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ربط إلكتروني لـ 252 وقفا من إجمالي 477 أصلا عقاريا

10/6/2024 11:34:47 PM
(MENAFN- Al Watan) قامت الهيئة العامة للأوقاف بربط إلكتروني لـ 252 وقفا وتوحيد مسمياتها، وذلك عبر عدة مراحل، منها العمل على مراجعة الأوقاف المدخلة من قبل فريق تفعيل نظام ناظر، والعمل على الأوقاف التي تحتوي على أصول مميزة، والعمل على الأوقاف الجديدة التي نظرت عليها الهيئة بعد تأسيسها.
477 أصلا عقاريا
ووصل عدد الأصول العقارية المرفوعة على النظام 477 وهي أصول تابعة لـ 252 وقفا، وتشتمل البيانات على المعلومات الرئيسية، والمستندات الرسمية، والعقود التأجيرية للأصول المستثمرة منها، ونفذت 122 عملية صرف عبر النظام.
وتجاوزت مبالغ عمليات الصرف النقدي التي تمت عبر النظام أكثر من 255 مليون ريال، وبلغت عمليات التحصيل 463 عملية تحصيل، وفقا للهيئة العامة للأوقاف لعام 2023.
91 ناظر وقف
أطلقت الهيئة خدمة تسجيل بيانات النظار والراغبين في أعمال النظارة، وفقا لما تضمنته لائحة تنظيـم أعمال النظارة، حيـث تهدف عملية التسجيل إلى تأهيل النظار ووضعهم في قاعدة بيانات، وبعدها تصدر لهم الترخيص، حيث تم إصدار الموافقة لتسجيل أكثر من 91 ناظـر وقف.
كما نفذت الهيئة حملة توعوية حول لائحة تنظيم أعمال النظارة ومكافحة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب، كمـا تقوم بتأهيلهم عبر مركز الريادة الوقـفي بالتعاون مع جهات التدريب المعتمدة. وعـززت الهيئة بيئة العمل في قطاع الأوقاف، حيـث نجحت في بدء العمل والوصول لمرحلة متقدمة في بناء نظام CHECK، لتوفير بيئة عمل متكاملة يسهل اسـتخدامها في عمليـات الإشراف والرقابـة ومكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالعمل الوقفي، وتقديم التقارير الدقيـقة للعمل الوقـفي باحترافية وشفافية.
خدمات ضيوف الرحمن
وتهتم الهيئة بتقديم خدمات نوعية وفائقة الجودة لضيوف الرحمن، عبر منظومة خدمات متكاملة، مثل مصنع المياه الوقفي بمنطقـة مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيـق الاستدامة المالية للمصنع ومشاريع الوقف، ومشـروع الاستفادة مـن لحوم الأضاحي بشـكل أكبر وتعظيم الأثر المجتمعي، وذلك من خلال معالجة اللحوم بتقنيات حديثة، تزيد مـن صلاحية اللحوم وجودتها، مع تسهيل عملية النقل والتخزين بالتعاون مع وقف البلد الحرام الخيري.
مبادرة وصول
تعمل مبادرة وصول على إرشاد التائهين وتسهيل وصولهم للمخيمات والخدمات في المشاعر المقدسة عبر خرائط Google، وذلك من خلال تفعيل العنوان الوطني بالمشاعر المقدسة والمنطقـة المركزية، وتم إصدار عناوين وطنية لكل موقع مع الرمز المختصر، إضافة إلى إجراءات التحديث التلقائي لإغلاق الطرق داخل المشاعر المقدسة بالتعاون مع الأمن العام خلال الموسم.
أبرز الإنجازات
876 مليون ريال إجمالي الدعم في جميع مجالات الصرف
60 دقيقة لتسجيل الوقف وإصدار الشهادة الوقفية
19 دراسة تشريعية متعلقة بالأنظمة واللوائح
50 مليونا المستفيدون من مشروعات منصة وقفي منذ تأسيسها وحتى 2023
18 صندوقا استثماريا وقفيا تم الترخيص لها
3 ملايين عدد المستفيدين من المحفظة التنموية للتعليم
11671 عمليات معالجة طلبات تسجيل الأوقاف
5711 ترخيصا للمنشآت الوقفية المسجل لها رقم وطني موحد 700
%90 ارتفاع نسبة رضا العملاء عن الخدمات المقدمة

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