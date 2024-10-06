رسومات 5 أطفال سعوديين بمعرض شنغهاي

(MENAFN
- Al Watan)
كرم مدير فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في الأحساء يوسف الخميس، نحو 5 رسامين ((أطفال)) تتراوح أعمارهم ما بين ((5 إلى 16 عامًا))، وهم: لين حسين الشخص، فاطمة عباس البحراني، فاطمة علي الحميدي، أحمد حمد العامر، محمد حسن الحماد، لمشاركتهم برسومات متنوعة في معرض
((الأطفال)) لدول التعاون لمنظمة شانغهاي في الصين، والأكاديمية المركزية الصينية للفنون الجميلة، وكذلك تسليمهم شهادة شكر وتقدير بالاختيار وقبول اللوحة في المعرض.
الأعمال مبتكرة
أوضحت رئيسة لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي في فرع الجمعية بالأحساء سلمى الشيخ، على هامش التكريم، أن الرسامين الأطفال، المشاركين، حصلوا على شهادة شكر وتقدير من اللجنة المنظمة للمعرض، نظير مشاركتهم بلوحات رسم متميزة في المعرض، الذي حمل مسمى وشعار: ((عائلة منظمة شانغهاي للتعاون في عيني))، موضحة أن اللجنة المنظمة وضعت حزمة متطلبات قبول المشاركة، ومن بينها: العمل مبتكر، ووضوح الفكرة والموضوع، مسموح باستخدام الرصاص أو ألوان الغواش أو الألوان المائية أو الحبر أو الألوان الزيتية وغير ذلك، كتابة الاسم والجنسية والسن واسم العمل ومقاس اللوحة ونوع الرسم خلف اللوحة، يمكن تسليم لوحتين بحد أقصى لكل فنان، لا يجوز أن تحتوي اللوحة على أي عنصر تجاري، ويمكن إرسال فيديو أو نص توضيحي لرحلة إبداع اللوحة أو قصتها، إذا كانت اللغة المستخدمة هي اللغة العربية، ترجمة باللغة الصينية أو الإنجليزية.
الفوز بالجوائز العالمية
أكدت الشيخ، أن الرسامين الأطفال، قدموا لوحات مميزة في المعرض، استحقت القبول والترشيح في أعمال الفزر، مبينة أن الجمعية، تولت تقديم كافة الخدمات والدعم للأطفال في التواصل مع الأطفال وإرسال المشاركات إلى اللجان المنظمة في المعرض، وستعمل الجمعية على المشاركة في المحافل والمشاركات والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية، ورسومات الأطفال السعوديين متميزة، وجديرة بالمشاركة والفوز بالجوائز المحلية والعالمية. وكان الخميس، افتتح المعرض التشكيلي الخاص بالأطفال ((ذكورًا، وإناثًا))، وضم مشاركة أكثر من 15 طفلاً رسامًا، بينها لوحات تشكيلية وأعمال فنية متعددة.
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