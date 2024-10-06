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رسومات 5 أطفال سعوديين بمعرض شنغهاي

10/6/2024 11:34:48 PM
(MENAFN- Al Watan) كرم مدير فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في الأحساء يوسف الخميس، نحو 5 رسامين ((أطفال)) تتراوح أعمارهم ما بين ((5 إلى 16 عامًا))، وهم: لين حسين الشخص، فاطمة عباس البحراني، فاطمة علي الحميدي، أحمد حمد العامر، محمد حسن الحماد، لمشاركتهم برسومات متنوعة في معرض ((الأطفال)) لدول التعاون لمنظمة شانغهاي في الصين، والأكاديمية المركزية الصينية للفنون الجميلة، وكذلك تسليمهم شهادة شكر وتقدير بالاختيار وقبول اللوحة في المعرض.
الأعمال مبتكرة
أوضحت رئيسة لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي في فرع الجمعية بالأحساء سلمى الشيخ، على هامش التكريم، أن الرسامين الأطفال، المشاركين، حصلوا على شهادة شكر وتقدير من اللجنة المنظمة للمعرض، نظير مشاركتهم بلوحات رسم متميزة في المعرض، الذي حمل مسمى وشعار: ((عائلة منظمة شانغهاي للتعاون في عيني))، موضحة أن اللجنة المنظمة وضعت حزمة متطلبات قبول المشاركة، ومن بينها: العمل مبتكر، ووضوح الفكرة والموضوع، مسموح باستخدام الرصاص أو ألوان الغواش أو الألوان المائية أو الحبر أو الألوان الزيتية وغير ذلك، كتابة الاسم والجنسية والسن واسم العمل ومقاس اللوحة ونوع الرسم خلف اللوحة، يمكن تسليم لوحتين بحد أقصى لكل فنان، لا يجوز أن تحتوي اللوحة على أي عنصر تجاري، ويمكن إرسال فيديو أو نص توضيحي لرحلة إبداع اللوحة أو قصتها، إذا كانت اللغة المستخدمة هي اللغة العربية، ترجمة باللغة الصينية أو الإنجليزية.
الفوز بالجوائز العالمية
أكدت الشيخ، أن الرسامين الأطفال، قدموا لوحات مميزة في المعرض، استحقت القبول والترشيح في أعمال الفزر، مبينة أن الجمعية، تولت تقديم كافة الخدمات والدعم للأطفال في التواصل مع الأطفال وإرسال المشاركات إلى اللجان المنظمة في المعرض، وستعمل الجمعية على المشاركة في المحافل والمشاركات والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية، ورسومات الأطفال السعوديين متميزة، وجديرة بالمشاركة والفوز بالجوائز المحلية والعالمية. وكان الخميس، افتتح المعرض التشكيلي الخاص بالأطفال ((ذكورًا، وإناثًا))، وضم مشاركة أكثر من 15 طفلاً رسامًا، بينها لوحات تشكيلية وأعمال فنية متعددة.

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