الإحصائيات، إلى أن الهلال انتصر في أول 6 مباريات من الدوري للمرة الثانية فقط في تاريخه بالمسابقة.
وأوضحت أن المرة الأولى ترجع إلى موسم 2019 عندما كان جيسوس أيضا هو مدرب الفريق في ولايته الأولى.
وفي حال قاد جيسوس الهلال للانتصار على الفيحاء في الجولة السابعة من الدوري، فإنه سيصبح أول مدرب ينتصر مع الزعيم خلال المباريات السبع الأولى في الموسم.
ثنائيات تسقط الخصوم

واصل مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، تسجيل الثنائيات في مباريات فريقه بالدوري السعودي للمحترفين، هذا الموسم، بإحراز هدفي الانتصار على الأهلي، وتعد الثنائية الخامسة التي يسجلها المهاجم الصربي، خلال مشواره هذا الموسم فقط، بعدما أحرز ميتروفيتش ثنائيات أمام الاتحاد، ضمك، الأخدود، في دوري المحترفين، كما سجل أيضا في نهائي كأس السوبر السعودي، أمام النصر، ثنائية أخرى.
ومنذ انضمامه للهلال، صيف العام الماضي، خاض الميترو 54 مباراة بقميص الزعيم، سجل خلالها 52 هدفا وصنع 9 أهداف.
- الهلال وصل للمباراة الـ52 محليا بلا خسارة
- 4 مباريات تفصل الزعيم عن رقم الأهلي التاريخي
- 55 مباراة محلية لم يخسر خلالها قلعة الكؤوس ما بين 2014 و2016
- 51 مباراة متتالية في الدوري لم يخسر خلالها الأهلي خلال تلك الفترة
- 42 مباراة متتالية في الدوري لم يخسر خلالها الهلال منذ 23 مايو 2023
- جيسوس أول مدرب ينتصر خلال الجولات الـ6 الأولى في الدوري في موسمين مختلفين
- ثنائيات ميتروفيتش ترهق الخصوم وتمنح الأزرق التفوق.

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