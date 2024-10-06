1.35 مليار دولار مشتريات الأجانب فى الدين الحكومى الأسبوع الماضى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تجاوزت المشتريات الأجنبية نحو 65.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى تعادل نحو 1.35 مليار دولار، وبينها نحو 63.1 مليار جنيه للأجانب و2.3 مليار جنيه للعرب.
ومنذ تحرير سعر الصرف اشترى الأجانب عبر السوق الثانوى بأكثر من 14 مليار دولار، مع تسجيلها صافى مشتريات فى كافة الشهور باستثناء أغسطس الماضى، الذى شهدت الأسواق المالية خلاله اضطرابات عقب بيانات التوظيف الأمريكية أثارت مخاوف الركود فى الاقتصاد العالمى، ما أدى لصافى بيع قدره 1.3 مليار دولار.
موضوعات متعلقة
“وادى دجلة للأندية” تجهز لعملية توريق حقوق مستقبلية بين 2 و3 مليارات جنيه مصر تحصل على 21.3 مليون دولار من قرض البنك الدولى لمكافحة التلوث بالقاهرة الكبرى “المالية”: طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
وسجلت صافى المشتريات الأجنبية فى أذون وسندات الحكومة خلال سبتمبر الماضى عبر السوق الثانوى نحو 33.8 مليار جنيه تعادل 699 مليون دولار.
فى حين كان صافى الشراء نحو 955 مليون دولار فى يوليو، ونحو 375 مليون دولار فى يونيو، ونحو 1.4 مليار دولار فى مايو، ونحو 1.94 مليار فى أبريل بخلاف 10 مليارات دولار فى مارس.
وقال مصدر بأحد صناديق الدخل الثابت إن هناك مسارين للأموال الساخنة خلال الفترة المقبلة، الأول هو أن تميل التدفقات نحو الحذر فى ظل التطورات فى المنطقة وتصاعد النزاع.
والثانى هو أن يطمئن المستثمرون لآفاق الاقتصاد المصرى فى ظل الاستثمارات السعودية التى أعلنتها الحكومة بجانب بدء العمل فى رأس الحكمة ما يضمن تدفقات دولارية مستدامة، لفترة طويل تصل إلى 20 عامًا.
وأشار إلى أنه حتى لو خفض البنك المركزى أسعار الفائدة ستظل مرتفعة كما أن الفائدة الحقيقية والتى تعد مؤشرًا على الضغوط على العملة ستكون حقيقية بما يجعل ثقة المستثمرين أكبر.
ولفت إلى أن السيناريو الثانى هو الأقرب للحدوث مع تحرك عقود التأمين على الديون السيادية لمصر فى نطاق ضيق منذ بداية أحداث لبنان.
MENAFN06102024000202011048ID1108751350
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.