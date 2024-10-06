الهلال يهدد عرش الأهلي التاريخي

(MENAFN
- Al Watan)
بات الهلال قريبا من خطف رقم قياسي تاريخي يملكه الأهلي في الكرة السعودية، بعدما حسم الزعيم كلاسيكو دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي جمعه بالأهلي، أول من أمس 1/2، وواصل مدربه البرتغالي جورجي جيسوس تحطيم أرقامه بعدما أضحى المدرب الأول في دوري المحترفين، الذي يحقق الانتصار خلال الجولات الـ6 الأولى في الدوري
خلال موسمين مختلفين، وواصل مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش تسجيل الثنائيات في مباريات
فريقه بالدوري السعودي للمحترفين، هذا الموسم.
4 مباريات
وصل الهلال إلى المباراة الـ52 على التوالي بلا خسارة في البطولات المحلية المختلفة، إذ حقق 47 فوزًا، وتعادل 5 مرات.
ولم يخسر الزعيم في أي مباراة محلية منذ خسارته على يد العدالة صفر/2، في الـ23 من مايو 2023، لحساب الجولة الـ28 من الموسم قبل الماضي للدوري السعودي.
ويحتاج الهلال لتفادي الخسارة في 4 مباريات محلية مقبلة لكسر رقم الأهلي، صاحب أكبر سلسلة مباريات بلا خسارة ((55 مباراة)).
ويواجه الزعيم الفيحاء، والتعاون في الدوري، ثم الطائي في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يعود لمنافسات الدوري بملاقاة الغريم التقليدي النصر.
وكان قلعة الكؤوس حقق سلسلته التاريخية خلال الفترة بين 2014 و2016.
ولحساب الدوري السعودي للمحترفين، يملك الأهلي رقمًا آخر بعدم الخسارة في 51 مباراة متتالية، علمًا بأن الهلال وصل حتى الآن إلى 42 مباراة.
منجز جديد
كرر مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، إنجازه الاستثنائي مع الفريق، بعد الفوز على الأهلي في الكلاسيكو.
وأشارت شبكة ((أوبتا))، المتخصصة في الإحصائيات، إلى أن الهلال انتصر في أول 6 مباريات من الدوري للمرة الثانية فقط في تاريخه بالمسابقة.
وأوضحت أن المرة الأولى ترجع إلى موسم 2019 عندما كان جيسوس أيضا هو مدرب الفريق في ولايته الأولى.
وفي حال قاد جيسوس الهلال للانتصار على الفيحاء في الجولة السابعة من الدوري، فإنه سيصبح أول مدرب ينتصر مع الزعيم خلال المباريات السبع الأولى في الموسم.
ثنائيات تسقط الخصوم
واصل مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، تسجيل الثنائيات في مباريات فريقه بالدوري السعودي للمحترفين، هذا الموسم، بإحراز هدفي الانتصار على الأهلي، وتعد الثنائية الخامسة التي يسجلها المهاجم الصربي، خلال مشواره هذا الموسم فقط، بعدما أحرز ميتروفيتش ثنائيات أمام الاتحاد، ضمك، الأخدود، في دوري المحترفين، كما سجل أيضا في نهائي كأس السوبر السعودي، أمام النصر، ثنائية أخرى.
ومنذ انضمامه للهلال، صيف العام الماضي، خاض الميترو 54 مباراة بقميص الزعيم، سجل خلالها 52 هدفا وصنع 9 أهداف.
- الهلال وصل للمباراة الـ52 محليا بلا خسارة
- 4 مباريات تفصل الزعيم عن رقم الأهلي التاريخي
- 55 مباراة محلية لم يخسر خلالها قلعة الكؤوس ما بين 2014 و2016
- 51 مباراة متتالية في الدوري لم يخسر خلالها الأهلي خلال تلك الفترة
- 42 مباراة متتالية في الدوري لم يخسر خلالها الهلال منذ 23 مايو 2023
- جيسوس أول مدرب ينتصر خلال الجولات الـ6 الأولى في الدوري في موسمين مختلفين
- ثنائيات ميتروفيتش ترهق الخصوم وتمنح الأزرق التفوق.
MENAFN06102024000089011017ID1108751355