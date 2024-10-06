Monday, 07 October 2024 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


17500 ريال حد أعلى لتغطية مستحقات العمالة

10/6/2024 11:34:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين، ((المنتج التأميني)) لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر؛ بهدف حمايتهم والتقليل من تأثير عدم حصولهم على حقوقهم المالية، وذلك في حال تعثّر المنشآت وعجزها عن الالتزام بسداد الأجور لفترةٍ محددة.
ويطبق ذلك على المنشآت التي تأخرت في سداد 80 % أو أكثر من أجور عمالتها ولمدة 6 أشهر وأكثر.
المنافع التأمينية
يستحق العامل الوافد الأجور والمستحقات غير المدفوعة لدى المنشأة المتعثرة لمدة 6 أشهر، فضلا عن تذكرة سفر للعامل للعودة إلى بلاده بحد أقصى 1000 ريال.
ويكون الحد الأعلى للتغطية التأمينية للتعويض ما قدره 17.500 ريال للعامل الوافد الواحد، بشرط عدم تجاوز حقـوق العمالة الوافدة مجتمعة السقف الأعلى المحدد للتغطية التأمينية للمنشأة الواحدة، وفي حال تجاوز ذلك السقف، يتم تعويض العمالة الوافدة وفقا لحد التغطية المسموح للمنشأة.
شروط ومنافع
ويغطي ((المنتج التأميني)) والمقدَّم عبر شركات التأمين بالمملكة، سداد مستحقات العاملين الوافدين في حال تعثر أصحاب المنشآت عن سداد أجورهم، وفقًا لشروط ومنافع تغطيها وتحددها الوثيقة التأمينية حسب السياسات والإجراءات المنظمة لها.
وتشمل تلك المنافع على سبيل المثال تذكرة سفرٍ في حال رغب العامل الوافد العودة إلى بلده. حفظ الحقوق التعاقدية ويأتي إطلاق ((المنتج التأميني)) في إطار الجهود الرامية إلى تطوير سوق العمل في المملكة من خلال السياسات والتشريعات، وحفظ الحقوق التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وزيادة جاذبية وكفاءة سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.
كما يتسق ((المنتج التأميني)) مع حزمة الأنظمة والإجراءات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية، ومنها نظام حماية الأجور، وتوثيق العقود.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًا يوضّح جميع الإجراءات الخاصة بالمنتج التأميني الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني. وتجدر الإشارة إلى أن التغطية للعاملين الوافدين المشمولين بالمنتج التأميني بدأت من تاريخ أمس 6 أكتوبر 2024.
العمالة المستثناة من أحكام المنتج
- العمالة التي تعمل في منشآت مملوكة بالكامل للدولة.
- العمالة التي تستثنيها الوزارة وفقا لفترة تجربتها وتاريخ قدومها للمملكة.
- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
- العمالة الموسمية والمؤقتة.
- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
- عمالة الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة.

MENAFN06102024000089011017ID1108751353

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث