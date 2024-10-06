1.35 مليار دولار مشتريات الأجانب فى الدين الحكومى الأسبوع الماضى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تجاوزت المشتريات الأجنبية نحو 65.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى تعادل نحو 1.35 مليار دولار، وبينها نحو 63.1 مليار جنيه للأجانب و2.3 مليار جنيه للعرب.

ومنذ تحرير سعر الصرف اشترى الأجانب عبر السوق الثانوى بأكثر من 14 مليار دولار، مع تسجيلها صافى مشتريات فى كافة الشهور باستثناء أغسطس الماضى، الذى شهدت الأسواق المالية خلاله اضطرابات عقب بيانات التوظيف الأمريكية أثارت مخاوف الركود فى الاقتصاد العالمى، ما أدى لصافى بيع قدره 1.3 مليار دولار.

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وسجلت صافى المشتريات الأجنبية فى أذون وسندات الحكومة خلال سبتمبر الماضى عبر السوق الثانوى نحو 33.8 مليار جنيه تعادل 699 مليون دولار.

فى حين كان صافى الشراء نحو 955 مليون دولار فى يوليو، ونحو 375 مليون دولار فى يونيو، ونحو 1.4 مليار دولار فى مايو، ونحو 1.94 مليار فى أبريل بخلاف 10 مليارات دولار فى مارس.

وقال مصدر بأحد صناديق الدخل الثابت إن هناك مسارين للأموال الساخنة خلال الفترة المقبلة، الأول هو أن تميل التدفقات نحو الحذر فى ظل التطورات فى المنطقة وتصاعد النزاع.

والثانى هو أن يطمئن المستثمرون لآفاق الاقتصاد المصرى فى ظل الاستثمارات السعودية التى أعلنتها الحكومة بجانب بدء العمل فى رأس الحكمة ما يضمن تدفقات دولارية مستدامة، لفترة طويل تصل إلى 20 عامًا.

وأشار إلى أنه حتى لو خفض البنك المركزى أسعار الفائدة ستظل مرتفعة كما أن الفائدة الحقيقية والتى تعد مؤشرًا على الضغوط على العملة ستكون حقيقية بما يجعل ثقة المستثمرين أكبر.

ولفت إلى أن السيناريو الثانى هو الأقرب للحدوث مع تحرك عقود التأمين على الديون السيادية لمصر فى نطاق ضيق منذ بداية أحداث لبنان.